Ft
Ft
6°C
3°C
Ft
Ft
6°C
3°C
12. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Fekete-Győr András Momentum olimpia Európai Unió Románia

Fekete-Győr András: „Akkor így jártunk” és más legendás mondások, nemtudások

2025. december 18. 09:47

Fekete-Győr András volt Momentum-elnök politikai pályafutása során számos mulatságos vagy épp szánalmas mondattal ajándékozta meg a magyar közéletet. Összeszedtünk Fekete-Győr András eme mondataiból egy csokrot.

2025. december 18. 09:47
null
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

Lényegében beállt a Tisza mögé Fekete-Győr András, a Momentum egykori elnöke, akit jogerősen elítéltek a rendőrök tüntetésen való megdobálásáért, ezért átadta parlamenti mandátumát Cseh Katkának, s akinek a pártja nem indul a 2026-os országgyűlési választásokon. Vasárnap is részt vett az ellenzéki, tiszás tüntetésen.

Fekete-Győr András
Fekete-Győr András: Nem a szavak embere (fotó: Szűcs Ágnes/Mandiner, 2018)

Korábban Fekete-Győr

  • a magyarok helyett román párttal fogott össze Romániában,
  • furcsa választ adott az EU-s döntéshozatallal kapcsolatos kérdésre,
  • találgatta a tej és kefir árát,
  • a napelemet atomerőműnek nevezte,
  • és sok mindent nem tudott egy Partizán-interjúban.

Fekete-Győr Andrásnak mindig nagy arca volt, szeretett felkérdezni, a szombati megmozdulás kapcsán is próbált emberkedni. Mint írta: „Elvtársak: vége van. El a mocskos kezekkel a gyerekektől!” Majd Deák Dánielbe állt bele. Egyébként oldalán folyamatosan úgy kérdezi fel a kormánypártok politikusait, mintha ő maga még valódi tényező lenne, nem pedig egy bukott, elítélt politikus, akinek a pártja magától kivonult a közéletből.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Összeszedtük Fekete-Győr András emlékezetes mondásait az európai és amerikai politikától a tej és kefir áráig, a napelemekig és az emlékezetes Partizán-interjúig.

 

Fekete-Győr András: „Akkor így jártunk”

Személyesen is jó viszonyt ápolok Guy Verhofstadtal – mondta a Mandinernek Fekete-Győr András, a Momentum elnökeként még 2018-ban. Hozzátette: a magyargyűlölő holland liberális politikus „az egyik legjobb szónok”, és „nagyon szereti a magyarokat”.

Mint akkor mondta: „Két nagy erőpólus van, egy progresszív, Európát továbbfejleszteni akaró mozgalom, amiben benne vannak az európai progresszívek, a francia elnök és a holland miniszterelnök pártjai, és a Momentum is. A másik oldalon van egy gyengébb, kisebb, széthúzóbb Európát akaró tömörülés, amit Matteo Salvini és Orbán Viktor akarnak.”

Fekete-Győr András kifejezett kérdésünkre kijelentette: egyetért a konszenzusos döntéshozatal többségire cserélésével (a vétójog megszüntetésével). Amikor felvetettük, hogy a konszenzusos megoldás az, ami érdemi mozgásteret és taktikázási lehetőséget biztosít az olyan kis országok számára, mint Magyarország, azt válaszolta: de „a zsarolásra is nagyobb lehetőséget ad”. Erre felvetettünk egy hipotetikus helyzetet: „képzeljünk el egy EU-t, amiben az Orbán- és Salvini-féle irányvonal a meghatározó, és többségi döntéshozatal van a tanácsban. Magyarországon azonban épp a Momentum kormányoz, és mindig leszavazzák a tanácsban.” Fekete-Győr András válasza a következő volt: 

„Akkor így jártunk. 

A kocka úgy is fordulni fog. Ez a demokrácia, és ez esetben ezek a közös szabályok, amik figyelembe vételével kell folyjon az érdekérvényesítés.”

Ezt is ajánljuk a témában

Fekete-Győr András a Mandinernek: Orbán Viktor egy múltba révedő anti-európai

Személyesen is jó viszonyt ápolok Guy Verhofstadtal – mondja a Mandinernek Fekete-Győr András, a Momentum elnöke, akit abból az alkalomból kérdeztünk, hogy nemrég ért haza amerikai útjáról, és pártja a múlt héten csatlakozott Verhofstadt liberális EP-pártjához. Fekete-Győr beszél nekünk az önkormányzati választásokról, az EU-ról, Amerikáról, a metoo-mozgalomról. Megtudjuk tőle, hogy még sosem járt Kárpátalján, és kijelenti: Donald Trump Orbán Viktorral ellentétben foglalkozik nőügyekkel. Interjúnk.

 

Az olimpia dátuma

Fekete-Győr időnként eltévesztett ezt-azt. Például 2022 júniusában a Parlamentben egyszer azt a retorikai kérdést tette fel: „Erre a MOB közli, hogy a 2030-as olimpiát megpályázni az erkölcsi kötelesség?”

Válaszában Orbán Viktor miniszterelnök jelezte a momentumos politikus számára: 2030-ban nem lesz olimpia, ezért meg sem lehet azt pályázni. Persze erre már Fekete-Győr is korrigálta magát, jelezve, hogy a 2036-os olimpiára gondolt.

Ezt is ajánljuk a témában

Persze az egykori Momentum-vezér eleve az olimpiaellenességgel robbant be a politikába pártjával együtt, azaz nem állításaik voltak, hanem tagadtak valamit: „Stadionok helyett a közös jövőnket kell felépítenünk. Mondj nemet az olimpiára, mondj igent a jövőnkre!”

 

Erdélyben román pártot támogatott

A Momentum hírhedt volt arról, hogy Erdélyben nem a magyarok pártjának, az RMDSZ-nek, hanem egy román pártnak, az USR-PLUS-nak kampányolt, mivel ez az EP-ben a Momentum pártcsaládjának román tagja. 2019-ben a román elnökválasztáson tehát eme párt jelöltjét, a román Dan Barnát támogatták. Erről is készítettem akkor interjút Fekete-Győr Andrással. Mint fogalmazott:

„Nekünk az USR-PLUS a szövetségesünk, ami a romániai Momentum.”

De nézzük a tágabb kontextust! Akkori kérdésem, és Fekete-Győr András válasza:

EP-frakcióvezetőjük, Dacian Cioloș magyarellenes megnyilvánulásait is felesleges?

Cioloș a harmadik legerősebb pártcsalád, az Európa Megújul frakcióvezetőjeként több, nagyobb és erősebb Európáért, benne pedig az emberek és a kisebbségi közösségek szabadságjogaiért küzd. Mi egyébként sem egyes személyekkel, hanem pártokkal, programokkal, eszmékkel kötünk szövetséget. Ezért nekünk az USR-PLUS a szövetségesünk, ami a romániai Momentum.

Ezt is ajánljuk a témában

Ne Magyarországról mondjuk meg, ki az erdélyi magyarok jó képviselője! – Fekete-Győr András a Mandinernek

„Nekünk az USR-PLUS a szövetségesünk, ami a romániai Momentum” – mondja Fekete-Győr András arról, miért Dan Barna román elnökjelölt mellett áll ki pártja a romániai államfő-választáson. A politikus kifejtette: „Felmértem, hogy megosztó lépést teszek ezzel, de mi hosszú távon gondolkodunk a szövetségi politikáról és a román-magyar együttélés kérdéséről”.

 

Tudják azt, hogy én ki vagyok?

Az is emlékezetes volt, amikor az utcán a politikus civilek után loholva azt kérdezte

„Tudják azt, hogy én ki vagyok, és engem hogy hívnak, bocsánat?” 

Egy nő hátrafordulva azt válaszolta neki: „És maga tudja, hogy mi kik vagyunk?”

Majd egy fiatalembert kérdez: „Tudod, hogy engem hogy hívnak?” A fiatalember csóválja a fejét. Erre Fekete-Győr: „Nem. S hogy melyik pártnak vagyok a listavezetője?” Válasz: „Így meg főleg nem.”

 

Tej, kefir, atomerőmű

Volt, hogy a klasszikus kérdésre nem tudott válaszolni, hogy mennyibe kerül egy liter tej: „ugyanúgy azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy 120, de hogy 180 körül van, az biztos.” És a kefir: „a kefir az az Aldiban 90 valahány forintba kerül egyébként, vagyis hát 80”.

Aztán legendás a napelem atomerőművel való azonosítása is. 

A riporter kérdése: „A napelem az atomerőmű?” Válasz: „Őőő hívják annak is. Igen.” Segítő szándékú viszontkérdés: „Egy napelemet atomerőműnek?” Viszonválasz: „Egy napelem-parkot vagy napelem-kollekciót, azt igen, szokták annak hívni.”

Fekete-Győr politikai karrierjét a 2021 áprilisi Partizán-interjú nyírta ki, amiben számtalanszor elhangzott a részéről: „nem tudom”; „ez jó kérdés”. Vagy épp: „Nem tudom, meg fogom kérdezni, hogy ez miért nincs ott.” További változat volt, hogy: „Nem, nem, nem, nem emlékszem. Nem emlékszem.” Illetve: „Fogggalmam nincs.”

Mikor a 2021-es ellenzéki miniszterelnök-jelölti előválasztáson a legkevesebb szavazatot kapta, azt úgy értékelte, hogy a választók azt üzenték neki: ő még fiatal, többet kell tanulnia és több tapasztalatot kell szereznie. 

Fekete-Győr 2023-ban aztán még büntetőeljárás alá is került, miután 2018-ban egy tüntetés során füstgránátot dobott a rendőrök mögé. A politikus ellen is a 2018 decemberi események miatt emeltek vádat, konkrétan a Kossuth téri, december 12-i és 13-i ellenzéki tüntetések miatt, amelynek során a vád szerint dulakodott a rendőrökkel, és füstgránátot hajított a rendőrsorfal mögé. 2023 májusában a Budai Központi Kerületi Bíróság első fokon Fekete-Győrt felmentette a vádak alól. Másodfokon, 2024. októberében azonban fordulat történt és a Momentum egykori elnökét bűnösnek mondták ki hivatalos személy elleni erőszakban.

 

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: képkocka/YouTube

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Antonova
•••
2025. december 18. 10:49 Szerkesztve
Napelem=atomerőmű..😅🤣 Fekete -Győr= agyhalott😅 Borzasztó, hogy ilyen " politikusok" is vannak.. Szégyen!
Válasz erre
0
0
regi-nyarakon21
2025. december 18. 10:32
Politikai nulla/hulla
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. december 18. 10:29
Seggbuta, mint a föld...
Válasz erre
0
0
andover
2025. december 18. 10:16
Ide jutott az ELTE-AJK! Ahol ilyen látható és nyilvánvaló kognitív problémákkal küszködő alakok jogi diplomát kapnak ott nagy bajok vannak.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!