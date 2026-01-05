„Gyerekkoromtól olimpiai bajnok akartam lenni” – ilyen volt Dudás Miklós kajakos pályafutása

2010-ben az év utánpótlás sportolójának választották a Héraklész Gálán, és még ugyanebben az évben már felnőtt világbajnokságon szerepelhetett, ahol a 4x200-as váltó tagjaként negyedik helyezést szerzett – és még mindig csak 19 éves volt.

Dudás Miklós az olimpián

2012-ben pedig ott járt a londoni olimpián is, ahol a magyar csapat egyetlen utánpótláskorú tagja volt – a hatodik helyen végzett 200 méteren, csak centikkel maradt el a dobogótól.

„Hesz Mihály és Gyulay Zsolt után én lehetnék a harmadik, aki egyesben nyer ötkarikás aranyérmet, és az első, aki 200-on diadalmaskodik” – nyilatkozta akkoriban terveiről az olimpia.hu szerint.

A következő évben szerzett bronzérmet a duisburgi felnőtt világbajnokságon és ezüstérmet a portugáliai Európa-bajnokságon.