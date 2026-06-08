A Chelsea volt tulajdonosa kereste föl Zelenszkijt az orosz elnök megbízásából

Zelenszkij megfenyegette Oroszországot: „Visszavisszük a háborújukat a saját területükre”
Az ukrán elnök végtelenül magabiztos a katonai fejlesztéseik miatt.
Abramovics személyesen ismerte meg Ukrajna álláspontját, és továbbította Putyinnak.
Roman Abramovics orosz oligarcha, a Chelsea volt tulajdonosa kijevi látogatását az orosz vezetés kezdeményezte, mert Moszkva közvetlenül szándékozott megismerni Ukrajna álláspontját a háború lezárásáról – írta az RBK Ukraine egy jól értesült forrásra hivatkozva. A hírt az Index szemlézte.
A forrás szerint az orosz oligarcha azért találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy első kézből hallja Kijev álláspontját, majd azt továbbítsa az orosz vezetés felé.
Az orosz fél nem teljesen bízik abban, hogy egyes közvetítők, köztük az amerikaiak, ugyanazokat az üzeneteket adják át mindkét oldalnak
– tudjuk meg.
Mint kiderült, a találkozón Zelenszkij ismertette Ukrajna elképzeléseit a háború lezárásáról. A forrás szerint
Kijev továbbra is úgy látja, hogy a legjobb megoldás egy személyes találkozó lenne az ukrán és az orosz elnök között.
Az RBK Ukraine informátora szerint ugyanakkor Moszkva eddig minden informális és hivatalos kezdeményezésre ugyanazt a választ adta: Vlagyimir Putyin folytatni akarja a háborút.
A találkozó előzménye, írják, hogy Zelenszkij a múlt héten nyílt levélben javasolt személyes egyeztetést az orosz elnöknek. Putyin később arról beszélt, hogy egy orosz oligarcha közvetítésével üzenetet kapott az ukrán féltől, bár a milliárdos nevét nem említette. A sajtó ezt követően azonosította az illetőt Roman Abramovicsként – állítják.
Zelenszkij a Sky Newsnak adott interjújában megerősítette a találkozó tényét, és azt mondta, hogy Abramovics orosz kezdeményezésre érkezett Kijevbe.
Az ukrán elnök szerint az oligarcha Moszkva felé azt az üzenetet is továbbította, hogy Ukrajna nem mond le a Donbaszról
– hangzik el a lényeg a cikk végén.
Vagyis folytatódik a háború.
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Fotó: Ben STANSALL / AFP
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