Ft
Ft
18°C
4°C
04. 13.
hétfő
választási bizottság országgyűlési választás 2026 nvi szavazat

Befutottak az átjelentkezők borítékai – 224 ezren jelezték a választás előtt, hogy így kívánnak szavazni

2026. április 13. 20:44

Mivel az átjelentkezéssel szavazók is a saját lakóhelyük szerinti képviselőkre voksoltak, ezeket eljuttatják a választók lakóhelye szerinti választókerület meghatározott szavazókörébe.

2026. április 13. 20:44
Valamennyi országgyűlési egyéni választókerületből megérkeztek az átjelentkezéssel szavazók borítékjai a Nemzeti Választási Irodához (NVI) – írja az MTI. A vasárnapi voksoláson lehetőség volt arra, hogy a választópolgár, aki nem a lakóhelyén tartózkodott, egy másik magyarországi településen adhassa le voksát. Mintegy 224 ezren jelezték a választás előtt, hogy így kívánnak szavazni. Mivel az átjelentkezéssel szavazók is a saját lakóhelyük szerinti képviselőkre voksoltak, ezeket eljuttatják a választók lakóhelye szerinti választókerület meghatározott szavazókörébe.

Vasárnap a szavazatszámláló bizottság tagjai az urna felbontásakor kiválogatták a zöld borítékokat, megszámlálták és szállítóborítékba (nagyszámú zöld boríték esetében dobozba) tették, feltüntetve rajta a vármegyét, a választókerület számát és a település nevét. A szállítóborítékon feltüntették az abba belehelyezett zöld borítékok számát is. A szállítóborítékokat hétfőn kellett eljuttatniuk a Nemzeti Választási Irodába, hogy szétválogassák a 106 egyéni választókerület szerint.

Az NVI hétfő délután arról tájékoztatta az MTI-t, hogy mind a 106 egyéni választókerületéből megérkeztek az átjelentkezők szavazatai.

Az átjelentkezők szavazatai „bevárják” a külképviseleteken leadott szavazatokat, és miután azokat is szétválogatták a 106 egyéni választókerület szerint az NVI-ben, pénteken eljuttatják a „cél-választókerület” kijelölt szavazatszámláló bizottságához, ahol azokat „bekeverik” a választás estéjén fel nem bontott urnákban található szavazólapok közé, majd így, együtt számlálják meg a szavazatokat.

Amikor a szavazatszámláló bizottság eredménymegállapító jegyzőkönyve rendelkezésre áll, a választókerületi választási bizottság legkésőbb szombaton megállapítja a választás választókerületi eredményét, tulajdonképpen azt, hogy ki nyerte a mandátumot a választókerületben.

A parlamenti választás országos listás eredményét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) állapítja meg az országos listás választás területi részeredményéről kiállított jegyzőkönyvek, a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb május 4-én.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2026. április 13. 20:49
Jól elcsalták a választást ukránok.Jelentkeznek sokan.Egy szavazó helyiségben 8 tiszás egy fideszes.Kereste hogy került 100 szavazattal több mint aláirás de lehuhogták.Erdélyben nem engedték óket szavazni.
