Cunamiriadót rendeltek el, halálos áldozatokról érkeztek jelentések a Fülöp-szigetekről

A Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet (Phivolcs) szerint a földrengés helyi idő szerint 7.37-kor történt Sarangani tartomány partjainál. Az epicentrum Maasim településtől délnyugatra, a tengerben volt. A legerősebb rengéseket General Santos városában érezték, ahol ideiglenesen lezárták a repülőteret.

A hatóságok felszólították a part menti területek lakóit, hogy haladéktalanul vonuljanak magasabban fekvő helyekre. Az amerikai földtani intézet (USGS)