Hírek
Vélemények
Hetilap
rali halál elhunyt

Elhunyt Béres László

2026. február 19. 22:56

Megrendült a magyar autósport világa.

2026. február 19. 22:56
Meghatározó alakját veszítette el a hazai autósport világa: elhunyt Béres László, aki évtizedeken keresztül segítette navigátorként a raliversenyzőket.

Bő 30 éves pályafutása alatt a Trabanttól a WRC-ig végigjárta a ralivilág ranglétráját.

Fiatalon kapcsolódott be Miskolcon az autósport vérkeringésébe, és olyan pilótáknak navigált, mint Spitzmüller Csaba, Markó Gergely, Vojcsik „Golyó” Ferenc, ifj. Kiss László vagy Sziklai Tibor.

