Magyarország kampány Facebook Magyar Péter Európai Unió választás

Itt valami nagyon nem stimmel: megszólalt a lengyel ügyvéd, komoly segítséget kaphatott Magyar Péter

2026. május 11. 13:35

Nagyon gyanús dolgokat művelhetett a Facebook a választási kampány ideje alatt.

2026. május 11. 13:35
Magyar Péter és Ursula von der Leyen

Jerzy Kwaśniewski lengyel ügyvéd az Ordo Iuris Jogi Kultúra Intézet igazgatótanácsának elnöke és társalapítója is elmondta a véleményét a magyar választásokról. A neves intézet vezetője két hetet töltött a magyar választás elemzésével, és arra jutott, hogy a magyar választások ugyan tiszták voltak, ez azonban a kampányról nem mondható el, amelybe jelentősen beavatkoztak külső erők Magyar Péter mellett – írja az Ellenpont.

Az intézetvezető több tényező mellett kiemelte az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályát, amelynek cenzúráját, és a politikát befolyásoló erejét Magyarországon teljes gőzzel működtette a szervezet a kampányban.

„2026 első negyedévében az Európai Bizottság – első alkalommal – aktiválta a DSA úgynevezett Gyorsreagálási Rendszerét, kijelentve, hogy Magyarország dezinformációs vészhelyzettel néz szembe, amely sürgős beavatkozást igényel. 44 „megbízható tényellenőrzőt” nevezett ki magyar és külföldi forrásokból a tartalmak megfigyelésére és megjelölésére, amelyek között minden ismert szervezet köztudottan baloldali beállítottságú volt” – írja Kwaśniewski.

A szakértő kifejtette, hogy a Facebook tudatosan tekerte lejjebb a jobboldali tartalmak, a jobboldali politikusok Facebook-os elérését.

Magyar Péter oldala

„Ugyanakkor Magyar Péter – egy Magyarországon kívül szinte teljesen ismeretlen politikai személyiség – olyan elköteleződési arányokat ért el a Facebookon, amelyekre nincs organikus magyarázat. Elemzőink megjegyezték, hogy posztjai követőnként több aktív választ generáltak, mint Emmanuel Macron francia elnök, Narendra Modi indiai miniszterelnök vagy Donald Tusk lengyel miniszterelnök posztjai.

Egy olyan párt vezetője számára, amely másfél évvel ezelőtt alig létezett egy kevesebb mint tízmilliós országban, ez a statisztikai anomália csak egyetlen elfogadható magyarázatra mutat: algoritmikus erősítésre.

A Facebook rendszerei nemcsak hogy nem nyomták el Magyart – aktívan támogatták őt” – állapította meg az intézetvezető.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

