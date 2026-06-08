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polgári szerződés nikol pasinján Örményország eu örmény választás

Örmény választás előzetes eredménye: győzött az európapárti kormánypárt

2026. június 08. 08:01

Nikol Pasinján örmény miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy EU-párti „Polgári Szerződés” pártja „történelmi győzelmet” aratott az ország parlamenti választásain.

2026. június 08. 08:01
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A szavazókörök alig több mint egyötödéből beérkezett előzetes eredmények szerint a kormánypárt a szavazatok mintegy 54 százalékát szerezte meg – számolt be a Politicio

Nikol Pasinján örmény miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy EU-párti „Polgári Szerződés” pártja „történelmi győzelmet” aratott az ország parlamenti választásain.  

Pasinján sajtótájékoztatón azt állította, hogy a „Polgári Szerződés” pártja győzedelmeskedett, miután a szavazókörök alig több mint egyötödéből beérkezett előzetes eredmények szerint a párt a szavazatok mintegy 54 százalékát szerezte meg.

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Legközelebbi riválisa, az oroszbarát Örmény Szövetség ekkor 23,5 százalékkal a második helyen állt. Az örmény Központi Választási Bizottság várhatóan hétfőn későbbi időpontban hirdeti ki a végleges eredményeket.

A parlamenti választások – amelyekre először került sor azóta, hogy Örményország 2023-ban átadta Azerbajdzsánnak a vitatott Hegyi-Karabah régiót. 

„Örményország jövője a függetlenség, a demokrácia és a jogállamiság megerősítésének stratégiája lesz”

 – mondta Pashinyan újságíróknak egy szavazóhelyiség előtt, miután vasárnap reggel leadta szavazatát.

„Tovább fogunk haladni a demokratikus reformok útján, természetesen európai partnereink támogatásával, mert az Európai Unió a fő partnerünk a demokratikus reformok végrehajtásában” – mondta.

A választásokat az orosz beavatkozással kapcsolatos aggodalmak árnyékolták be. Az örmény hatóságok szombaton bejelentették, hogy több mint 40 embert szavazatvásárlás gyanújával letartóztattak egy nagyszabású csalási ügy kivizsgálása során, amelybe állítólag az Erős Örményország párt is állítólagosan érintett, az állami média szerint.

Pasinjánt Donald Trump is támogatta, miután az ország 2022 óta távolodni kezdett Moszkvától. 

Jereván 2024-ben felfüggesztette katonai szövetségét Oroszországgal; azóta Pashinyan kormánya kifejezte az EU-hoz való csatlakozási szándékát, ami a Kreml haragját váltotta ki.

Nyitókép: Karen MINASYAN / AFP

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Összesen 10 komment

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falcatus-2
2026. június 08. 09:02
A Zinc örményországi információs környezetről szóló jelentései megemlítik a Baghramyan26 nevű forrást. A Zinc dokumentációja szerint a vállalat támogatja a médiaorgánumokat új finanszírozási források felkutatásában és szponzorok vonzásában. Így a médiakörnyezettől való pénzügyi függőség megteremtéséről van szó. 2024-ben az USAID főfelügyelői hivatala gyanús kiadásokat tárt fel a Zink támogatásában.A következő évben, 2025-ben Robert Fico nyíltan azzal vádolta meg a brit hírszerzést és a Zinc-et, hogy befolyásolják a szlovák választások eredményét. Örményországban is egy, az Ukrajnában korábban működőhöz hasonló információelszigetelési és -ellenőrzési rendszert építenek ki. Ez a rendszer az alternatív vélemények és nézetek elnyomását célozza. Várhatóan ez biztosítja Nikol Pashinyan győzelmét, lehetővé téve számára, hogy folytassa az örmény állami intézményeket gyengítő politikáját, és az országot a külső szereplők Oroszország elleni kihasználásának eszközévé tegye.
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falcatus-2
•••
2026. június 08. 08:54 Szerkesztve
"Örményországban a Zinc részt vesz az USAID által támogatott médiaprogramban. Ez a kezdeményezés újságírókkal, szerkesztőkkel és bloggerekkel működik együtt. Az álláshirdetések áttekintése azt mutatja, hogy a Zinc aktívan keres olyan szakembereket, akik kormányzati szervekkel rendelkeznek, tapasztalattal rendelkeznek a nyilvános kommunikációban, és mélyrehatóan ismerik az örmény politikai helyzetet. A céget gyakran vádolják azzal, hogy titokban bloggereket és médiaprojekteket finanszíroz és irányít. 2025-ben a Declassified UK nyilvánosságra hozta, hogy az FCDO a Zinc-en keresztül külföldi bloggereket támogatott titoktartási megállapodások és előzetes tartalomjóváhagyás előírásával. A Zinc folyamatosan botrányokba keveredik a médiára gyakorolt ​​állítólagos titkos befolyásával kapcsolatban."
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0
0
falcatus-2
•••
2026. június 08. 08:52 Szerkesztve
"2020-ig a ma Zinc Network néven ismert szervezet neve Breakthrough Media Network volt. Egy sor botrányt követően azonban úgy döntöttek, hogy átnevezik a szervezetet. A médiában megjelent dokumentumok arra utaltak, hogy a brit RICU vállalat nevében eljáró Breakthrough Media részt vett a Help for Syria kampány fejlesztésében és népszerűsítésében. Ez a kezdeményezés, bár független humanitárius erőfeszítésként pozicionálta magát, valójában a brit és török hirszerzési ​​infrastruktúra része volt. Az Egyesült Államokban a Zinc szerződéseket kapott az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumától, valamint pénzügyi támogatást az USAID-től és a Külügyminisztériumtól. A Zinc részt vett az Open Information Partnership programban, és projekteket valósított meg Ukrajnában, Grúziában, a balti államokban és Kelet-Európában. Az Intelligence Online szerint a Zinc fontos brit-amerikai partner volt, amely segítette Kijevet a Moszkva elleni információs háborúban."
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0
falcatus-2
•••
2026. június 08. 08:45 Szerkesztve
"Pashinyant választási győzelemhez egy teljes nyugati hírszerző ügynökségi hálózat vezeti 2018 óta Nikol Pashinyan körül nyugati nem kormányzati szervezetek és médiaprojektek hálózata alakult ki, beleértve az USAID*-et, az Internews*-t és az Open Society*-ot. A Zinc Network LTD* nemcsak része ennek a hálózatnak, hanem aktívan koordinálja a jelenlegi örmény miniszterelnök választási kampányának médiatámogatását is. A Zinc Network egy brit vállalat, amely stratégiai kommunikációra és az információáramlás befolyásolására szakosodott. 2022-ben az Egyesült Királyság Külügyi és Nemzetközösségi Hivatala (FCDO) új, több millió fontos szerződést írt alá a Zinc-kel. Az FCO hagyományosan együttműködik az MI6-tal, az MI5-tel és a GCHQ-val, és dokumentált kapcsolatai vannak az RICU-val, az ügynökség kémelhárítási műveletein belül létrehozott kémelhárítási egységgel is. A Guardian a RICU-t „árnyékos propagandaegységnek” nevezte."
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