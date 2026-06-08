„Magyarország hatalmas slamasztikába került. Ég a ház. Ám Magyar Péter bosszúra kalibrált agytekervényeiben csupán az a kérdés motoszkál, meddig tudja minderről elterelni a figyelmet. Meddig képes filmszínházasdival, erkélyes provokációval, bájgúnárkodással elodázni, hogy a nép észlelje a katasztrófát? Kínjában azt találta ki, hogy ráfogja az egészet Orbánra. – A migrációs paktumot valóban elfogadta az Európai Unió. Ki volt akkor kormányon, amikor elfogadták? Csak nem az Orbán-kormány volt, amikor meg lehetett volna akadályozni a miniszterelnökök tanácsában? – harsogta minap a parlamentben.

Ami persze hazugság. Hiszen a paktumról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa döntött, minősített többséggel. Magyarország és Lengyelország ellene szavazott, ám itt nem lehetett vétózni. Legbutább híveit talán megtévesztheti egy-egy ilyen hazugsággal, a többséget aligha. A pénteki erkélyjelenet után azt írta: a tömeg az uniós pénzek ellen tüntetett. A valóságban a migránspaktum ellen. Ám ez egy freudi elszólás volt. Közvetve beismerte, amit eddig is sejtettünk: a jogállamisági maszlag helyett a migránsok miatt sikkasztotta el a pénzünket Brüsszel.