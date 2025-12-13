„Mikor 2026-ban menekülni kell, érdemes kondiban lenni” – elszabadultak az indulatok noÁr élő videójában

Molnár Áron noÁr ismét hozta a formáját, és egy újabb fiatal nőbe szállt bele egy videóban. Ezúttal Gáspár Evelin volt az „áldozata”, Gáspár Győző lánya, akiről kiderült, hogy egy ideje Szijjártó Péter külügyminiszter csapatát erősíti sajtóreferensként, ezért is járt kint Moszkvában a tárcavezetővel.

A kevesebb, mint kétperces videóból most sem maradhatott ki a NER-ezés, a Mészáros Lőrincezés, sőt, a színész-aktivista még abba is belekötött, hogy – valószínűleg ételallergia miatt – Gáspár Evelinnek laktózmentes menüt szolgáltak fel a repülőn. „Akkor gondolom nem 1500 forintból kellett megoldani a napi ötszöri étkezést, mint az intézetis gyerekeknek” – jelentette ki Molnár.