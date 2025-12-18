Fekete-Győr András: „Akkor így jártunk” és más legendás mondások, nemtudások

„Tudják azt, hogy én ki vagyok, és engem hogy hívnak, bocsánat?”

Egy nő hátrafordulva azt válaszolta neki: „És maga tudja, hogy mi kik vagyunk?”

Majd egy fiatalembert kérdez: „Tudod, hogy engem hogy hívnak?” A fiatalember csóválja a fejét. Erre Fekete-Győr: „Nem. S hogy melyik pártnak vagyok a listavezetője?” Válasz: „Így meg főleg nem.”

Tej, kefir, atomerőmű

Volt, hogy a klasszikus kérdésre nem tudott válaszolni, hogy mennyibe kerül egy liter tej: „ugyanúgy azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy 120, de hogy 180 körül van, az biztos.” És a kefir: „a kefir az az Aldiban 90 valahány forintba kerül egyébként, vagyis hát 80”.

Aztán legendás a napelem atomerőművel való azonosítása is.

A riporter kérdése: „A napelem az atomerőmű?” Válasz: „Őőő hívják annak is. Igen.” Segítő szándékú viszontkérdés: „Egy napelemet atomerőműnek?” Viszonválasz: „Egy napelem-parkot vagy napelem-kollekciót, azt igen, szokták annak hívni.”

Fekete-Győr politikai karrierjét a 2021 áprilisi Partizán-interjú nyírta ki, amiben számtalanszor elhangzott a részéről: „nem tudom”; „ez jó kérdés”. Vagy épp: „Nem tudom, meg fogom kérdezni, hogy ez miért nincs ott.” További változat volt, hogy: „Nem, nem, nem, nem emlékszem. Nem emlékszem.” Illetve: „Fogggalmam nincs.”

Mikor a 2021-es ellenzéki miniszterelnök-jelölti előválasztáson a legkevesebb szavazatot kapta, azt úgy értékelte, hogy a választók azt üzenték neki: ő még fiatal, többet kell tanulnia és több tapasztalatot kell szereznie.