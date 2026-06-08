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albin kurti kurti vetëvendosje szavazat

Koszovói választások: győztes van, többség nincs

2026. június 08. 08:30

A Koszovóban alig több mint egy év alatt megrendezett harmadik választáson Kurti Vetëvendosje pártja a szavazatok közel 43 százalékát szerezte meg.

2026. június 08. 08:30
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A Koszovóban alig több mint egy év alatt megrendezett harmadik választáson a szavazatok közel 43 százalékát szerezte meg – írja az Euronews. 

Albin Kurti koszovói miniszterelnök pártja szerezte a legtöbb szavazatot a vasárnapi, alacsony részvételi arányú előrehozott választáson, de ez nem elég az önálló kormányzáshoz, így kemény tárgyalások várhatók a koalíció kialakítása érdekében.

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Koszovóban alig több mint egy év alatt megrendezett harmadik választáson Kurti Vetëvendosje pártja a szavazókörök szinte teljes körű eredményei szerint a szavazatok közel 43%-át szerezte meg.

Ez azonban elmarad a decemberi előző választás eredményétől, amikor a párt 51%-ot ért el. Ez nem elegendő ahhoz, hogy a Vetëvendosje egyedül alakíthassa meg a következő kormányt, ami arra utal, hogy nehéz koalíciós tárgyalások várhatók.

Az ellenzéki Koszovói Demokrata Párt (PDK) és a Koszovói Demokrata Liga (LDK) a szavazatok 21, illetve 17%-át szerezte meg.

A szavazást hónapokig tartó intézményi patthelyzet előzte meg. Az élesen megosztott parlament áprilisban nem tudott új elnököt választani, ami tovább súlyosbította a 2025. februári döntetlen választások által kiváltott válságot.

Albin Kurti miniszterelnök Vetëvendosje pártja a 2025. februári választásokon a legnagyobb erőként került ki, de nem sikerült kormányzati többséget szereznie, ami hónapokig tartó politikai patthelyzethez és decemberi új választásokhoz vezetett.

Bár Kurti pártja ismét a legtöbb mandátumot szerezte meg (51,1%, szemben a februári 42%-kal), és kisebbségi képviselők támogatásával kormányt alakított, a feszültségek továbbra is fennálltak. Az ellenzék bojkottja az új elnök kinevezéséről szóló parlamenti szavazáson végül a parlament feloszlatását eredményezte, megnyitva az utat a vasárnapi választások előtt.

Vjosa Osmani volt elnök, aki most korábbi pártja, a Koszovói Demokrata Liga (LDK) színeiben indul a parlamenti választásokon, az Euronewsnak így nyilatkozott: „Nagyon remélem, hogy a koszovóiak segítenek nekünk elérni ezt az eredményt azáltal, hogy demokratikus egyensúlyt teremtenek a koszovói politikai pártok között, ami arra készteti majd az összes politikai pártot, hogy leüljön tárgyalni egymással, és biztosítsa, hogy a lehető leghamarabb megállapodásra jussunk az intézmények létrehozásáról.”

A jelenlegi patthelyzetről azt mondta: „Ez egy felesleges válság, egy teljesen felesleges patthelyzet, mert kárt okoz az országnak.”

Az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a legutóbbi szavazás sem biztos, hogy megtöri ezt a körforgást. 

Nyitókép: Armend NIMANI / AFP

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