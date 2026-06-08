A Chelsea volt tulajdonosa kereste föl Zelenszkijt az orosz elnök megbízásából

Roman Abramovics orosz oligarcha, a Chelsea volt tulajdonosa kijevi látogatását az orosz vezetés kezdeményezte, mert Moszkva közvetlenül szándékozott megismerni Ukrajna álláspontját a háború lezárásáról – írta az RBK Ukraine egy jól értesült forrásra hivatkozva. A hírt az Index szemlézte.

A forrás szerint az orosz oligarcha azért találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy első kézből hallja Kijev álláspontját, majd azt továbbítsa az orosz vezetés felé.