Itt valami nagyon nem stimmel: megszólalt a lengyel ügyvéd, komoly segítséget kaphatott Magyar Péter

Jerzy Kwaśniewski lengyel ügyvéd az Ordo Iuris Jogi Kultúra Intézet igazgatótanácsának elnöke és társalapítója is elmondta a véleményét a magyar választásokról. A neves intézet vezetője két hetet töltött a magyar választás elemzésével, és arra jutott, hogy a magyar választások ugyan tiszták voltak, ez azonban a kampányról nem mondható el, amelybe jelentősen beavatkoztak külső erők Magyar Péter mellett – írja az Ellenpont.

Az intézetvezető több tényező mellett kiemelte az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályát, amelynek cenzúráját, és a politikát befolyásoló erejét Magyarországon teljes gőzzel működtette a szervezet a kampányban.

„2026 első negyedévében az Európai Bizottság – első alkalommal – aktiválta a DSA úgynevezett Gyorsreagálási Rendszerét, kijelentve, hogy Magyarország dezinformációs vészhelyzettel néz szembe, amely sürgős beavatkozást igényel. 44 „megbízható tényellenőrzőt” nevezett ki magyar és külföldi forrásokból a tartalmak megfigyelésére és megjelölésére, amelyek között minden ismert szervezet köztudottan baloldali beállítottságú volt” – írja Kwaśniewski.