Cunamiriadót rendeltek el, halálos áldozatokról érkeztek jelentések a Fülöp-szigetekről

Kemény üzenet érkezett Varsóból: A Fidesznek most egyetlen dolgot szabad csak tennie
Jacek Karnowski szerint egy jól működő politikai szervezet egy választási vereség után is képes talpra állni.
Iskolákban, kórházakban, bevásárlóközpontokban és templomokban is károk keletkeztek.
Erős, a különböző földtani intézetek mérései szerint 7,0 és 7,8 közötti magnitúdójú földrengés rázta meg hétfő reggel a Fülöp-szigetek déli részét, Mindanao szigetének térségét.
A rengés nyomán a Fülöp-szigeteken, Indonéziában és Japán egyes csendes-óceáni partvidékein cunamiriadót, illetve -figyelmeztetést adtak ki.
A hatóságok több halálos áldozatról és sérültekről szóló jelentéseket vizsgálnak, miközben kiterjedt károkról érkeztek beszámolók.
A Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet (Phivolcs) szerint a földrengés helyi idő szerint 7.37-kor történt Sarangani tartomány partjainál. Az epicentrum Maasim településtől délnyugatra, a tengerben volt. A legerősebb rengéseket General Santos városában érezték, ahol ideiglenesen lezárták a repülőteret.
A hatóságok felszólították a part menti területek lakóit, hogy haladéktalanul vonuljanak magasabban fekvő helyekre. Az amerikai földtani intézet (USGS)
egyes partszakaszokon akár háromméteres hullámok kialakulását sem zárta ki.
Indonéziában Észak-Szulavézi és Gorontalo tartományokban rendelték el az elővigyázatossági intézkedéseket, míg Japán meteorológiai szolgálata a Tokió közelében fekvő Ibaraki prefektúrától Okinaváig terjedő csendes-óceáni partszakaszokra adott ki figyelmeztetést.
A Fülöp-szigeteki katasztrófavédelem közlése szerint iskolákban, kórházakban, bevásárlóközpontokban és templomokban keletkeztek károk. Davao del Sur tartományban
egy iskolaépület összeomlott,
de személyi sérülés nem történt, mert a tanév első napján éppen szabadtéri zászlófelvonási ünnepséget tartottak. Több térségben megszakadt az áramszolgáltatás és a távközlési kapcsolat, az oktatást pedig felfüggesztették.
A Reuters jelentése szerint a hatóságok legalább öt halálos áldozatról szóló értesüléseket ellenőriznek
General Santos városában. A kínai Hszinhua hírügynökség ugyanakkor egy halottról és négy sérültről számolt be helyi médiajelentések alapján. A hivatalos mérleg egyelőre nem végleges.
A földrengést számos utórengés követte. Ferdinand Marcos Jr. fülöp-szigeteki elnök állami segítséget ígért az érintett térségeknek, és felszólította a lakosságot, hogy
ne késlekedjen a veszélyeztetett partvidékek elhagyásával.
A Fülöp-szigetek és Indonézia a Csendes-óceáni „Tűzgyűrű” térségében fekszik, ahol a földkéreglemezek találkozása miatt gyakoriak az erős földrengések és vulkáni kitörések.
(MTI)
Nyitókép: John G. Mabanglo, tulajdonos: MTI/MTVA