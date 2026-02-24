Szélsőbalosok vertek halálra egy diákot az utcán Franciaországban – az amerikai nagykövet beszólt Macronéknak és nem jelent meg az idézésen

Franciaország túl veszélyes volt az izraeli stábnak – Budapest ad otthont a nagysikerű sorozatnak
A párizsi amerikai nagykövet, Charles Kushner nem jelent meg hétfő este a francia külügyminisztérium idézésére azon megjegyzések miatt, amelyeket az amerikai kormány tett a Lyonban politikai ellenfelei által halálra vert nemzeti radikális diák halálával kapcsolatban – közölte a francia külügyminisztérium.
„A hazája képviseletét megtiszteltetésnek tekintő nagyköveti küldtetésre vonatkozó alapvető elvárásoknak ezzel a nyilvánvaló félreértésével szemben, a miniszter (Jean-Noël Barrot) azt kérte, hogy (az amerikai nagykövet) ezentúl ne léphessen közvetlenül kapcsolatba a francia kormány tagjaival” – tette hozzá a minisztérium.
„Természetesen továbbra is lehetséges, hogy Charles Kushner ellássa nagyköveti feladatait, és megjelenjen a külügyminisztériumban annak érdekében, hogy a szükséges diplomáciai egyeztetéseket megtegyük a 250 éves baráti kapcsolatban elkerülhetetlenül felmerülő bosszúságok elsimítására” – jelezte a tárca.
Egy diplomáciai forrás az AFP hírügynökséget arról tájékoztatta, hogy
az amerikai nagykövet személyes elfoglaltságaira hivatkozva egyik beosztottját küldte el maga helyett a külügyminisztériumba.
Az amerikai nagykövetség egyelőre nem reagált az AFP megkeresésére.
Charles Kushnert hétfő este 7 órára kérték be a külügyminisztériumba. Jean-Noël Barrot a France Info közszolgálati hírrádióban vasárnap kifogásolta, hogy az amerikai külképviselet „megjegyzést tett a nemzeti közösségünket érintő drámával kapcsolatban”. „Elutasítjuk ennek a tragédiának bármiféle politikai célú felhasználását” – tette hozzá a külügyminiszter, megjegyezve, hogy
Franciaországnak nincs szüksége „semmilyen kioktatásra az erőszakról, főleg nem a reakciós internacionálétól”.
Egy 23 éves diák, Quentin Deranque február 14-én belehalt sérüléseibe, miután két nappal korábban megtámadták Lyonban, ahol egy identitárius csoport politikai tüntetésén a biztonságért volt felelős.
A támadás egy egyetemi konferencia elleni tüntetésen történt. A konferenciát Rima Hassan radikális baloldali európai parlamenti képviselő tartotta
a lyoni Politikatudományi Intézetben.
A politikus fellépése elleni tiltakozás két csoport közötti verekedéssé fajult,
amelyben a szóban forgó diák egyedül maradt, és járókelők felvételei szerint
az ellenséges csoport „legalább hat maszkos, kapucnis tagja” ütötte és rugdosta a földre esett férfit, majd magára hagyta.
Az amerikai kormány elítélte pénteken az erőszakos baloldali szélsőségesség erősödését. Ez volt az első hivatalos amerikai reakció a nemzeti radikális aktivista halála kapcsán.
Washington a felelősök bíróság elé állítását követeli.
A párizsi amerikai nagykövetet, aki tavaly nyáron érkezett állomáshelyére, már augusztus végén is bekérették a külügyminisztériumba, miután Párizs elfogadhatatlannak ítélte, hogy a diplomata bírálta Emmanuel Macron államfő szerinte „nem kielégítő fellépését” az antiszemitizmus ellen. Akkor „az amerikai nagykövet távollétére” hivatkozva az amerikai nagykövetség ügyvivője jelent meg a minisztériumban.
Csütörtökön szándékos emberölés gyanújával hat gyanúsított ellen indult eljárás a nemzeti radikális aktivista halála ügyében,
egy radikális baloldali nemzetgyűlési képviselő parlamenti asszisztensét pedig bűnrészességgel vádolta meg a lyoni ügyészség. A vádlottak között öt férfi és két nő van,
20 és 26 év közöttiek, többségük egyetemi hallgató, valamennyien előzetes letartóztatásba kerültek.
A gyanúsítottak között van három olyan ember, aki az egyik legnagyobb ellenzéki párt, a radikális baloldali Engedetlen Franciaország egyik nemzetgyűlési képviselőjének, Raphaël Arnault-nak a munkatársa, ketten közülük parlamenti asszisztensek, egy pedig gyakornok.
(MTI)
Nyitókép: Christoph Soeder / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP