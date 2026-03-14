A karlendítős fotó után újabb sokatmondó fénykép került elő Magyar Péter sajtófőnökéről

Radnai Márk gyengén adja elő: náci karlendítést bemutató párttársa szerinte csak integet
Kínos magyarázkodásba kezdett a Tisza alelnöke.
Újabb felkavaró fotó, ami gyanút ad a Tisza Párt képviselőjelöltjének, sajtófőnökének, Tárkányi Zsoltnak szélsőjobboldali nézeteire.
Náci karlendítést mutat be a Hetek által közzétett fotón Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt hajdú-bihari képviselőjelöltje, egyben sajtófőnöke. Mint arról beszámoltunk, a Tisza Párt elismerte, hogy Tárkányi van a felvételen, azt azonban tagadták, hogy náci üdvözlésre emelné a kezét.
Habár a kép több részlete is egyértelműen arra utal, hogy bizony karlendítést láthatunk a Tisza Párt sajtófőnökétől, egy másik fotó is bizonyítékul szolgálhat, amelyre felhívták a szerkesztőségünk figyelmét.
A politikus-sajtófőnök privát közösségi oldalán megtalálható egy kép, amelyen 2016. június 18-án
egy karját náci üdvözlésre lendítő illető társaságában szurkol – egy jellegzetes ingben.
Íme:
A ruhadarab, amit a fotón Tárkányi Zsolt visel, egy Thor Steinar-ing.
A német márkát a szélsőjobboldali, neonáci szubkultúra jellegzetes utcai viseleteként tartják számon.
A Thor Steinar a kép készültének időszakában két ikonikus, apró kockás ingmodellt futtatott – ilyen látható Tárkányin is, mellkasrészén a klasszikus Thor Steinar-logóval.
A márka ruhadarabjainak viselése tilos több németországi futballstadionban, iskolában, közintézményben is.
Két fotó Tárkányiról: egy náci karlendítést bemutató felvétel, és egy olyan kép, amin szélsőjobboldali „identitást” hirdető inget visel –
mindez véletlen egybeesés lenne?
Ezt is ajánljuk a témában
Kínos magyarázkodásba kezdett a Tisza alelnöke.
