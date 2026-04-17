Fordult a kocka: ez az eredmény át fogja rajzolni a térképet – egy újabb mandátumot bukott el a Fidesz

Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt
A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
Pénteken derült ki, hogy újabb mandátumot szerzett a Tisza Párt, miután fordított a jelöltje Pakson. Ma kezdték el az átjelentkezős és külképviseleti szavazatok megszámlálását. Ennek első kézzelfogható eredménye Tolna 03-as választókörzetében született meg: a paksi körzetben a fideszes Süli János csak 138 szavazattal vezetett a tiszás Cseh Tamás előtt. Pénteken 2053 szavazatot számláltak meg, ebből Cseh 1542-t kapott, Süli 511-et, így Cseh hátránya végül 893 szavazatos előnybe fordult át.
Ezzel a Tisza Párt 138-ra növelte parlamenti képviselői számát.
Török Gábor ennek kapcsán azt írta a Facebook-oldalán, hogy „esélyes még 1-2 fordulás”.
