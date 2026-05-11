Magyar Péter azonnali utasítást küldött a leköszönő minisztereknek

Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében egy hivatalos dokumentumot mutatott be, amelyben azonnali utasítással fordul a leköszönő kormány több tagjához. A bejegyzéshez csatolt irat szerint a miniszterelnök soron kívüli, írásos tájékoztatást kér több leköszönő tárcavezetőtől a 2026. május 9. 16:00 órát követően hozott állami döntésekkel és vállalásokkal kapcsolatban.

A dokumentum arra kötelezi az érintett minisztereket, hogy hétfő 22 óráig megküldött válaszukban részletezzék, milyen döntéseket hoztak, illetve milyen kötelezettségeket vállaltak az adott időszakban.