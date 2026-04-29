Beült noÁr a Síkidegbe, és kijelentette, hogy a magyar nemzet újjáépítéséhez harag helyett empátiára van szükség (VIDEÓ)

Így éli meg a „rendszerváltást”

Molnár Áron arra a kérdésre, hogy felfogta-e már, hogy megtörtént a kormányváltás, úgy reagált, hogy hullámokban tör rá a sírás, és ehhez elég megnéznie egy-egy videót, melyekben az látható, hogy az emberek „a forradalom hangulatában” hogy ünnepeltek az utcán. Példaként a fiatalokkal együtt ünneplő idős hölgyet, illetve a mentősöket és rendőröket hozta, akik együtt „üdvözölték a rendszerváltást” a tömeggel.

NoÁr szerint történelmi pillanatokat éltek meg, mindezt annak tudatában mondja, hogy nyolc éve benne van a közügyekben, és ezek az évek szerinte „bitang kudarcosak voltak”.

Ennél a pontnál őszintén vallott arról is, hogy imádja a színészi hivatását, és semmi örömöt nem okozott számára, hogy a közügyekbe ennyire bele kellett folynia. Majd arra is kitért, hogy időközben rájött arra, hogy a csatornája hírforrássá is vált, így most rajta van egy felelősség, hiszen az emberek nem fognak elolvasni egy 15 perces telexes cikket vagy nem fognak megnézni egy mintegy kétórás Tölgyessy Péterrel készült interjút a Partizánon. Viszont elhangzott, hogy most az egészsége kellene, hogy a legfontosabb legyen.

