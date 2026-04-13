Befutottak az átjelentkezők borítékai – 224 ezren jelezték a választás előtt, hogy így kívánnak szavazni

Valamennyi országgyűlési egyéni választókerületből megérkeztek az átjelentkezéssel szavazók borítékjai a Nemzeti Választási Irodához (NVI) – írja az MTI. A vasárnapi voksoláson lehetőség volt arra, hogy a választópolgár, aki nem a lakóhelyén tartózkodott, egy másik magyarországi településen adhassa le voksát. Mintegy 224 ezren jelezték a választás előtt, hogy így kívánnak szavazni. Mivel az átjelentkezéssel szavazók is a saját lakóhelyük szerinti képviselőkre voksoltak, ezeket eljuttatják a választók lakóhelye szerinti választókerület meghatározott szavazókörébe.

Vasárnap a szavazatszámláló bizottság tagjai az urna felbontásakor kiválogatták a zöld borítékokat, megszámlálták és szállítóborítékba (nagyszámú zöld boríték esetében dobozba) tették, feltüntetve rajta a vármegyét, a választókerület számát és a település nevét. A szállítóborítékon feltüntették az abba belehelyezett zöld borítékok számát is. A szállítóborítékokat hétfőn kellett eljuttatniuk a Nemzeti Választási Irodába, hogy szétválogassák a 106 egyéni választókerület szerint.