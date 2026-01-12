Kinyitotta Pandóra szelencéjét Magyar Péter: már most irtóznak a legújabb emberétől a magyarok

Megérkezett az idei év első felmérése: mutatjuk a legnagyobb meglepetést! (VIDEÓ)
Továbbra is magabiztosan vezet a Fidesz-KDNP.
Újra rászabadítaná Magyarországra a levitézlett régi motorosokat a Tisza Párt elnöke.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt hétfőn, a karácsonyi szünetben lényegében nem mozdultak meg a pártpreferenciák és ezzel állandósulni látszik a kormánypárt előnye.
A Fidesz-KDNP egy most vasárnapi választáson a listás szavazatok 47, a TISZA Párt pedig 40 százalékát kapná meg.
Harmadik pártként a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe, 6 százalékos eredménnyel – legalábbis a Nézőpont legújabb közvélemény-kutatása szerint.
A Nézőpont megállapította, hogy egyáltalán nem tett jót a Tisza Párt kampányának Bajnai Gordon bejelentkezése sem. A volt miniszterelnök ma is sok szálon kötődik az ellenzékhez, népszerűsége azonban nagyon alacsony.
Csupán a választók 13 százaléka szimpatizál vele, 56 százalékuk azonban nem (11 százalék nem is ismeri).
Nyitókép: FERENC ISZA/AFP