Kinyitotta Pandóra szelencéjét Magyar Péter: már most irtóznak a legújabb emberétől a magyarok

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt hétfőn, a karácsonyi szünetben lényegében nem mozdultak meg a pártpreferenciák és ezzel állandósulni látszik a kormánypárt előnye.

A Fidesz-KDNP egy most vasárnapi választáson a listás szavazatok 47, a TISZA Párt pedig 40 százalékát kapná meg.

Harmadik pártként a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe, 6 százalékos eredménnyel – legalábbis a Nézőpont legújabb közvélemény-kutatása szerint.