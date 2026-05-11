Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
05. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyar Péter utasítás miniszter

Magyar Péter azonnali utasítást küldött a leköszönő minisztereknek

2026. május 11. 20:41

A miniszterelnök írásos tájékoztatást kér a leköszönő tárcavezetőtől a 2026. május 9-én 16:00 óra után hozott állami döntésekkel és vállalásokkal kapcsolatban.

2026. május 11. 20:41
null

Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében egy hivatalos dokumentumot mutatott be, amelyben azonnali utasítással fordul a leköszönő kormány több tagjához. A bejegyzéshez csatolt irat szerint a miniszterelnök soron kívüli, írásos tájékoztatást kér több leköszönő tárcavezetőtől a 2026. május 9. 16:00 órát követően hozott állami döntésekkel és vállalásokkal kapcsolatban.

A dokumentum arra kötelezi az érintett minisztereket, hogy hétfő 22 óráig megküldött válaszukban részletezzék, milyen döntéseket hoztak, illetve milyen kötelezettségeket vállaltak az adott időszakban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Tizennégy miniszternek küldte meg a soron kívüli tájékoztatáskérést: Semjén Zsoltnak, Bóka Jánosnak, Gulyás Gergelynek, Hankó Balázsnak, Lantos Csabának, Lázár Jánosnak, Nagy Istvánnak, Nagy Mártonnak, Navracsics Tibornak, Pintér Sándornak, Rogán Antalnak, Szalay-Bobrovniczky Kristófnak, Szijjártó Péternek és Tuzson Bencének.

Felszólította őket, hogy Magyarország új kormányának megalakulásáig minden kötelezettséget kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyást követően vállalhatnak.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

Összesen 65 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hohokam
2026. május 11. 22:03
Ez súlyosan nem normális. És mi van, ha visszakap egy A3-ra rajzolt fütyköst, szárazon?
Válasz erre
0
0
mandiner-8as
2026. május 11. 21:56
Undorító, de legalább kimutatja foga fehérjét. Igaz, ezzel eteti a csőcseléket, de így sokkal hamarabb összeomlik a népszerűsége, akárhány algoritmus duzzasztja a facenbook-oldalát. Egyre jobban látszik, hogy egy fogalmatlan, ötlettelen SENKI, nagypofájú pszichopata pojáca. A saját csürhéje fogja lebontani.
Válasz erre
4
0
Messzeszippi
2026. május 11. 21:52
Úr Isten... Hányok ettől a képződménytől... Ugyanígy viselkednek a választások óta a tisz@ros kollegáim. Akkora lett a pofájuk, hogy a bálnaf@sz lötyögne benne.
Válasz erre
4
0
figyelő4322
•••
2026. május 11. 21:51 Szerkesztve
Ha az ember rágondol, hogy milyen vezetői voltak Magyarországnak előzőleg... Pl. Batthyány, Tisza István, Orbán Viktor. Nincs is összehasonlítási alap, Petro Mágjár a bokájukig sem ér fel. Nagyon remélem, hogy nem lesz ebben igazam! Jó lenne, ha mindegyik nagyot túlszárnyalná, és az ország felvirágozna az irányítása alatt. Remélem, de tudom, hogy nincs túl sok ok reménykedni...
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!