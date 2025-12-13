„Mikor 2026-ban menekülni kell, érdemes kondiban lenni” – elszabadultak az indulatok noÁr élő videójában

Ettől minden jobboldalinak megdobban a szíve: ezt üzenték Kapu Tibornak, Szabó Zsófinak es Curtisnek
A színész-aktivista nemcsak a lány étkezésébe kötött bele, hanem nyíltan megfenyegette a kormány tagjait és munkatársaikat.
Molnár Áron noÁr ismét hozta a formáját, és egy újabb fiatal nőbe szállt bele egy videóban. Ezúttal Gáspár Evelin volt az „áldozata”, Gáspár Győző lánya, akiről kiderült, hogy egy ideje Szijjártó Péter külügyminiszter csapatát erősíti sajtóreferensként, ezért is járt kint Moszkvában a tárcavezetővel.
A kevesebb, mint kétperces videóból most sem maradhatott ki a NER-ezés, a Mészáros Lőrincezés, sőt, a színész-aktivista még abba is belekötött, hogy – valószínűleg ételallergia miatt – Gáspár Evelinnek laktózmentes menüt szolgáltak fel a repülőn. „Akkor gondolom nem 1500 forintból kellett megoldani a napi ötszöri étkezést, mint az intézetis gyerekeknek” – jelentette ki Molnár.
A baloldali megmondóember valamivel később a külügyes sajtóreferens korábbi közösségi médiás bejegyzésének azon mondatára is reagált, hogy nem érti, hogy van annyi energiája Szijjártó Péternek, hogy többórás tárgyalások és folyamatos egyeztetések után is elmenjen futni.
Hát, Evelin, mikor 2026-ban menekülni kell, érdemes kondiban lenni”
– jelentette ki „viccesen” noÁr, de ez a mondat minden igyekezete ellenére is fenyegetőnek hangzott.
Valamivel később az is elhangzott Molnár Árontól, hogy „egyszer úgyis vége lesz”, vélhetően a Fidesz rendszerének.
A vonatkozó videót alább tekintheti meg:
Emlékezetes, hogy noÁr legutóbb Szabó Zsófi televíziós műsorvezetőbe és Kapu Tibor kutatóűrhajósba is beleszállt. A Mandiner Mesterterv című műsorának állandó vendégei, Mráz Ágoston Sámuel és G. Fodor Gábor rámutattak, hogy az ilyen ellenzéki támadásoknak egy a célja, elrettenteni más közszereplőket attól, hogy „kidugják a fejüket”, azaz állást foglaljanak.
Mráz Ágoston Sámuel szerint ez a taktika azonban visszafelé sül el. Ahelyett, hogy csönd lenne, a konfliktus csak még szélesebb nyilvánosságot kap, a szereplők ismertsége nő, a jobboldal pedig megerősödik.
