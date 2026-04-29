Beült noÁr a Síkidegbe, és kijelentette, hogy a magyar nemzet újjáépítéséhez harag helyett empátiára van szükség (VIDEÓ)

„Mikor 2026-ban menekülni kell, érdemes kondiban lenni” – elszabadultak az indulatok noÁr élő videójában
A színész-aktivista nemcsak a lány étkezésébe kötött bele, hanem nyíltan megfenyegette a kormány tagjait és munkatársaikat.
A színész-aktivista a műsorvezetőknek azt is elárulta, hogy ő kormányváltás ellenére is ellenzéki marad, a jövőben is kritizálni fogja a rendszert.
A színész-aktivista, Molnár Áron noÁr nemrég Linczényi Márkó és Turai Barna vendége volt a Síkideg podcastben. A beszélgetés során a jó ideje a Tisza Párt mellett korteskedő influenszer többek között kijelentette,
ahhoz, hogy újraépítsük a magyar nemzetet, ahhoz nem a harag a kulcs, hanem az empátia”.
Majd azzal folytatta, hogy ő „maximálisan empatikus a Fidesz-szavazókkal”, még ha akadnak köztük olyanok, akik gyűlölik őt vagy meg akarják verni. NoÁr ezután kijelentette, hogy nem rájuk haragszik, viszont azokkal semmiféle empátiát nem érez, és „síkideggé” teszi, az az, amit a politikusok és a propagandisták csináltak – mondta mindezt úgy, hogy közben a saját márkás, FCK NER pulóverét viselte.
A színész arra a kérdésre is választ adott, hogy mit fog csinálni immár kormánypártiként. Erre noÁr meglepő választ adott: mint fogalmazott,
magát mindig is ellenzékinek tartja majd, a mindenkori kormány ellenzékének.
„Az nem jó, ha nem teremtjük meg a fékeknek és az egyensúlyoknak a rendszerét. (...) Hiába történt meg a kormányváltás, a mostani generáció, a mostani ország berendezkedése pont arra felé tud elmenni, és
az a jó irány, ha kritikusak leszünk, és nem pedig hívők”
– szögezte le.
Linczényi Márkó ezután megragadta az alkalmat, és megköszönte a színész-aktivistának azt a társadalmi munkát, aminek hatására véleménye szerint eljutott Magyarország oda, hogy leváltotta a NER-t.
Molnár Áron arra a kérdésre, hogy felfogta-e már, hogy megtörtént a kormányváltás, úgy reagált, hogy hullámokban tör rá a sírás, és ehhez elég megnéznie egy-egy videót, melyekben az látható, hogy az emberek „a forradalom hangulatában” hogy ünnepeltek az utcán. Példaként a fiatalokkal együtt ünneplő idős hölgyet, illetve a mentősöket és rendőröket hozta, akik együtt „üdvözölték a rendszerváltást” a tömeggel.
NoÁr szerint történelmi pillanatokat éltek meg, mindezt annak tudatában mondja, hogy nyolc éve benne van a közügyekben, és ezek az évek szerinte „bitang kudarcosak voltak”.
Ennél a pontnál őszintén vallott arról is, hogy imádja a színészi hivatását, és semmi örömöt nem okozott számára, hogy a közügyekbe ennyire bele kellett folynia. Majd arra is kitért, hogy időközben rájött arra, hogy a csatornája hírforrássá is vált, így most rajta van egy felelősség, hiszen az emberek nem fognak elolvasni egy 15 perces telexes cikket vagy nem fognak megnézni egy mintegy kétórás Tölgyessy Péterrel készült interjút a Partizánon. Viszont elhangzott, hogy most az egészsége kellene, hogy a legfontosabb legyen.
Bár a Síkideg podcastben Molnár empátiát emlegetett a Fidesz-szavazókkal szemben, a kampány során több közéleti szereplőt is erőteljesen betámadott, többek között Szabó Zsófi műsorvezetőt vagy Gáspár Evelint, aki az utóbbi hónapokban a leköszönő külügyminiszter, Szijjártó Péter mellett tűnt fel, mint sajtóreferens.
Gáspár Evelinnek pár héttel karácsony előtt például azt üzente, hogy „Evelin, mikor 2026-ban menekülni kell, érdemes kondiban lenni”.
