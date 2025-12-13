Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
molnár áron szijjártó péter mráz ágoston sámuel gáspár evelin fenyegetés támadás áldozat

„Mikor 2026-ban menekülni kell, érdemes kondiban lenni” – elszabadultak az indulatok noÁr élő videójában

2025. december 13. 09:12

A színész-aktivista nemcsak a lány étkezésébe kötött bele, hanem nyíltan megfenyegette a kormány tagjait és munkatársaikat.

2025. december 13. 09:12
null

Molnár Áron noÁr ismét hozta a formáját, és egy újabb fiatal nőbe szállt bele egy videóban. Ezúttal Gáspár Evelin volt az „áldozata”, Gáspár Győző lánya, akiről kiderült, hogy egy ideje Szijjártó Péter külügyminiszter csapatát erősíti sajtóreferensként, ezért is járt kint Moszkvában a tárcavezetővel.

A kevesebb, mint kétperces videóból most sem maradhatott ki a NER-ezés, a Mészáros Lőrincezés, sőt, a színész-aktivista még abba is belekötött, hogy – valószínűleg ételallergia miatt – Gáspár Evelinnek laktózmentes menüt szolgáltak fel a repülőn. „Akkor gondolom nem 1500 forintból kellett megoldani a napi ötszöri étkezést, mint az intézetis gyerekeknek” – jelentette ki Molnár.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma – itt az új Mesterterv

Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

A baloldali megmondóember valamivel később a külügyes sajtóreferens korábbi közösségi médiás bejegyzésének azon mondatára is reagált, hogy nem érti, hogy van annyi energiája Szijjártó Péternek, hogy többórás tárgyalások és folyamatos egyeztetések után is elmenjen futni.

Hát, Evelin, mikor 2026-ban menekülni kell, érdemes kondiban lenni”

– jelentette ki „viccesen” noÁr, de ez a mondat minden igyekezete ellenére is fenyegetőnek hangzott.

Valamivel később az is elhangzott Molnár Árontól, hogy „egyszer úgyis vége lesz”, vélhetően a Fidesz rendszerének. 

A vonatkozó videót alább tekintheti meg:

Fordítva sül el az ellenzék támadása

Emlékezetes, hogy noÁr legutóbb Szabó Zsófi televíziós műsorvezetőbe és Kapu Tibor kutatóűrhajósba is beleszállt. A Mandiner Mesterterv című műsorának állandó vendégei, Mráz Ágoston Sámuel és G. Fodor Gábor rámutattak, hogy az ilyen ellenzéki támadásoknak egy a célja, elrettenteni más közszereplőket attól, hogy „kidugják a fejüket”, azaz állást foglaljanak.

 Mráz Ágoston Sámuel szerint ez a taktika azonban visszafelé sül el. Ahelyett, hogy csönd lenne, a konfliktus csak még szélesebb nyilvánosságot kap, a szereplők ismertsége nő, a jobboldal pedig megerősödik.

Nyitókép: Molnár Áron noÁr Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 81 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lendvaiildiko
2025. december 13. 12:23
Ritka egy ocsmány alak ez a noÁR (amúgy mi értelme van ennek a szónak noÁr?). Sőt annyira buta is vagy, nagyon jót tettél a FIDESZ-nek. Most nagyon sokan megtudták, hogy egy cigány honfitársunk sajtóreferens lett a Magyar Külügyminisztériumban,. Undorító módon belekötöttél laktóz intoleranciájába. Ez egy együtt komoly motiváló tényező lesz a választáson. Azok a cigány honfitársak, akik esetleg bizonytalanok voltak, most undorító viselkedésed miatt a FIDESZ-re szavaznak!!!
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. december 13. 12:19
Gáspár család már értesítette a Kolompár, Sztojka, Györgye családok 120 kilós kan rokonait... Jobb ha most húzod el a beleidet, nem akkor ha ki lesznek fordítva...
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. december 13. 12:14
Tudod, az a helyzet hogy cigány lányba kötöttél bele. Namost, Győzike az édesapa összetrombitálja a népes rokonságot, aztán bicskával fogják kifordítani a retkes beleidet... Cigányoknál a gyerek az első, úgyhogy ezt nagyon elbasztad! Halott vagy, köcsög!
Válasz erre
0
0
manus-manum-lavat
2025. december 13. 12:10
És? Miért nincs börtönben? Hazaárulásért el kellett volna vinni már pár 10ezer embert, akik aktívan támogatták az illegális, tömeges migrációt, és támadták azokat, akik védték az országot, meg relativizálták persze az egészet. Ez hazaárulás, ahogyan az is az, amit az ál-ellenzék nagy része csinált. Miért nincsenek letartoztótva a CIA ügynökök, most így, hogy már az USA végre szövetségesként kezd viselkedni? Egyetlen közösség, ország sem bírja el azt a terrort, ami itt 45+36 éve zajlik. A 0-40 korosztály nagy része kizárólag az idegen hatalmakat kiszolgáló propaganda médiából tájékozódik. Gyökértelen, identitását vesztett. A 60+ korosztályban meg még mindig ott van a végtelenül sötét 1 millió proli, aki elemészti magát, és környezetét a gyűlöletben. Miért lehet büntetlenül gyűlölködni, gyűlöletet kelteni a magyarokkal szemben '89 óta? Nem Gáspár Evelinre gondolok persze, aki sehol nem lenne, és Győzike sem, ha '89 óta nem lenne média terrorban az ország.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!