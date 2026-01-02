Nem egy súlycsoport: az elektromos rollerét zuhany alá dugó Fekete-Győr nekiment Kapu Tibornak

Ezután azt a kérdést tette fel Kapunak, hogy „kíváncsi lennék, mi járt a fejedben az újévi köszöntő alatt, miközben díszsorfalat álltál Sulyok Tamás mellett. Vajon átfutott-e benned, kinek a társaságában feszítesz, és mihez adod éppen a neved?”

De itt Fekete-Győr kérdései még nem értek véget. Az iránt is érdeklődött, hogy a magyar űrhajós hogy képes sima „közéleti vitának minősíteni a rezsim mindennapos, ipari méretű uszítását és gyűlöletkeltését”.

Benyújtott számlát és faust-i szerződést emlegett Fekete-Győr

A hajdani politikus arra is kitért, hogy úgy tűnik, „köttetett egy íratlan, de kőkemény alku a háttérben. Egy faust-i szerződés, amit a lelkeddel kellett aláírnod”.

„A rendszer logikája világos és kegyetlen: ők kifizették az álmodat, kivittek a csillagok közé, cserébe most benyújtották a számlát.