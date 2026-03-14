A karlendítős fotó után újabb sokatmondó fénykép került elő Magyar Péter sajtófőnökéről – aki persze mindent tagad
Újabb felkavaró fotó, ami gyanút ad a Tisza Párt képviselőjelöltjének, sajtófőnökének, Tárkányi Zsoltnak szélsőjobboldali nézeteire.
Van egy konszenzus a magyar és az európai politikában. Zéró tolerancia a náci ideológiával szemben.
„Beszéljünk világosan!
Van egy konszenzus a magyar és az európai politikában. Zéró tolerancia a náci ideológiával szemben. Ez azt jelenti, hogy sem verbálisan, sem szimbólumokban nem jelenhet meg olyan, ami ennek az alapelvnek nem felel meg. Nem lehet a magyar közéletnek tagja olyan ember, aki egyszer is az életben a náci ideológiák jelképrendszerét használta vagy ilyen ideológiával azonosult, sőt továbbmegyek, nem vállalkozhat a magyar emberek képviseletére az a politikai szervezet, ami egy ilyen embert menteget.
A sajtóban félreérthetetlenül jelent meg Tárkányi Zsoltról, a Tisza Párt képviselőjelöltjéről egy olyan fotó, amelyen náci karlendítéssel látható.
Erre nincs mentség!
Határozottan el kell utasítanunk minden olyan magatartást, amely teret enged ezen pusztító ideológiának. Tartozunk ezzel annak a sok ezer debreceninek és velük együtt minden áldozatnak, akiket ezen ideológia és annak pusztítása miatt elvesztettünk. Ha ebben most nem leszünk következetesek, az azt üzeni, hogy a náci eszmék újra mérgezhetik városunk és hazánk közéletét.
Tárkányi Zsolt méltatlan a debreceniek képviseletére, távoznia kell a közéletből!”
Nyitókép: Hetek