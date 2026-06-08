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háború vlagyimir putyin chelsea Roman Abramovics orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij ukrajna

A Chelsea volt tulajdonosa kereste föl Zelenszkijt az orosz elnök megbízásából

2026. június 08. 07:53

Abramovics személyesen ismerte meg Ukrajna álláspontját, és továbbította Putyinnak.

2026. június 08. 07:53
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Roman Abramovics orosz oligarcha, a Chelsea volt tulajdonosa kijevi látogatását az orosz vezetés kezdeményezte, mert Moszkva közvetlenül szándékozott megismerni Ukrajna álláspontját a háború lezárásáról – írta az RBK Ukraine egy jól értesült forrásra hivatkozva. A hírt az Index szemlézte.

A forrás szerint az orosz oligarcha azért találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy első kézből hallja Kijev álláspontját, majd azt továbbítsa az orosz vezetés felé. 

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Az orosz fél nem teljesen bízik abban, hogy egyes közvetítők, köztük az amerikaiak, ugyanazokat az üzeneteket adják át mindkét oldalnak 

– tudjuk meg.

Mint kiderült, a találkozón Zelenszkij ismertette Ukrajna elképzeléseit a háború lezárásáról. A forrás szerint 

Kijev továbbra is úgy látja, hogy a legjobb megoldás egy személyes találkozó lenne az ukrán és az orosz elnök között.

Az RBK Ukraine informátora szerint ugyanakkor Moszkva eddig minden informális és hivatalos kezdeményezésre ugyanazt a választ adta: Vlagyimir Putyin folytatni akarja a háborút.

A találkozó előzménye, írják, hogy Zelenszkij a múlt héten nyílt levélben javasolt személyes egyeztetést az orosz elnöknek. Putyin később arról beszélt, hogy egy orosz oligarcha közvetítésével üzenetet kapott az ukrán féltől, bár a milliárdos nevét nem említette. A sajtó ezt követően azonosította az illetőt Roman Abramovicsként – állítják.

Zelenszkij a Sky Newsnak adott interjújában megerősítette a találkozó tényét, és azt mondta, hogy Abramovics orosz kezdeményezésre érkezett Kijevbe. 

Az ukrán elnök szerint az oligarcha Moszkva felé azt az üzenetet is továbbította, hogy Ukrajna nem mond le a Donbaszról 

– hangzik el a lényeg a cikk végén.

Vagyis folytatódik a háború.

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Fotó: Ben STANSALL / AFP

 

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Összesen 2 komment

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gyzoltan-2
2026. június 08. 09:03
"A Chelsea volt tulajdonosa kereste föl Zelenszkijt az orosz elnök megbízásából" Ezen esemény nyilvánosságra hozása a zsidóságot, a zsidó racionalitást dicséri, a könyörtelen gátlástalanságot, mellyel a zsidóság az ügyeit intézi..! -amit mindenkinek illik tudomásul vennie..! -mert a híradás megrendítő erejű, azaz alaposan megtépázza Putyin mítoszát... A zsidóság meghirdette: -az oroszok nem győzhetnek... -az oroszokkal nem lehet tárgyalni... -az oroszok csak az erőből értenek... E program, e tervezet győztes végrehajtása folyamatban... Így is, maga a csoda, hogy Putyin, a megrendülés látszatát is ez ideig elkerülhette...
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nebulo15
2026. június 08. 09:03
Putyinnak van esze, ha egy zsidóban nem bizik -mármint Zselé- akkor kettőben miért bizzon??
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