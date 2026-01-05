„Gyerekkoromtól olimpiai bajnok akartam lenni” – ilyen volt Dudás Miklós kajakos pályafutása

Meghalt Dudás Miklós
34 éves korában hunyt el a magyar válogatott kajakozó.
Ifjúsági és felnőtt kajakozóként is világbajnok lett, ott járt a londoni olimpián. A 34 évesen elhunyt Dudás Miklós sportolói pályafutására emlékezünk.
Hétfő kora délután sokkolta az országot a hír: 34 éves korában meghalt Dudás Miklós. A korábbi élsportolót manapság a legtöbben már úgy ismerték, mint Dudás Mikit, a médiaszereplőt, aki gyakran feltűnt különböző tévés műsorokban, illetve családi életével, botrányaival is rendszeresen bekerült a bulvárhírekbe.
Ezt is ajánljuk a témában
34 éves korában hunyt el a magyar válogatott kajakozó.
Dudás Miklós ugyanakkor élete nagyobb részében profi kajakozó volt, nem is akármilyen – sportolói pályafutását igyekszünk most bemutatni olvasóinknak.
Dudás gyerekként Csepelen kezdett el kajakozni, tehetségével és remek fizikai adottságaival gyorsan kitűnt és 2008-ban már bronzérmes lett a szegedi ifjúsági Európa-bajnokságon, egy évvel később pedig szintén 500 méteren egyesben és kettesben is világbajnok lett ugyanebben a korosztályban.
2010-ben az év utánpótlás sportolójának választották a Héraklész Gálán, és még ugyanebben az évben már felnőtt világbajnokságon szerepelhetett, ahol a 4x200-as váltó tagjaként negyedik helyezést szerzett – és még mindig csak 19 éves volt.
2012-ben pedig ott járt a londoni olimpián is, ahol a magyar csapat egyetlen utánpótláskorú tagja volt – a hatodik helyen végzett 200 méteren, csak centikkel maradt el a dobogótól.
„Hesz Mihály és Gyulay Zsolt után én lehetnék a harmadik, aki egyesben nyer ötkarikás aranyérmet, és az első, aki 200-on diadalmaskodik” – nyilatkozta akkoriban terveiről az olimpia.hu szerint.
A következő évben szerzett bronzérmet a duisburgi felnőtt világbajnokságon és ezüstérmet a portugáliai Európa-bajnokságon.
A csúcsra 2014-ben jutott fel, amikor Moszkvában a váltóval világbajnoki aranyérmes lett.
A 2016-os riói olimpián azonban már nem lehetett ott, ugyanis doppingvétség miatt 34 hónapos eltiltással sújtották. De nem adta fel, a büntetés letelte után visszatért, és ért is még el komoly nemzetközi eredményeket: 2018-ban az Európa- és a világbajnokságon is bronzérmet szerzett a kajak négyes tagjaként 500 méteren.
Kajakos pályafutását végül 2021-ben fejezte be.
„Húsz évet töltöttem az élsportban, és nagyon sokat köszönhetek neki. Gyerekkoromtól olimpiai bajnok akartam lenni, felnőtt fejjel már el tudtam fogadni, hogy nem feltétlenül kell ötkarikás bajnoki cím a boldogsághoz. Szép dolog olimpiát nyerni, de az oda vezető út tesz egy sportolót boldoggá.
Ha még egy életet választhatnék, ugyanezt választanám”
– idézi akkori nyilatkozatát a hajramagyarok.hu.
Dudás Miklós 34 évet élt.
Nyitókép: Kovács Tamás/MTI/MTVA