Romániában megtörtént, amire Trianon óta vártunk; hidegzuhany Von der Leyennek; gyászol a magyar élsport

Megtörtént a csoda: Trianon óta vártunk erre a pillanatra – végérvényesen összekötötték Magyarországot és Székelyföldet
Egy román lap ismertette a részleteket.
Kiderült: Ukrajna még sohasem függött annyira Magyarországtól, mint most. Ezek voltak a hétfői nap legolvasottabb cikkei.
Cristian Pistol, a román CNAIR vezérigazgatója szerint 2026-ra Románia célja további 250 km gyorsforgalmi út átadása – számolt be róla a Jurnalul National.
Pistol kiemelte, hogy az A3-as autópálya Marosvásárhely és a magyar határ (Borș) között újabb 68 km-rel bővül,
így már 200 km hosszú szakasz köti össze Erdélyt Magyarországgal.
Ez jelentős infrastrukturális fejlesztés a két ország közötti közúti kapcsolatokban.
Ukrajna 2025-ben ötéves rekordot döntött, 6,47 milliárd köbméter földgázt importált, főként Magyarországról (2,94 milliárd köbméter – 45,5 százalék), valamint Lengyelországból és Szlovákiából – írta az Unian.
Az elemzők szerint Ukrajna 2026-ban sem tud lemondani az importgázról,
a tényleges mennyiség a háború alakulásától függ majd. A növekvő behozatal oka az orosz támadások miatt visszaesett hazai kitermelés és az alacsony készletek.
Magyarország a legjobbak között végzett a szólásszabadság tekintetében a CPAC friss Free Speech Rating rangsorában – számolt be róla a Magyar Nemzet. Az összesítés szerint az ország 90 százalékos eredményt ért el, amellyel az élmezőnybe sorolták.
A CPAC, a konzervatív közélet egyik legjelentősebb nemzetközi seregszemléje az Egyesült Államokból indult, Magyarországon pedig eddig négy alkalommal rendezték meg. Az ötödik CPAC Hungary kapcsán felmerült egy márciusi időpont lehetősége is. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója mindenesetre azt jelezte, hogy a közeljövőben jelentős bejelentés várható az eseménnyel kapcsolatban.
Sokkoló hír látott napvilágot hétfő délután: 34 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Dudás Miklós kajakos olimpikon.
Dudás gyerekként Csepelen kezdett el kajakozni, tehetségével és remek fizikai adottságaival gyorsan kitűnt és 2008-ban már bronzérmes lett a szegedi ifjúsági Európa-bajnokságon, egy évvel később pedig szintén 500 méteren egyesben és kettesben is világbajnok lett ugyanebben a korosztályban.
2012-ben pedig ott járt a londoni olimpián is, ahol a magyar csapat egyetlen utánpótláskorú tagja volt – a hatodik helyen végzett 200 méteren, csak centikkel maradt el a dobogótól.
A csúcsra 2014-ben jutott fel, amikor Moszkvában a váltóval világbajnoki aranyérmes lett.
Kajakos pályafutását végül 2021-ben fejezte be.A korábbi élsportolót manapság a legtöbben már úgy ismerték, mint Dudás Mikit, a médiaszereplőt, aki gyakran feltűnt különböző tévés műsorokban, illetve családi életével, botrányaival is rendszeresen bekerült a bulvárhírekbe.
Fotó: Balogh Zoltán/MTI