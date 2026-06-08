Ft
Ft
31°C
16°C
Ft
Ft
31°C
16°C
06. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
fülöp - szigetek halálos áldozat földrengés

Cunamiriadót rendeltek el, halálos áldozatokról érkeztek jelentések a Fülöp-szigetekről

2026. június 08. 06:24

Iskolákban, kórházakban, bevásárlóközpontokban és templomokban is károk keletkeztek.

2026. június 08. 06:24
null

Erős, a különböző földtani intézetek mérései szerint 7,0 és 7,8 közötti magnitúdójú földrengés rázta meg hétfő reggel a Fülöp-szigetek déli részét, Mindanao szigetének térségét.

 A rengés nyomán a Fülöp-szigeteken, Indonéziában és Japán egyes csendes-óceáni partvidékein cunamiriadót, illetve -figyelmeztetést adtak ki.

 A hatóságok több halálos áldozatról és sérültekről szóló jelentéseket vizsgálnak, miközben kiterjedt károkról érkeztek beszámolók.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet (Phivolcs) szerint a földrengés helyi idő szerint 7.37-kor történt Sarangani tartomány partjainál. Az epicentrum Maasim településtől délnyugatra, a tengerben volt. A legerősebb rengéseket General Santos városában érezték, ahol ideiglenesen lezárták a repülőteret.

A hatóságok felszólították a part menti területek lakóit, hogy haladéktalanul vonuljanak magasabban fekvő helyekre. Az amerikai földtani intézet (USGS) 

egyes partszakaszokon akár háromméteres hullámok kialakulását sem zárta ki. 

Indonéziában Észak-Szulavézi és Gorontalo tartományokban rendelték el az elővigyázatossági intézkedéseket, míg Japán meteorológiai szolgálata a Tokió közelében fekvő Ibaraki prefektúrától Okinaváig terjedő csendes-óceáni partszakaszokra adott ki figyelmeztetést.

A Fülöp-szigeteki katasztrófavédelem közlése szerint iskolákban, kórházakban, bevásárlóközpontokban és templomokban keletkeztek károk. Davao del Sur tartományban 

egy iskolaépület összeomlott, 

de személyi sérülés nem történt, mert a tanév első napján éppen szabadtéri zászlófelvonási ünnepséget tartottak. Több térségben megszakadt az áramszolgáltatás és a távközlési kapcsolat, az oktatást pedig felfüggesztették.

A Reuters jelentése szerint a hatóságok legalább öt halálos áldozatról szóló értesüléseket ellenőriznek

 General Santos városában. A kínai Hszinhua hírügynökség ugyanakkor egy halottról és négy sérültről számolt be helyi médiajelentések alapján. A hivatalos mérleg egyelőre nem végleges.

A földrengést számos utórengés követte. Ferdinand Marcos Jr. fülöp-szigeteki elnök állami segítséget ígért az érintett térségeknek, és felszólította a lakosságot, hogy 

ne késlekedjen a veszélyeztetett partvidékek elhagyásával.

A Fülöp-szigetek és Indonézia a Csendes-óceáni „Tűzgyűrű” térségében fekszik, ahol a földkéreglemezek találkozása miatt gyakoriak az erős földrengések és vulkáni kitörések.

(MTI)

Nyitókép: John G. Mabanglo, tulajdonos: MTI/MTVA

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!