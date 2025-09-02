Franciaország túl veszélyes volt az izraeli stábnak – Budapest ad otthont a nagysikerű sorozatnak

A világszerte kedvelt izraeli akció-thriller, a Fauda ötödik évadának forgatása biztonsági okok miatt nem Marseille-ben, hanem Budapesten zajlik majd – számolt be a neokohn.

A produkcióhoz közeli forrás szerint hamarosan elkezdődik a forgatás a magyar fővárosban. Bár a sztori részben Franciaországban játszódik, a marseille-i kikötő és más ikonikus helyszínek helyett más megoldásokat alkalmaznak.

A Lior Raz főszereplésével, Raz és Avi Issacharoff által készített sorozat továbbra is izgalmas politikai és katonai témákat dolgoz fel. Az új évad különlegessége, hogy a szereplőgárdához csatlakozik Mélanie Laurent francia színésznő, akit a közönség Quentin Tarantino Becstelen brigantyk című filmjéből ismerhet.