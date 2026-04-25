Milyen külső és belső okok vezethettek a Fidesz–KDNP hatalmas vereségéhez?

Pedig szerintem jó lett volna, ha az Orbán-korszak 20-24 év lett volna! De előbb-utóbb evidens módon elvesztett volna egy választást, ha nem most, akkor később. Most vesztett.

Az is teljesen egyértelmű, hogy

a gazdaság az utolsó négy évben, de talán akár az utolsó nyolcban is, nem a Fidesz kezére játszott.

Nem vagyok közgazdász, meg amúgy is szkeptikus vagyok az „egy igaz közgazdasági elmélet” létét illetően, és nekem szimpatikus volt az Orbán-korszak gazdaságpolitikája, de ha az egész környezeted, jelesül Európa letérdelőben van, nehezen lehet megoldani, hogy kivétel legyünk. Persze lehet rontani a helyzeten, amit, hála az égnek, a Fidesz nem tett meg, de a nagy infláció idején, ha nem az inflációt választja, akkor az áruhiányt vagy a munkanélküliség megugrását vagy valami mást, szóval a lufi biztos kitüremkedett volna. Mindenesetre akárhogy próbálta a kormány, nem sikerült kimaradnia a nagy európai stagnálásból. És hát hiába tette az előző három ciklusban sokkal jobb hellyé az országot a Fidesz–KDNP, nyilvánvalóan jelen volt az elvárás, hogy aki folyamatosan kormányon van, az a helyzet folyamatos javítását ne hagyja abba – azaz folyamatosan legyen gazdasági növekedés. Ez most nem ment.

Aztán ott van az ifjúság kérdése, akik most a jelek szerint komplett társadalmi rétegként elmentek szavazni. Korábban, ha felvetettem-felvetettük a fiatalok elvesztésének probémáját, azt a választ kaptuk, hogy a fiatalok úgysem szavaznak, és amikor majd felelősséget kell vállalniuk az életben (munka, család), akkor majd a józan eszük alapján a Fidesz–KDNP-re szavaznak. Amúgy meg a relatív többségük jobboldali. Tudom, hogy a politológia meg a magyar választástörténet úgy tudja, a fiatalok sosem szavaznak nagy számban, de a politológia társadalomtudomány, nincsenek törvényei, csak törvényszerűségei, a hangsúly a szerűségeken van, amelyek néha nem törvénykeznek. Szóval