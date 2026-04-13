választási bizottság tisza párt fidesz szavazat

Újra kell számolni a szavazatokat egy választókerületben

2026. április 13. 15:42

A második helyezett jelölt kérte az újraszámlálást Zala vármegyében.

2026. április 13. 15:42
Mindössze 59 szavazatnyi különbség alakult ki a Zala vármegyei 2. számú választókerületben. A Keszthelyi központú OEVK-ban 

  • Varga Balázs (Tisza Párt) 24 977 szavazatot szerzett, míg
  • Nagy Bálint (Fidesz–KDNP) pedig 24 918-at.  

Utóbbi ezért kérte a szavazatok újraszámlálását, amit a helyi választási bizottságok fogják elvégezni – írja a Magyar Nemzet

A lap emlékeztetett: az idei választáson egy jogszabályváltozás nyomán már lehetőség van az egyéni választókerületi szavazatok újraszámlálására még azelőtt, hogy az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság megállapította volna a választókerületi eredményt.

Közvetlenül a szavazás napját követően 10 óráig a második legtöbb szavazatot elnyerő jelölt kérheti a szavazatok újraszámlálását,

ha az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók szavazatainak megszámlálására kijelölt szavazókör kivételével már minden szavazókör jegyzőkönyve rendelkezésre áll, és az első két helyen végzett jelölt között száz vagy annál kevesebb a szavazatkülönbség. Az újraszámlálást az egyéni választókerületi választási bizottság rendeli el, és erről tájékoztatni kell valamennyi érintett jelölőszervezetet és független jelöltet, mert ők jogosultak úgynevezett újraszámlálási megfigyelők megbízására.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szim-patikus
2026. április 13. 15:52
Számolni meg számlálni m é g mi n d i g nem ugyanaz.
Válasz erre
1
0
auditorium
2026. április 13. 15:51
Nagyon gyorsan szàmoltàk a szavazatokat mindenütt. 2O26. ápr.12-én a választókerületek lezárása után három óra múlva már kihirdették: a Tisza pár 2/3-os győzelmét, UvdL már gratulált is mondván: " Magyarország visszatért Európába." A postai levélszavazatok a mai napig nincsenek még felbontva és feldolgozva. Állitólag erre ápr. 17-ig kerül majd sor, pedig több százezer szavazatról van szó . Ugyanez történi az olasz népszavazással (referendum) az igazságügy megreformálásával kapcsolatban. A végén a NO győzött, nem lesz semmi reform, marad minden a régiben, azaz lehet akár 2O-3O éves már lezártnak tekintett bűnügyet is újra vizsgálni az esetleges nyomozásban történt hiba miatt.
Válasz erre
2
0
Csigorin
2026. április 13. 15:45
es ezen mi mulik? amugy mi van ha a KE megbizza Orbant kormanyalakitassal? ok, nem kapja meg a tobbseget (bar lehet hogy volna annyi megveheto tiszas) de akkor megint es megint es 40 nap mulva feloszlathatja az OGYt kiir uj valasztast es ezt jatsszuk folyamatosan marad a kormany mint ugyvezeto
Válasz erre
6
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!