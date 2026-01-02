Nem egy súlycsoport: az elektromos rollerét zuhany alá dugó Fekete-Győr nekiment Kapu Tibornak

Best of Fekete-Győr – ezek voltak a bukott Momentum-politikus legkínosabb ügyei
Partizán-interjú, felcsúti per és elektromos roller a zuhany alatt – hibát hibára halmozott a frakcióvezetésről is leszedett exelnök.
„Egy ideje figyelem, hogyan simul bele egy kivételes tehetségű ember a rezsim szöveteibe” – írta a kutatóűrhajósnak a bukott politikus.
Nem nyugszanak a kedélyek Kapu Tibor és Sulyok Tamás újévi beszéde miatt. Hadházy Ákos független parlamenti képviselő után Fekete-Győr András bukott momentumos politikus is kritikával illette kutatóűrhajósunkat, és nyílt levelet intézett hozzá. Mint fogalmazott:
nem tudom eldönteni, hogy dühöt vagy inkább mélységes szomorúságot érezzek a tevékenységedet látva.
Egy ideje figyelem, hogyan simul bele egy kivételes tehetségű ember a rezsim szöveteibe, de eddig a munkásságod iránti tiszteletből próbáltam félrenézni, és mentségeket keresni”.
Fekete-Győr azzal folytatta, hogy az újévi közös köszöntő „a rezsim báb köztársasági elnökével” viszont megszólalásra készteti. „Ha pár hónapja valaki nekem szegezi a kérdést: létezhet-e, hogy egy ember, aki látta a Földet odafentről, asszisztáljon a hatalom kicsinyes és megosztó játszmáihoz, gondolkodás nélkül rávágtam volna: lehetetlen. Szerettem volna ugyanis hinni abban, hogy odafent valami végérvényesen megváltozik az emberben. Hogy aki egyszer már farkasszemet nézett a végtelennel, és látta a bolygónkat felülről, az más emberként tér vissza” – írta.
Ezután azt a kérdést tette fel Kapunak, hogy „kíváncsi lennék, mi járt a fejedben az újévi köszöntő alatt, miközben díszsorfalat álltál Sulyok Tamás mellett. Vajon átfutott-e benned, kinek a társaságában feszítesz, és mihez adod éppen a neved?”
De itt Fekete-Győr kérdései még nem értek véget. Az iránt is érdeklődött, hogy a magyar űrhajós hogy képes sima „közéleti vitának minősíteni a rezsim mindennapos, ipari méretű uszítását és gyűlöletkeltését”.
A hajdani politikus arra is kitért, hogy úgy tűnik, „köttetett egy íratlan, de kőkemény alku a háttérben. Egy faust-i szerződés, amit a lelkeddel kellett aláírnod”.
„A rendszer logikája világos és kegyetlen: ők kifizették az álmodat, kivittek a csillagok közé, cserébe most benyújtották a számlát.
Cserébe a te arcoddal, a te hiteleddel próbálják tisztára mosni az elvesztett becsületüket a rendszerváltó választás évében”
– szögezte neki Kapu Tibornak Fekete-Győr.
A bukott közéleti szereplő terjedelmes levelét azzal zárta, hogy „szeretném hinni, hogy még nem késő. Szeretném hinni, hogy az az ember, aki képes volt eljutni a világűrbe, képes arra is, hogy a Földön visszataláljon a saját lelkiismeretéhez!”
Ezután érdemes egy kicsit górcső alá venni, hogy ki is ment neki a Mandiner- és férfi példakép díjjal is elismert kutatónak. Tavaly év végén a Mandiner egy összeállítást közölt Fekete-Győr András legkínosabb megnyilvánulásaiból. Mint ismert, az ellenzéki politikus lényegében beállt a Tisza Párt mögé. A Momentum egykori elnöke, akit jogerősen elítéltek a rendőrök tüntetésen való megdobálásáért, ezért átadta parlamenti mandátumát Cseh Katalinnak, és akinek a pártja nem indul a 2026-os országgyűlési választásokon részt is vett az ellenzéki, tiszás tüntetésen az advent időszakában.
Fekete-Győr a magyar közéletbe az alábbiakkal „írta be” magát:
A legmaradandóbb „alkotása” azonban VV Zsolti Youtube-csatornájának műsorában történt még 2021 szeptemberében. Az egykori valóságshow sereplő Momentum valamikor elnökével autózás közben beszélgetett. Fekete-Győr András többek között ekkor arról mesélt, hogy volt egy elektromos rollere, ami nagyon koszos volt és gondolta, lemossa, ezért betette a zuhany alá.
A roller elektronikus rendszere pedig meglepő módon feladta a küzdelmet, és tönkrement.
Osváth Zsolt láthatóan szintén megdöbbenve fogadta a történetet, és ironikusan csak annyit kérdezett a politikustól: „És rád bízzuk az országot?”
Nyitókép: Képernyőfotó
Ezt is ajánljuk a témában
Partizán-interjú, felcsúti per és elektromos roller a zuhany alatt – hibát hibára halmozott a frakcióvezetésről is leszedett exelnök.
Ezt is ajánljuk a témában
Fekete-Győr András volt Momentum-elnök politikai pályafutása során számos mulatságos vagy épp szánalmas mondattal ajándékozta meg a magyar közéletet. Összeszedtünk Fekete-Győr András eme mondataiból egy csokrot.