A Tisza Párt 140 mandátumnál jár

Megfordult az országgyűlésiképviselő-választás eredménye Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. számú, nyírbátori székhelyű egyéni választókerületében is: a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók szavazatainak összeszámlálása után Barna-Szabó Tímea, a Tisza Párt jelöltje szerzett mandátumot.

A választókerületben a szavazatok vasárnapi összeszámlálása után még 174 szavazattal vezetett Simon Miklós (Fidesz-KDNP) Barna-Szabó Tímea (Tisza) előtt.

A választókerületbe azonban pénteken megérkeztek a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók voksai, amiket hozzákevertek a számlálásra kijelölt szavazókörben vasárnap leadott voksokhoz és így számlálták meg azokat.