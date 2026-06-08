Koszovói választások: győztes van, többség nincs

Albin Kurti miniszterelnök Vetëvendosje pártja a 2025. februári választásokon a legnagyobb erőként került ki, de nem sikerült kormányzati többséget szereznie, ami hónapokig tartó politikai patthelyzethez és decemberi új választásokhoz vezetett.

Bár Kurti pártja ismét a legtöbb mandátumot szerezte meg (51,1%, szemben a februári 42%-kal), és kisebbségi képviselők támogatásával kormányt alakított, a feszültségek továbbra is fennálltak. Az ellenzék bojkottja az új elnök kinevezéséről szóló parlamenti szavazáson végül a parlament feloszlatását eredményezte, megnyitva az utat a vasárnapi választások előtt.

Vjosa Osmani volt elnök, aki most korábbi pártja, a Koszovói Demokrata Liga (LDK) színeiben indul a parlamenti választásokon, az Euronewsnak így nyilatkozott: „Nagyon remélem, hogy a koszovóiak segítenek nekünk elérni ezt az eredményt azáltal, hogy demokratikus egyensúlyt teremtenek a koszovói politikai pártok között, ami arra készteti majd az összes politikai pártot, hogy leüljön tárgyalni egymással, és biztosítsa, hogy a lehető leghamarabb megállapodásra jussunk az intézmények létrehozásáról.”