Fauda Mélanie Laurent Magyarország Marseille antiszemitizmus Franciaország Budapest

Franciaország túl veszélyes volt az izraeli stábnak – Budapest ad otthont a nagysikerű sorozatnak

2025. szeptember 02. 12:33

Tombol az antiszemitizmus a franciáknál.

2025. szeptember 02. 12:33
null

A világszerte kedvelt izraeli akció-thriller, a Fauda ötödik évadának forgatása biztonsági okok miatt nem Marseille-ben, hanem Budapesten zajlik majd – számolt be a neokohn. 

A produkcióhoz közeli forrás szerint hamarosan elkezdődik a forgatás a magyar fővárosban. Bár a sztori részben Franciaországban játszódik, a marseille-i kikötő és más ikonikus helyszínek helyett más megoldásokat alkalmaznak.

A Lior Raz főszereplésével, Raz és Avi Issacharoff által készített sorozat továbbra is izgalmas politikai és katonai témákat dolgoz fel. Az új évad különlegessége, hogy a szereplőgárdához csatlakozik Mélanie Laurent francia színésznő, akit a közönség Quentin Tarantino Becstelen brigantyk című filmjéből ismerhet.

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
monicagellert
2025. szeptember 02. 13:59
A III. kerületi Duna partot nem ajánlom nekik, a hétvégen megint belekötöttek valakibe, hogy zsidó provokátor, mert a kutyát ki kellett kerülnie. Nagy orra van a kutyáknak, de persze ez hazai nemzetszocialistákat nem kellene, hogy félrevezesse. Ha a júliusi támadást nem szóváltásnak könyelik el, hanem a zsidóverőt legalább kikérdezik, akkor talán nem merné mindenki kimutatni a zsidó és fekete és barna és sárga gyűlöletét.
Válasz erre
1
0
ZZoltan
2025. szeptember 02. 13:51
Bazze! Már mindenhol a cionista zsidókba botlunk? Elég legyen már ebből. Itt fociznak, itt filmeznek. Megszerezték a színházainkat, a filmipart. Átvették az irányítást a hazai kultúra fölött, nagyrészt már az oktatásban is. Közben pedig a tömegmészáros vezérük ide járkál. No elég legyen ebből! Csurka sajnos megjósolta, de igaz lett mára: Izraeli - zsidó gyarmat leszünk! Ezt azonnal meg kell állítani. Ez ellen kéne fellépnie a szuverenitás védelmi hivatalnak! Vagy éppen ezt ők irányítják? Akkor miért nem hívják zsidó szuverenitás védő hivatalnak? Mert a magyarok ügyében nem sokat tett. Ellenben sikerült kitiltani egy ír NACIONALISTA együttest hazánkból, akik fel merték emelni szavukat az izraeli népírtás ellen. szégyen.
Válasz erre
1
0
XTRO
2025. szeptember 02. 13:47
Lehet itt zsidózni ezerrel, de azért csak ők azok akik tesznek is valamit a kecskebaszó agysebész szabadságharcosok ellen…
Válasz erre
3
7
faszszopotiszaskocsogok
2025. szeptember 02. 13:29
Takarodjanak innen is a jó kurva anyjukba izraelbe, de inkább rögtön DACHAUBA !
Válasz erre
21
8
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!