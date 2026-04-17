Ft
Ft
22°C
9°C
Ft
Ft
22°C
9°C
04. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
Tisza Párt országgyűlési választás 2026 Magyarország szavazat Magyar Péter Fidesz választás

A Tisza Párt 140 mandátumnál jár

2026. április 17. 21:57

Ismertették a legújabb fejleményeket.

Megfordult az országgyűlésiképviselő-választás eredménye Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. számú, nyírbátori székhelyű egyéni választókerületében is: a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók szavazatainak összeszámlálása után Barna-Szabó Tímea, a Tisza Párt jelöltje szerzett mandátumot.

A választókerületben a szavazatok vasárnapi összeszámlálása után még 174 szavazattal vezetett Simon Miklós (Fidesz-KDNP) Barna-Szabó Tímea (Tisza) előtt.

A választókerületbe azonban pénteken megérkeztek a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók voksai, amiket hozzákevertek a számlálásra kijelölt szavazókörben vasárnap leadott voksokhoz és így számlálták meg azokat.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldala, a www.valasztas.hu adatai szerint ezek megszámlálása után, a szavazatok 100 százalékának feldolgozása után Barna-Szabó Tímea, a Tisza képviselőjelöltje nyert és ezzel mandátumot szerzett.

Az NVI adatai szerint Barna-Szabó Tímea 24 831 szavazatot kapott (47,91 százalék), Simon Miklós pedig 23 713-at (45,75 százalék), a különbség kettejük között 1118 szavazat.

A jelenlegi állás szerint a Tisza Párt 140 mandátumot szerzett, a Fidesz-KDNP 53-at, a Mi Hazánk pedig 6-ot.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

(MTI)

 

Összesen 81 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bastyaelvtars
2026. április 17. 23:54
ww.facebook.com/share/r/1aHDhNQAzj/ Orbán megmondta hogy a legnagyobb hiba az volt hogy nem készült el hamarabb paks 2. :))
Válasz erre
0
0
picur66-2
2026. április 17. 23:51
Gulyás Virág írásán érdemes elgondolkodni: "Zohran Mamdani kampánya volt az első ilyen digitálisan felépített és megnyert kampány Amerikában. Magyar Péteré a második. Ha nincs Facebookja, ma sem lenne semmi." "Ami viszont egy az egyben másolta a legutóbbi amerikai kampányokat, az a közösségi média általi hatalomszerzés. "
Válasz erre
0
0
dzso bacsi
2026. április 17. 23:44
Ez gyengébb eredmény a fidesztől, mint bármelyik ballib ellenzéki próbálkozás volt 2010 óta. xd
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
•••
2026. április 17. 23:32 Szerkesztve
>>majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast 2026. április 17. 23:23 itt bizony megint 2/3 lesz. És az is lett. Csak nem nektek. << Remek! Akkor most, hogy sokadszorra is megnyugtattad magad, meg kellene értsd, miért van szükséged folyamatos önigazolásra. 😂😂😂😂
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!