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kormány migránspaktum Tisza Párt brüsszel fidesz európai unió Magyar Péter Kun Béla

Magyar Péterrel együtt nyakunkon a migránspaktum – ez már a vég kezdete

2026. június 08. 09:20

Ha ide bárhonnan, bármilyen migránst ránk ereszt, Magyar Péter rémuralmának gyorsabban vége lesz, mint Kun Béláénak.

2026. június 08. 09:20
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Pilhál Tamás
Pilhál Tamás
Magyar Nemzet

„Magyarország hatalmas slamasztikába került. Ég a ház. Ám Magyar Péter bosszúra kalibrált agytekervényeiben csupán az a kérdés motoszkál, meddig tudja minderről elterelni a figyelmet. Meddig képes filmszínházasdival, erkélyes provokációval, bájgúnárkodással elodázni, hogy a nép észlelje a katasztrófát? Kínjában azt találta ki, hogy ráfogja az egészet Orbánra. – A migrációs paktumot valóban elfogadta az Európai Unió. Ki volt akkor kormányon, amikor elfogadták? Csak nem az Orbán-kormány volt, amikor meg lehetett volna akadályozni a miniszterelnökök tanácsában? – harsogta minap a parlamentben. 

Ami persze hazugság. Hiszen a paktumról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa döntött, minősített többséggel. Magyarország és Lengyelország ellene szavazott, ám itt nem lehetett vétózni. Legbutább híveit talán megtévesztheti egy-egy ilyen hazugsággal, a többséget aligha. A pénteki erkélyjelenet után azt írta: a tömeg az uniós pénzek ellen tüntetett. A valóságban a migránspaktum ellen. Ám ez egy freudi elszólás volt. Közvetve beismerte, amit eddig is sejtettünk: a jogállamisági maszlag helyett a migránsok miatt sikkasztotta el a pénzünket Brüsszel.

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Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
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A Fidesz elnöksége szombaton fölszólította a miniszterelnököt, valljon színt: jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a paktumot. Mit felelt erre Magyar? »A Tisza-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon.« Hát persze, hiszen a paktum révén a nyakunkba ültetendő migránsok jogilag már elvesztették »illegális« jellegüket.

Harag és indulat nélkül írom: ha ide bárhonnan, bármilyen migránst ránk ereszt, Magyar Péter rémuralmának gyorsabban vége lesz, mint Kun Béláénak.”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

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Összesen 20 komment

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Obsitos Technikus
2026. június 08. 11:51
Lesz a fenét. Nem csak a puliszka nem robban, a nokedli se.
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0
fityeszkarosult
2026. június 08. 10:17
Sehol Európában nincs akkora hiszti a migrációs paktum körül mint amekkorát a Fidesz próbál kreálni. Mondjuk érthető mert nincs sok minden amit fel tudna hozni.
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0
11
kecskesajt
2026. június 08. 10:11
És kivel egyeztetett eddig ? Azt pofázta, minden fórumon, hogy ő aztán nem dönt semmilyen ügyben előzetes egyeztetés nélkül. Aranykonvoj, LMBTQ, migránsügy, üzemanyagár, Bank, multik külön adók elengedése.....?
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1
6
google-2
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2026. június 08. 10:09 Szerkesztve
Hazug fajankó. Miért tüntetett volna a magyar ember az uniós pénzek ellen, te pofátlan ebfajzat? Kit és meddig akarsz még hülyíteni? De a legégetőbb kérdés az az, hogyan lehet tőled elválni? #nemazenminiszterelnokom
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