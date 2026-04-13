Újra kell számolni a szavazatokat egy választókerületben

Zala vármegyében mindenhol a Tisza jelöltjei vezetnek
Mindhárom választókerületben az ellenzék párt jelöltjei nyertek.
A második helyezett jelölt kérte az újraszámlálást Zala vármegyében.
Mindössze 59 szavazatnyi különbség alakult ki a Zala vármegyei 2. számú választókerületben. A Keszthelyi központú OEVK-ban
Utóbbi ezért kérte a szavazatok újraszámlálását, amit a helyi választási bizottságok fogják elvégezni – írja a Magyar Nemzet.
Ezt is ajánljuk a témában
A lap emlékeztetett: az idei választáson egy jogszabályváltozás nyomán már lehetőség van az egyéni választókerületi szavazatok újraszámlálására még azelőtt, hogy az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság megállapította volna a választókerületi eredményt.
Közvetlenül a szavazás napját követően 10 óráig a második legtöbb szavazatot elnyerő jelölt kérheti a szavazatok újraszámlálását,
ha az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók szavazatainak megszámlálására kijelölt szavazókör kivételével már minden szavazókör jegyzőkönyve rendelkezésre áll, és az első két helyen végzett jelölt között száz vagy annál kevesebb a szavazatkülönbség. Az újraszámlálást az egyéni választókerületi választási bizottság rendeli el, és erről tájékoztatni kell valamennyi érintett jelölőszervezetet és független jelöltet, mert ők jogosultak úgynevezett újraszámlálási megfigyelők megbízására.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás