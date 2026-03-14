tisza párt tárkányi zsolt karlendítés náci karlendítés

Tárkányi Zsolt méltatlan a debreceniek képviseletére, távoznia kell a közéletből!

2026. március 14. 15:35

Van egy konszenzus a magyar és az európai politikában. Zéró tolerancia a náci ideológiával szemben.

Papp László
„Beszéljünk világosan!

Van egy konszenzus a magyar és az európai politikában. Zéró tolerancia a náci ideológiával szemben. Ez azt jelenti, hogy sem verbálisan, sem szimbólumokban nem jelenhet meg olyan, ami ennek az alapelvnek nem felel meg. Nem lehet a magyar közéletnek tagja olyan ember, aki egyszer is az életben a náci ideológiák jelképrendszerét használta vagy ilyen ideológiával azonosult, sőt továbbmegyek, nem vállalkozhat a magyar emberek képviseletére az a politikai szervezet, ami egy ilyen embert menteget.

A sajtóban félreérthetetlenül jelent meg Tárkányi Zsoltról, a Tisza Párt képviselőjelöltjéről egy olyan fotó, amelyen náci karlendítéssel látható.

Erre nincs mentség!

Határozottan el kell utasítanunk minden olyan magatartást, amely teret enged ezen pusztító ideológiának. Tartozunk ezzel annak a sok ezer debreceninek és velük együtt minden áldozatnak, akiket ezen ideológia és annak pusztítása miatt elvesztettünk. Ha ebben most nem leszünk következetesek, az azt üzeni, hogy a náci eszmék újra mérgezhetik városunk és hazánk közéletét.

Tárkányi Zsolt méltatlan a debreceniek képviseletére, távoznia kell a közéletből!”

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
frankie-bunn
2026. március 14. 17:18
Volt az a csávó, aki a Jobbik szóvivője akart lenni, valami fiatal kori görög nyasralós videójával bukott meg ( dolgozzatok helóta gecik...) de ki emlékszik már ̶e̶r̶r̶e̶ a Jobbikra ! :DDDD
belbuda
2026. március 14. 16:56
Végig kell nézni az egész videót…kamu az egész…💁
machet
2026. március 14. 16:41
Az első amit elsajátítanak ezek a gyökerek.Lehazudni mindent szemrebbenés nélkül.Jók is benne.Szegény szavazók.
akitiosz
2026. március 14. 16:24
Zsidó ez a Papp? Mert biztosan nem demokrata. Akkor a választókra bízná.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!