04. 29.
ner molnár áron tisza párt síkideg szavazó aktivista színész Fidesz választás

Beült noÁr a Síkidegbe, és kijelentette, hogy a magyar nemzet újjáépítéséhez harag helyett empátiára van szükség (VIDEÓ)

2026. április 29. 08:40

A színész-aktivista a műsorvezetőknek azt is elárulta, hogy ő kormányváltás ellenére is ellenzéki marad, a jövőben is kritizálni fogja a rendszert.

A színész-aktivista, Molnár Áron noÁr nemrég Linczényi Márkó és Turai Barna vendége volt a Síkideg podcastben. A beszélgetés során a jó ideje a Tisza Párt mellett korteskedő influenszer többek között kijelentette, 

ahhoz, hogy újraépítsük a magyar nemzetet, ahhoz nem a harag a kulcs, hanem az empátia”.

Majd azzal folytatta, hogy ő „maximálisan empatikus a Fidesz-szavazókkal”, még ha akadnak köztük olyanok, akik gyűlölik őt vagy meg akarják verni. NoÁr ezután kijelentette, hogy nem rájuk haragszik, viszont azokkal semmiféle empátiát nem érez, és „síkideggé” teszi, az az, amit a politikusok és a propagandisták csináltak – mondta mindezt úgy, hogy közben a saját márkás, FCK NER pulóverét viselte.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

@markoesbarna Nem a harag a kulcs! #linczenyimarko #turaibarna #markoesbarna #sikideg #molnararon @sikidegvagyok @Linczényi Márkó @Áron ♬ original sound - Márkó és Barna

A színész arra a kérdésre is választ adott, hogy mit fog csinálni immár kormánypártiként. Erre noÁr meglepő választ adott: mint fogalmazott, 

magát mindig is ellenzékinek tartja majd, a mindenkori kormány ellenzékének. 

„Az nem jó, ha nem teremtjük meg a fékeknek és az egyensúlyoknak a rendszerét. (...) Hiába történt meg a kormányváltás, a mostani generáció, a mostani ország berendezkedése pont arra felé tud elmenni, és 

az a jó irány, ha kritikusak leszünk, és nem pedig hívők”

– szögezte le.

Linczényi Márkó ezután megragadta az alkalmat, és megköszönte a színész-aktivistának azt a társadalmi munkát, aminek hatására véleménye szerint eljutott Magyarország oda, hogy leváltotta a NER-t.

Így éli meg a „rendszerváltást”

Molnár Áron arra a kérdésre, hogy felfogta-e már, hogy megtörtént a kormányváltás, úgy reagált, hogy hullámokban tör rá a sírás, és ehhez elég megnéznie egy-egy videót, melyekben az látható, hogy az emberek „a forradalom hangulatában” hogy ünnepeltek az utcán. Példaként a fiatalokkal együtt ünneplő idős hölgyet, illetve a mentősöket és rendőröket hozta, akik együtt „üdvözölték a rendszerváltást” a tömeggel.

NoÁr szerint történelmi pillanatokat éltek meg, mindezt annak tudatában mondja, hogy nyolc éve benne van a közügyekben, és ezek az évek szerinte „bitang kudarcosak voltak”.

Ennél a pontnál őszintén vallott arról is, hogy imádja a színészi hivatását, és semmi örömöt nem okozott számára, hogy a közügyekbe ennyire bele kellett folynia. Majd arra is kitért, hogy időközben rájött arra, hogy a csatornája hírforrássá is vált, így most rajta van egy felelősség, hiszen az emberek nem fognak elolvasni egy 15 perces telexes cikket vagy nem fognak megnézni egy mintegy kétórás Tölgyessy Péterrel készült interjút a Partizánon. Viszont elhangzott, hogy most az egészsége kellene, hogy a legfontosabb legyen.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

A kampányban nem volt túl empatikus a fideszesekkel

Bár a Síkideg podcastben Molnár empátiát emlegetett a Fidesz-szavazókkal szemben, a kampány során több közéleti szereplőt is erőteljesen betámadott, többek között Szabó Zsófi műsorvezetőt vagy Gáspár Evelint, aki az utóbbi hónapokban a leköszönő külügyminiszter, Szijjártó Péter mellett tűnt fel, mint sajtóreferens.

Gáspár Evelinnek pár héttel karácsony előtt például azt üzente, hogy „Evelin, mikor 2026-ban menekülni kell, érdemes kondiban lenni”.

Nyitókép: képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 65 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2026. április 29. 10:56
Undorító alak!
Válasz erre
0
0
makapaka2
2026. április 29. 10:52
Mennyi komplett dilis kap szót országunkban!
Válasz erre
0
0
elektronelektor
2026. április 29. 10:44
"Hobby024 2026. április 29. 09:41 • Szerkesztve Nem kedvelem, de ha a jobboldallal kritikus akarok lenni: Gyűlöljük......" Aranyos. Állit valamit, amit röhtön el is hisz saját magának, majd felsorol egy sor személyt és csoportot akiket csak szeretni lehet. Olyan ez, mintha azt mondanám, ha liberalbolsevik-kritikus szeretnék lenni: "gyűlöljük az oroszt, az EU-szkeptikust, az általunk keresztényeknek hitt embereket, az általunk propagandistának bélyegzetteket, az általunk fideszesnek vélteket, az általunk fasisztának bélyegzetteket, az általunk korruptnak vélteket. Micsoda szerencse, hogy legalább a pszichopata messiast őszintén imádják.
Válasz erre
2
0
polárüveg
2026. április 29. 10:40
Hát persze. Eddig mondott igazat és most nem, - vagy eddig hazudott és most mond igazat? Akármelyik is, a művész úrnak cinkelés nélkül már senki sem fog hinni.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!