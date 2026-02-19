Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.
Megrendült a magyar autósport világa.
Meghatározó alakját veszítette el a hazai autósport világa: elhunyt Béres László, aki évtizedeken keresztül segítette navigátorként a raliversenyzőket.
Bő 30 éves pályafutása alatt a Trabanttól a WRC-ig végigjárta a ralivilág ranglétráját.
Fiatalon kapcsolódott be Miskolcon az autósport vérkeringésébe, és olyan pilótáknak navigált, mint Spitzmüller Csaba, Markó Gergely, Vojcsik „Golyó” Ferenc, ifj. Kiss László vagy Sziklai Tibor.
Fotó: Pixabay