Ft
Ft
-1°C
-4°C
Ft
Ft
-1°C
-4°C
01. 06.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 06.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
CPAC Hungay sztrádaépítés Zelenszkij halálhír Románia

Romániában megtörtént, amire Trianon óta vártunk; hidegzuhany Von der Leyennek; gyászol a magyar élsport

2026. január 06. 05:44

Kiderült: Ukrajna még sohasem függött annyira Magyarországtól, mint most. Ezek voltak a hétfői nap legolvasottabb cikkei.

2026. január 06. 05:44
null

Cristian Pistol, a román CNAIR vezérigazgatója szerint 2026-ra Románia célja további 250 km gyorsforgalmi út átadása – számolt be róla a Jurnalul National. 

Pistol kiemelte, hogy az A3-as autópálya Marosvásárhely és a magyar határ (Borș) között újabb 68 km-rel bővül, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

így már 200 km hosszú szakasz köti össze Erdélyt Magyarországgal. 

Ez jelentős infrastrukturális fejlesztés a két ország közötti közúti kapcsolatokban.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Zelenszkij foghatja a fejét: Ukrajna még sohasem függött annyira Magyarországtól, mint most

Ukrajna 2025-ben ötéves rekordot döntött, 6,47 milliárd köbméter földgázt importált, főként Magyarországról (2,94 milliárd köbméter – 45,5 százalék), valamint Lengyelországból és Szlovákiából – írta az Unian.

Az elemzők szerint Ukrajna 2026-ban sem tud lemondani az importgázról, 

a tényleges mennyiség a háború alakulásától függ majd. A növekvő behozatal oka az orosz támadások miatt visszaesett hazai kitermelés és az alacsony készletek. 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Hidegzuhany Von der Leyenéknek: Magyarország a világ élvonalában a kulcsfontosságú területen

Magyarország a legjobbak között végzett a szólásszabadság tekintetében a CPAC friss Free Speech Rating rangsorában – számolt be róla a Magyar Nemzet. Az összesítés szerint az ország 90 százalékos eredményt ért el, amellyel az élmezőnybe sorolták.

A CPAC, a konzervatív közélet egyik legjelentősebb nemzetközi seregszemléje az Egyesült Államokból indult, Magyarországon pedig eddig négy alkalommal rendezték meg. Az ötödik CPAC Hungary kapcsán felmerült egy márciusi időpont lehetősége is. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója mindenesetre azt jelezte, hogy a közeljövőben jelentős bejelentés várható az eseménnyel kapcsolatban.

Ezt is ajánljuk a témában

 

„Gyerekkoromtól olimpiai bajnok akartam lenni” – ilyen volt Dudás Miklós kajakos pályafutása

Sokkoló hír látott napvilágot hétfő délután: 34 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Dudás Miklós kajakos olimpikon. 

Dudás gyerekként Csepelen kezdett el kajakozni, tehetségével és remek fizikai adottságaival gyorsan kitűnt és 2008-ban már bronzérmes lett a szegedi ifjúsági Európa-bajnokságon, egy évvel később pedig szintén 500 méteren egyesben és kettesben is világbajnok lett ugyanebben a korosztályban.

2012-ben pedig ott járt a londoni olimpián is, ahol a magyar csapat egyetlen utánpótláskorú tagja volt – a hatodik helyen végzett 200 méteren, csak centikkel maradt el a dobogótól.

A csúcsra 2014-ben jutott fel, amikor Moszkvában a váltóval világbajnoki aranyérmes lett. 

Kajakos pályafutását végül 2021-ben fejezte be.A korábbi élsportolót manapság a legtöbben már úgy ismerték, mint Dudás Mikit, a médiaszereplőt, aki gyakran feltűnt különböző tévés műsorokban, illetve családi életével, botrányaival is rendszeresen bekerült a bulvárhírekbe.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Balogh Zoltán/MTI

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyolcadikutasagyozo
2026. január 06. 06:29
Magyarország a legjobbak között végzett a szólásszabadság tekintetében a CPAC friss Free Speech Rating rangsorában " Mekkora örömhír ez a vén fidesznyuggereknek,ettől olcsóbb lesz a csirkefarhát.🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️😁😁😁😁
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!