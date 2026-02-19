Elhunyt Béres László

Orbán Viktor: Eljött az idő, hogy Európa tárgyaljon az oroszok elnökével – sajtótájékoztató Washingtonból

Washingtonban, a Béketanács első ülése után tartott sajtótájékoztatót Orbán Viktor, ahol éles különbségekre hívta fel a figyelmet az Egyesült Államok és az Európai Unió álláspontja között. A miniszterelnök szerint eljött az idő, hogy Európa is tárgyalóasztalhoz üljön az orosz elnökkel.