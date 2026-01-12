Ft
Kinyitotta Pandóra szelencéjét Magyar Péter: már most irtóznak a legújabb emberétől a magyarok

2026. január 12. 13:46

Újra rászabadítaná Magyarországra a levitézlett régi motorosokat a Tisza Párt elnöke.

2026. január 12. 13:46
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt hétfőn, a karácsonyi szünetben lényegében nem mozdultak meg a pártpreferenciák és ezzel állandósulni látszik a kormánypárt előnye.

A Fidesz-KDNP egy most vasárnapi választáson a listás szavazatok 47, a TISZA Párt pedig 40 százalékát kapná meg.

Harmadik pártként a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe, 6 százalékos eredménnyel – legalábbis a Nézőpont legújabb közvélemény-kutatása szerint.

A legrosszabbkor érkezett meg Bajnai Gordon

A Nézőpont megállapította, hogy egyáltalán nem tett jót a Tisza Párt kampányának Bajnai Gordon bejelentkezése sem. A volt miniszterelnök ma is sok szálon kötődik az ellenzékhez, népszerűsége azonban nagyon alacsony.

Csupán a választók 13 százaléka szimpatizál vele, 56 százalékuk azonban nem (11 százalék nem is ismeri).

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: FERENC ISZA/AFP

 

johannluipigus
2026. január 12. 14:25
Ez az illedelmes napközis négyévente a konc reményében mindig felkel a vackáról.
basti64
2026. január 12. 14:21
2009-ben, amikor Bajnai volt a miniszterelnök, akkor egyszer Ausztriában síelt, hogy kipihenje a kormányzás okozta fáradalmait. Egy barátom, aki ugyanazon a síparadicsomban dolgozott egy vendéglöben, mint felszolgáló, és megtudta, hogy Gordonka ott telel, szabadságot kért a fönökétöl, hogy megkeresse Bajnait, és megverje. Ilyen "népszerü" volt ez a fószer még a "KÜLFÖLDI" magyarok között is. Bajnainak szerencséje volt, mert a barátomat két napra elküldte egy másik éttermébe dolgozni a fönöke, meg sem jelenhetett azon a helyen, ahol a libás Bajnai üdült. Szerencséje volt, mert a barátom száz kilón felüli, kigyúrt sportoló. (Még ma is, de már hazaköltözött.)
tapir32
2026. január 12. 13:57
Mit érnek Magyar Péter alap nélküli korrupciós vádjai az alábbiakkal szemben? Semmit. Hazugságok. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. Magyar Péter mivel tudja alátámasztani a Fidesz-KDNP gazdaságpolitikáját ostorozó szavai? Semmivel. Hazudik. Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar jövedelem növekedés. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt.
mlotta
2026. január 12. 13:57
Szelencebűnözés
