Újra kell számolni a szavazatokat egy választókerületben

Közvetlenül a szavazás napját követően 10 óráig a második legtöbb szavazatot elnyerő jelölt kérheti a szavazatok újraszámlálását,

ha az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók szavazatainak megszámlálására kijelölt szavazókör kivételével már minden szavazókör jegyzőkönyve rendelkezésre áll, és az első két helyen végzett jelölt között száz vagy annál kevesebb a szavazatkülönbség. Az újraszámlálást az egyéni választókerületi választási bizottság rendeli el, és erről tájékoztatni kell valamennyi érintett jelölőszervezetet és független jelöltet, mert ők jogosultak úgynevezett újraszámlálási megfigyelők megbízására.

