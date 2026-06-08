Örmény választás előzetes eredménye: győzött az európapárti kormánypárt

A sztyeppei Róma nyomában – úti riport Kazahsztánból
Erőteljes gazdasági diverzifikáció és fokozatos politikai reformok mellett az Arany Horda örökségének emlékezetpolitikába emelésén dolgozik Kazahsztán. Kohán Mátyás írása.
Nikol Pasinján örmény miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy EU-párti „Polgári Szerződés” pártja „történelmi győzelmet” aratott az ország parlamenti választásain.
A szavazókörök alig több mint egyötödéből beérkezett előzetes eredmények szerint a kormánypárt a szavazatok mintegy 54 százalékát szerezte meg – számolt be a Politicio.
Nikol Pasinján örmény miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy EU-párti „Polgári Szerződés” pártja „történelmi győzelmet” aratott az ország parlamenti választásain.
Pasinján sajtótájékoztatón azt állította, hogy a „Polgári Szerződés” pártja győzedelmeskedett, miután a szavazókörök alig több mint egyötödéből beérkezett előzetes eredmények szerint a párt a szavazatok mintegy 54 százalékát szerezte meg.
Legközelebbi riválisa, az oroszbarát Örmény Szövetség ekkor 23,5 százalékkal a második helyen állt. Az örmény Központi Választási Bizottság várhatóan hétfőn későbbi időpontban hirdeti ki a végleges eredményeket.
A parlamenti választások – amelyekre először került sor azóta, hogy Örményország 2023-ban átadta Azerbajdzsánnak a vitatott Hegyi-Karabah régiót.
„Örményország jövője a függetlenség, a demokrácia és a jogállamiság megerősítésének stratégiája lesz”
– mondta Pashinyan újságíróknak egy szavazóhelyiség előtt, miután vasárnap reggel leadta szavazatát.
„Tovább fogunk haladni a demokratikus reformok útján, természetesen európai partnereink támogatásával, mert az Európai Unió a fő partnerünk a demokratikus reformok végrehajtásában” – mondta.
A választásokat az orosz beavatkozással kapcsolatos aggodalmak árnyékolták be. Az örmény hatóságok szombaton bejelentették, hogy több mint 40 embert szavazatvásárlás gyanújával letartóztattak egy nagyszabású csalási ügy kivizsgálása során, amelybe állítólag az Erős Örményország párt is állítólagosan érintett, az állami média szerint.
Pasinjánt Donald Trump is támogatta, miután az ország 2022 óta távolodni kezdett Moszkvától.
Jereván 2024-ben felfüggesztette katonai szövetségét Oroszországgal; azóta Pashinyan kormánya kifejezte az EU-hoz való csatlakozási szándékát, ami a Kreml haragját váltotta ki.
Nyitókép: Karen MINASYAN / AFP
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Erőteljes gazdasági diverzifikáció és fokozatos politikai reformok mellett az Arany Horda örökségének emlékezetpolitikába emelésén dolgozik Kazahsztán. Kohán Mátyás írása.