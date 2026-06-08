Örmény választás előzetes eredménye: győzött az európapárti kormánypárt

A szavazókörök alig több mint egyötödéből beérkezett előzetes eredmények szerint a kormánypárt a szavazatok mintegy 54 százalékát szerezte meg – számolt be a Politicio.

Nikol Pasinján örmény miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy EU-párti „Polgári Szerződés” pártja „történelmi győzelmet” aratott az ország parlamenti választásain.

Pasinján sajtótájékoztatón azt állította, hogy a „Polgári Szerződés” pártja győzedelmeskedett, miután a szavazókörök alig több mint egyötödéből beérkezett előzetes eredmények szerint a párt a szavazatok mintegy 54 százalékát szerezte meg.