tisza párt tárkányi zsolt thor steinar Magyar Péter

A karlendítős fotó után újabb sokatmondó fénykép került elő Magyar Péter sajtófőnökéről

2026. március 14. 10:07

Újabb felkavaró fotó, ami gyanút ad a Tisza Párt képviselőjelöltjének, sajtófőnökének, Tárkányi Zsoltnak szélsőjobboldali nézeteire.

Náci karlendítést mutat be a Hetek által közzétett fotón Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt hajdú-bihari képviselőjelöltje, egyben sajtófőnöke. Mint arról beszámoltunk, a Tisza Párt elismerte, hogy Tárkányi van a felvételen, azt azonban tagadták, hogy náci üdvözlésre emelné a kezét.

Habár a kép több részlete is egyértelműen arra utal, hogy bizony karlendítést láthatunk a Tisza Párt sajtófőnökétől, egy másik fotó is bizonyítékul szolgálhat, amelyre felhívták a szerkesztőségünk figyelmét.

A politikus-sajtófőnök privát közösségi oldalán megtalálható egy kép, amelyen 2016. június 18-án 

egy karját náci üdvözlésre lendítő illető társaságában szurkol – egy jellegzetes ingben.

Íme:

Forrás: Tárkányi Zsolt Facebook-oldala

A ruhadarab, amit a fotón Tárkányi Zsolt visel, egy Thor Steinar-ing. 

A német márkát a szélsőjobboldali, neonáci szubkultúra jellegzetes utcai viseleteként tartják számon.

A Thor Steinar a kép készültének időszakában két ikonikus, apró kockás ingmodellt futtatott – ilyen látható Tárkányin is, mellkasrészén a klasszikus Thor Steinar-logóval.

A Thor Steinar logója

A márka ruhadarabjainak viselése tilos több németországi futballstadionban, iskolában, közintézményben is.

Két fotó Tárkányiról: egy náci karlendítést bemutató felvétel, és egy olyan kép, amin szélsőjobboldali „identitást” hirdető inget visel – 

mindez véletlen egybeesés lenne?

Nyitókép: hetek.hu

Összesen 68 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2026. március 14. 13:51
Nem értem az értetlenkedést, a napnál világosabb: a komcsi karlendítés az nem náci, hanem komcsi. Világos?
evpus
2026. március 14. 13:47
Börtönben a helye!
patikus-3
2026. március 14. 13:32
Arra menjetek! Hékám, vándorné- pecske-pocska- tocska-mocska, nem jó nektek itt maradni, mert ez a mi földrészünk. Tik ide nem illetek, ugyanúgy, mint akkor sem. Arra menjetek!
angie1
2026. március 14. 13:31
Egy diktatórikus felépítésű párt embereitől mégis mit várunk?!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!