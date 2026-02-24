Szélsőbalosok vertek halálra egy diákot az utcán Franciaországban – az amerikai nagykövet beszólt Macronéknak és nem jelent meg az idézésen

A párizsi amerikai nagykövet, Charles Kushner nem jelent meg hétfő este a francia külügyminisztérium idézésére azon megjegyzések miatt, amelyeket az amerikai kormány tett a Lyonban politikai ellenfelei által halálra vert nemzeti radikális diák halálával kapcsolatban – közölte a francia külügyminisztérium.

„A hazája képviseletét megtiszteltetésnek tekintő nagyköveti küldtetésre vonatkozó alapvető elvárásoknak ezzel a nyilvánvaló félreértésével szemben, a miniszter (Jean-Noël Barrot) azt kérte, hogy (az amerikai nagykövet) ezentúl ne léphessen közvetlenül kapcsolatba a francia kormány tagjaival” – tette hozzá a minisztérium.