Igen súlyos bajok vannak a Transparency International korrupciós indexével, mutatjuk

nem magát a korrupció jelenségét és annak valós szintjét tükrözi, hanem más vizsgálatok számára kiválasztott személyek egyéni benyomásait és véleményeit számszerűsíti.”

Sőt: a Transparency „rendszeresen ellentmond saját módszertanának a Transparency magyar közleményeiben, amikor eredményeinek ismertetésekor nem ezen országszakértők véleményére, hanem egy-egy ország valós korrupciós szintjére hivatkozik”. Továbbá „egyes országok pontszámai nemcsak, hogy nem a korrupció valós szintjét, de nem is ugyanarról a jelenségről alkotott véleményt tükrözik”. Az is elmondható, hogy „a globális rangsor esetében annak is fontos szempontnak kellene lennie, hogy az eltérő társadalmakból érkező szakértőknek eltérő kulturális felfogása lehet azzal kapcsolatban, hogy mi tekinthető korrupt cselekedetnek”.

Izgalmas probléma az is, hogy „hogy a Transparency által figyelembe vett szakértői pontszámok tizenhárom más országértékelő index termékeinek részpontszámai, mely kimazsolázott kérdések egy része a korrupció (vagy vesztegetés) érzékelt jelenlétével, másik része pedig a korrupcióellenes struktúrák (megelőzés, elszámoltathatóság, átláthatóság) kérdésével foglalkozik – tizenháromból mindössze kettő index vizsgálja mindkét dimenziót.” Továbbá „a különböző értékelésekből kiválogatott pontszámok egyes országokban szélesebb, másokében pedig a korrupcióérzékelés szűkebb értelme szerint osztályoznak, ezáltal veszélyeztetve az index eredményeinek összehasonlíthatóságát.”

Ami a harmadik pontot illeti, miszerint egy szűk, elfogult szakértői csoport vesz részt az index megalkotásában, elmondható, hogy a tizenhárom szakértőből tíz nyíltan kritikus a kormánnyal, a csoport tehát ideológiailag egyoldalú. Sok szakember ezért érvel a reprezentatív közvélemény-kutatások mellett a szűk szakértői csoportok kifaggatása helyett. A csoport tagja Ágh Attila politológus (nem modhatni korrupció-szakértőnek), aki szerint hazánk „puha diktatúra”, vagy épp Jakab András, Ausztria Emberi Jogok Európai Bíróságába delegált bírája, és egyben a World Justice Project Magyarország-szakértője, aki szerint hazánk „hibrid rezsim”.

Ahogy a Nézőpont-jelentés fogalmaz: „Pap András László is, aki a magyar rendszerrel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy ’ez a képződmény félúton van a liberális – mondjuk úgy, egyetlen igazi – demokrácia és a nem demokrácia, a diktatúra között.’ Mihályi Péter a 2022-es választás tétjét a kormányváltás mellett érvelve úgy fogalmazta meg, hogy ’maradhatunk az Európai Unióban, vagy kidobnak minket.’ Bárd Petra: ’Orbán autokratikus alkotmányos forradalmának valóságáról’ írt, míg az illiberalism.org-nak Körtvélyesi Zsolt adott hasonló témában és hangnemben interjút. Albáné Feldmájer Lívia a baloldali kritikusok többségét megelőzve már a második Orbán-kormány első évében, 2011-ben a jogállamiságot féltette.” Aztán Sándor Judit a Soros György által alapított CEU professzora, akinek semmi köze a korrupciós mérésekhez, ugyanis bioetikára specializálódott.