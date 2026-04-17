Miért hazudjuk magunknak azt, hogy lehet a politika meg a választói döntéshozatal teljesen racionális? Nem, nem lehet

Sőt, 2010-ben az első intézkedésekért már konfliktust vállalt a hivatalba lépő Orbán-kormány az EU-val és az Európai Néppárttal, mert az EU által elvárt fiskális fegyelemből még átmenetileg sem voltak hajlandóak engedni az ország rendbe tétele érdekében. Konfliktust vállalt az IMF-hitel visszafizetéséért, konfliktust vállalt a devizahitelek forinthitellé konvergálásáért, az államadósság belsővé tételéért, eladott cégek visszavásárlásáért... És ezen konfliktusokhoz kell egyrészt politikai bátorság, másrészt mentális reziliencia, állóképesség. Persze, nem a kormány pénze a szociális újraelosztás összege, de hogy pont úgy és pont annyit osztanak újra, s hogy milyen alapon (segélyek vagy kiegészítések, alanyi jogon jár vagy meritokratikusan, stb.), az kormányzati döntés kérdése.

És itt rögtön benne is vagyunk a közgazdasági-ideológiai vitában, mert igazságosak-e ezek az adók, mi az, hogy extraprofit, meddig nem extra, mettől extra. Illetve jó-e, ha újraoszt az állam vagy nem? Mert ugye az egyik nagy ideológiai vita az ez: csak a piac, és akkor legyen az egészségügy, az oktatás piaci alapú, fizetős, mindenki a magáét, nem fizetünk a másik kezeléséért, a másik oktatásáért; vagy legyen kötelező „társadalmi szolidaritás”, és akkor szétterítjük a költségeket, de az adóddal hozzájárulsz mások oktatásához és kezeléséhez. Meg akár gyerekvállalásához.

Tehát a Mitrovits-féle „társadalmi célok” nem egyértelműek, nem magától értetődőek, az adófizetők és cégadók összegét fel lehetne használni máshogy is, lehetne költeni kevesebbet, vagy épp megpróbálni beszedni még többet, költeni még többet, esetleg ugyanezt az újraelosztott mennyiséget máshogy elosztani, és akkor már szakpolitikai mélyvitákban vagyunk.

Arról nem is beszélve, hogy ahhoz, hogy a gazdaság legyen olyan jó állapotban, hogy kitermelje az újrelosztható összeget, ahhoz a kormány jó döntéseire is szükség van. Szóval a nagy tiszás tévedést jól reprezentálja Mitrovits megjegyzése, miszerint nem kell hálásnak lennie, ami annyit tesz, hogy ez simán jár. Nem, nem jár, kell hozzá egy felpörgő gazdaság, és társadalmi felhatalmazás adott szempontú szociális politikához.

Mert ha megkérdezed az amerikaiakat, hogy szerintük mi jár, akkor egyáltalán nem jár annyi, amennyit az Orbán-kormány adott, hiszen ott azt szeretik, ha mindenki magáért áll jót. Jóléti modellből is van skandináv, kontinentális (német, ezt követjük kábé mi), meg angolszász. Szóval minden van, de „járás” nincs.

Emellett jelezném, hogy ha nem csak a kampányt vesszük, hanem a folyamatos politikai kommunikációt, akkor

Orbán Viktor rendszerint tart értelmiségi nagyelemzéseket,

akár Kötcsén zárt körben, akár nyilvánosan Tusványoson, a békemeneteken és más rendezvényeken. De ezek a nagy metamegfejtések általában gúnyolódást váltanak ki a baloldalon; a 444 például a 2025-ös tusványosi beszédről úgy kezdte a beszámolót, hogy: „igen, nemsokára kezdődik az idei nagy világmegfejtés”. Ugyanígy a 444 2014-ben azzal hangolt: „Orbán nemsokára mond valami nagyon okosat”, „jön a Nagy Tusványosi Beszéd, ami mindig izgalmas”.

Szóval úgy tűnik, nem lehet elég jónak lenni, ha az üzenet egyszerű, az a baj, ha bonyolult, akkor meg az, mert mit professzorkodik itt nekünk a miniszterelnök?

De mi van a Soros- meg von der Leyen- és Zelenszkij-plakátokkal? Ezek bonyolult összefüggéseket akartak egyszerűen elmagyarázni, és szerintem igenis van alapjuk. Soros a világ másik feléről, megválasztatlanul fel akarta törni a magyar társadalmat (még akarja is). Von der Leyen nem adja ide a nekünk járó pénzünket, és politikai vitánk van vele, csökkenteni akarja a szuverenitásunkat (vétójog elvétele, lopakodó hatáskör-bővítés). Zelenszkij pénzszivattyúnak tekinti Magyarországot.

Miközben az ellenzék szerint a Fidesz „félelmet kelt”, a Fidesz érthetően mondja, hogy valós veszélyekre, valós lehetőségekre mutat rá, és ez a vita sem fog sosem véget érni.

Az érzelmek és racionális érvek vitájához még hozzátenném, hogy egyrészt a racionális érvek is a végtelenségig tudnak összecsapni, másrészt ha valakiknek, a konzervatívoknak tudniuk kell, hogy a politika nem csak racionalitás. Eleve a konzervativizmus a felvilágosodás és annak észkultusza ellenében született meg. A kifejezés az 1818-ban a francia ellenforradalmárok által indított Le Conservateur címéből származik (és nem az angolszászok találták ki). Nos, a Le Conservateur egyik alapítója az egyik prominens francia ellenforradalmár volt, François-René Chateaubriand, aki történetesen a francia romantika egyik nagy alakja is. A romantika pedig éppen a (felvilágosult) klasszicizmus hűvössége ellenében született meg, és lényegéhez tartozott az érzelmek hangsúlyozása.

A konzervatívok mindig tudtak az érzelmek, szokások, zsigeri érzetek fontosságáról. Ha a baloldallal szemben a racionalitással érvelnek csak, öngólt lőnek. Az is kell persze, és meg is van.

Akkor miért hazudjuk magunknak azt, hogy lehet a politika meg a választói döntéshozatal teljesen racionális? Nem, nem lehet. Viszont úgy látszik, hogy nem lehet elég jónak lenni, ha bonyolult az üzenet, az a baj, ha egyszerű, az a baj, ha érzelmekre hat, az, ha racionális, akkor meg az.