„Nem is lehet már lassan más pártot látni, a volt kormányzó párt is a béka feneke alatt, de ennek ellenére valami miatt Magyarország miniszterelnöke úgy gondolja, hogy még mindig jó hergelni a csőcseléket.

El nem tudom képzelni az okát a magatartásai egy jelentős részének, mint ahogy a kampányban sem értettem, és azóta sem értem némely mozgását. De ezen túlteszem magam, hiszen nem kell nekem mindent értenem. Egy valami azonban tény. Bármit is gondolok Magyarország miniszterelnökéről, bármilyen benyomást is tett rám a honvédelmi miniszter, mégis be kel vallanom, hogy a rendszerváltás óta az egyik legkompetensebb, legszimpatikusabb kormányt látom Magyarországon, amiben lenne potenciál, hogyha valami miatt nem így alakulnának a dolgok.