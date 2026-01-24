Ft
Ft
korrupció Transparency Internatio­nal Magyar Péter Nézőpont Intézet Világbank

Igen súlyos bajok vannak a Transparency International korrupciós indexével, mutatjuk

2026. január 24. 12:02

Legalább nyolc súlyos probléma van a Transparency International korrupciós indexével, amelyek komolytalanná teszik azt. Pedig a Transparency indexét használja időnként az EU, a Sargentini-jelentés és más jelentések, vagy épp Magyar Péter is. Vannak azonban objektívebb mérések is.

2026. január 24. 12:02
Transparency International
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

Folyamatosan szerepel a hírekben a Transparency International korrupciós indexe, mely szerint Magyarország az utolsó az Európai Unióban (lásd például ezt a tavalyi cikküket: Harmadik éve Magyarország az Európai Unió legkorruptabb tagállama a Transparency International 2024. évi Korrupció Érzékelési Indexe alapján).  A Transparency International CPI 2024 szerint Magyarország 41 pontot ért el (0–100 skálán), ami az EU legrosszabb eredménye, és a 82. hely globálisan. Ez 1 pontos romlás 2023-hoz képest. Azonban a Transparency percepciót mér, nem valós korrupciós szintet. A korrupciós indexszel azonban számos probléma van, amit a Nézőpont Intézet még tavaly nyolc pontban foglalt össze. Előtte azonban nézzünk más korrupciós méréseket!

Transparency
A Transparency aktuális nyitóoldala (képernyőfotó)

Például a Világbank Enterprise Survey (2018–2021) indexe szerint Magyarországon 

a vállalkozások kevesebb mint 10 százaléka tartja a korrupciót jelentős üzleti akadálynak, ami az EU egyik legalacsonyabb aránya.

 Továbbá az EU 9. Kohéziós Jelentésének objektív közbeszerzési mutatói szerint Magyarország a pályázati felhívás nélküli beszerzések tekintetében kiválóan teljesít – 15 százalék alatt –, míg példul Finnország – a transparencys CPI második helyezettje – meglepően rosszul, 20-30 százalék között). Aztán a Fazekas–Czibik-féle, 2021-re kidolgozott PSQ (Public Spending Quality) index szerint, amely négymillió EU-s közbeszerzési szerződés objektív elemzésén alapul, a magyar régiók az úgynevezett korrupciókontroll dimenziójában, a 2013–2015-ös időszakban 60 pont feletti eredményt értek el, ami kiemelkedő a kelet-közép-európai régióban.

Ráadásul a Világbank 2024-es korrupciós indexe szerint Magyarország az európai középmezőnyben foglal helyet, korántsem vagyunk az utolsó helyen. Ezt azt mérte, hogy az egyes országokban a cégek mekkora aránya tapasztalt korrupciós jellegű kérést. A magyar mutató 1,2 százalék volt 2023-ban, amivel kapcsolatban Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője úgy fogalmazott: hozzátéve, „még az EU-n belül is számos ország »büszkélkedhet« magasabb korrupcióval”.

Ilyenek például :

  • Csehország (3,5 százalék)
  • Belgium (4,3 százalék)
  • Lettország (2 százalék)
  • Dánia (3,4 százalék)
  • Spanyolország (3,5 százalék)
  • Portugália (7,7 százalék) 
  • Horvátország (6,8 százalék)
  • Görögország (5,5 százalék) 
  • Olaszország (11,8 százalék)

De mi a baj a Transparency jelentéseivel?

És akkor nézzük, mik a problémák a Transparency korrupciós indexével a Nézőpont Intézet vonatkozó elemzése szerint. 

A Nézőpont nyolc fő problémapontot azonosított be:

  • az nem a Transparency saját indexe, hanem tizenhárom másik, egymással össze nem mérhető, különböző módszertanú korrupciós indexből áll össze;
  • a Transparency által mért korrupciós percepciónak (mit érez a lakosság) nincs köze a korrupció valós szintjéhez;
  • az országokat elfogult szakért kis coportjának bevonásával is mérik, akik nem is feltétlen korrupciós szakértők, és hazánk esetében mind baloldaliak;
  • a Transparency s az adatforrásai körbehivatkozzák egymást, például a World Justice Project Rule of Law Indexe és a Freedom House is használja a Transparencyt, a Transparency meg rájuk is hivatkozik, ami hivatkozási körkörösséget hoz létre;
  • országonként eltérő éveket vesznek alapul, például a 2023-as rangsorba 2019-2023 közti adatokat is figyelembe vettek;
  • A Transparency legnagyobb támogatói rendszerint a legkevésbé korrupt országoknak bizonyulnak a szervezet felméréseiben;
  • végül pedig: az EU hivatalos felmérése, az Eurobarometer szerint hazánk a 27 tagállamból a hetedik legkevésbé korrupt, ami azt jelenti, hogy jobb a kormány korrupcióellenes küzdelmeinek megítélése, mint a legtöbb EU-s tagországban; az EU-átlag 30 százalék, a magyar adat 37 százalék.

A Transparency indexeinek eredménye hogyhogynem 2010 októberében, az új Orbán-kormány hivatalba lépése után pusztán hat hónappal változott meg drasztikusan. Ezután az Orbán-ellenes EU-s jelentések is hivatkoztak a Transparency módszertanilag használhatatlan korrupciós indexére, így a Sargentini-jelentés vagy épp a Derbos-Corfield-jelentés. A Transparency-féle CPI úgyszintén hivatkozási pont lett a bizottság jogállamisági-jelentéseinek. ÉS persze Magyar Péter is szeret rájuk hivatkozni.

 

További érdekességek a nyolc transparencys problémával kapcsolatban

 

Az első állítással kapcsolatban, miszerint a Transparency percepciós indexe nem saját, a Nézőpont ki is listázza a tizenhárom felhasznált, különféle metodológiával készült indexet. Mint írják: „A Transparency saját kutatás helyett tizenhárom olyan másik indexet használ adatdonornak, amelyek az országok eltérő körét vizsgálják, eltérő célokkal, és a korrupciót is csak részlegesen, és azt is eltérő értelmezéssel vizsgálják.” A Nézőpont táblázata:

 

Más bajok is vannak: „Bár a Transparency International a standardizált részeredményeket közzéteszi, 

az adatdonorként használt indexek saját, eredeti eredményeit több esetben sem lehet nyilvánosan elérni.

 Ez egyrészről azzal magyarázható, hogy például az Economist újsághoz köthető Economist Intelligence Unit Country Risk Service, és az S&P Global magánvállalkozás Global Insights Business Conditions and Risk Indicators indexe csak a cégek ügyfelei számára érhetőek el.” Sőt: „Az átláthatatlanság másik oka, hogy a World Justice Project (WJP) 6 esetében a Transparency International olyan részadatokat használ, amit a WJP kizárólagosan számára tesz elérhetővé.”

A második ponttal kapcsolatban, miszerint a Transparency percepciót mér, nem valós korrupciót, elmondható, hogy „bár a Transparency maga is úgy fogalmaz, hogy 'az állami szektorban érzékelt korrupció szintjét' vizsgálja, a sajtó számára elérhető közleményeiben már a tény és a vélemény közötti megkülönböztetés nélkül, a korrupció szintjének változásáról számolnak be. Az 'érzékelt szint' azt jelenti, hogy a Transparency úgynevezett szakértők és vállalati vezetők percepcióját számosító indexeket vesz alapul, tehát 

nem magát a korrupció jelenségét és annak valós szintjét tükrözi, hanem más vizsgálatok számára kiválasztott személyek egyéni benyomásait és véleményeit számszerűsíti.”

Sőt: a Transparency „rendszeresen ellentmond saját módszertanának a Transparency magyar közleményeiben, amikor eredményeinek ismertetésekor nem ezen országszakértők véleményére, hanem egy-egy ország valós korrupciós szintjére hivatkozik”. Továbbá „egyes országok pontszámai nemcsak, hogy nem a korrupció valós szintjét, de nem is ugyanarról a jelenségről alkotott véleményt tükrözik”. Az is elmondható, hogy „a globális rangsor esetében annak is fontos szempontnak kellene lennie, hogy az eltérő társadalmakból érkező szakértőknek eltérő kulturális felfogása lehet azzal kapcsolatban, hogy mi tekinthető korrupt cselekedetnek”.

Izgalmas probléma az is, hogy „hogy a Transparency által figyelembe vett szakértői pontszámok tizenhárom más országértékelő index termékeinek részpontszámai, mely kimazsolázott kérdések egy része a korrupció (vagy vesztegetés) érzékelt jelenlétével, másik része pedig a korrupcióellenes struktúrák (megelőzés, elszámoltathatóság, átláthatóság) kérdésével foglalkozik – tizenháromból mindössze kettő index vizsgálja mindkét dimenziót.” Továbbá „a különböző értékelésekből kiválogatott pontszámok egyes országokban szélesebb, másokében pedig a korrupcióérzékelés szűkebb értelme szerint osztályoznak, ezáltal veszélyeztetve az index eredményeinek összehasonlíthatóságát.”

Ami a harmadik pontot illeti, miszerint egy szűk, elfogult szakértői csoport vesz részt az index megalkotásában, elmondható, hogy a tizenhárom szakértőből tíz nyíltan kritikus a kormánnyal, a csoport tehát ideológiailag egyoldalú. Sok szakember ezért érvel a reprezentatív közvélemény-kutatások mellett a szűk szakértői csoportok kifaggatása helyett. A csoport tagja Ágh Attila politológus (nem modhatni korrupció-szakértőnek), aki szerint hazánk „puha diktatúra”, vagy épp Jakab András, Ausztria Emberi Jogok Európai Bíróságába delegált bírája, és egyben a World Justice Project Magyarország-szakértője, aki szerint hazánk „hibrid rezsim”. 

Ahogy a Nézőpont-jelentés fogalmaz: „Pap András László is, aki a magyar rendszerrel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy ’ez a képződmény félúton van a liberális – mondjuk úgy, egyetlen igazi – demokrácia és a nem demokrácia, a diktatúra között.’ Mihályi Péter a 2022-es választás tétjét a kormányváltás mellett érvelve úgy fogalmazta meg, hogy ’maradhatunk az Európai Unióban, vagy kidobnak minket.’ Bárd Petra: ’Orbán autokratikus alkotmányos forradalmának valóságáról’ írt, míg az illiberalism.org-nak Körtvélyesi Zsolt adott hasonló témában és hangnemben interjút. Albáné Feldmájer Lívia a baloldali kritikusok többségét megelőzve már a második Orbán-kormány első évében, 2011-ben a jogállamiságot féltette.” Aztán Sándor Judit a Soros György által alapított CEU professzora, akinek semmi köze a korrupciós mérésekhez, ugyanis bioetikára specializálódott.

Ami a körbehivatkozást illeti: „A WJP korrupcióval kapcsolatos pontszámainak felülvizsgálatára a Transparency CPI eredményeit is felhasználja. A WJP azonban a Transparency CPI-t összetevő 13 index egyike, tehát a WJP-vel számoló CPI-re hivatkozik a World Justice Project.” Van másik ilyen is: „ehhez hasonló hibába esik a Freedom House Nations in Transit is. A Transparency korrupciós indexébe beemeli a Freedom House korrupcióval kapcsolatos eredményeit, amely viszont kölcsönösen a Transparency-re mutat vissza hivatkozási alapként.”

További probléma az is, hogy bár „tényszerűen igaz, hogy a Transparency 13 országértékelő index részeredményeit veszi alapul, azonban 10-nél több index egyik ország esetében sem szolgáltat részpontszámokat. A módszertan azt írja elő, hogy legalább 3 index pontszámával kell rendelkezni egy országnak ahhoz, hogy szerepelhessen a Transparency rangsorában. 2023-ban például mindössze 9 ország esetében álltak rendelkezésre 10 index részpontszámai, 13 ország esetében viszont csak 3 részpontszámból tudtak a rangsorhoz pontszámot előállítani.”

Ami a hatodik pontot illeti: „A CPI módszertani leírása szerint a Transparency 2023-as évi Korrupció Érzékelési Indexe valójában 2019 novemberétől 2023 szeptemberéig tartó időszakra vonatkozó adatokból készült.” A Nézőpont táblázata szerint:

 

Mint írtuk: 

a Transparency legnagyobb támogatói rendszerint a legkevésbé korrupt országoknak bizonyulnak a szervezet felméréseiben. Melyek ezek az országok? Dánia, Új-Zéland, Svédország, Németország, Írország, Kanada, Ausztrália, az Egyesült Államok, Tajvan, Dél-Korea és Litvánia.

 

 

A Nézőpont-elemzés mindegyik esetében felsorol pár jelentős korrupciós ügyet.

Az utolsó ponttal kapcsolatban pedig a Nézőpont rámutat: a 2024-es „Eurobarometer-felmérés azon állításával, miszerint „a magyar kormány hatékony erőfeszítéseket tesz a korrupció leküzdéséért”, a magyarok 37 százaléka értett egyet, ami meghaladja az EU 30 százalékos eredményét. Ritka az olyan korrupcióval kapcsolatos véleménykérdés, melyben az optimista válaszok lennének abszolút többségben, ezért az eredmények értékelésekor különösen fontos a nemzetközi összehasonlítás. A magyar kormány korrupcióellenes küzdelmének jó megítélése a 7. legnagyobb az uniós rangsorban.

Fotó: MTI/Földi Imre

 

Agricola
2026. január 24. 14:54
A Transparency értékelés módszere ugyanúgy működik, mint az állatvásári kupecé, aki akármit állíthat szamaráról és ha akarja az ellenkezőjét is állíthatja (ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes). Ezen szervezetek korrupcióról alkotott szubjektív, percepciós, érzékelési felméréseken alapuló megítélése korántsem azonos az objektív tényekkel. A felméréseket összeállító egyes szervezetek nem tekinthetők függetlennek. A globális színtéren olyan nem kormányzati szereplők, civil szervezetek lépnek fel, amelyek a korrupció elleni fellépés témájával igazolják létezésüket, és amelyet a donorjaiktól megszerezhető forrásokért zajló versengésben is hivatkozásként használnak. (Aki fizet, az rendeli a nótát, mint a cigányzeneka-roknál is ez volt a szokás.) A válaszadói csoport önkényes, nem megfelelő összeállítása, az adatforrások összesítésének hiányosságai miatt, módszertani megalapozottság hiányában, nem alkalmasak az egyes országok összehasonlítására, tudományos következtetések levonására.
Ehetős Odó
•••
2026. január 24. 13:57 Szerkesztve
A TI korrupciós-érzet indexe az, ami: a korrupció érzetének tükre. Mivel nincs köze a tényleges korrupció mértékéhez, csak a többi libsi hálózati médiatevékenység által gerjesztett szubjektív érzethez, azon szempontból valóban mérvadó, hogy a lipsi propaganda agyhalott prolikra való hatását reálisan tükrözi.
h040183
2026. január 24. 13:47
Ezt jó lenne végre tudatosítani és a közfelfogás részévé tenni – bár ebben a Fidesz, a teljes Mediaworks-holdudvarral együtt, valahogy rendre eltéveszti a lényeget, és leragad a "Brüsszel rossz" szintű kommunikációban! Köszönöm, a cikk elmentve!
tapir32
2026. január 24. 13:36
Mit érnek Magyar Péter alap nélküli korrupciós vádjai az alábbiakkal szemben? Semmit. Hazugságok. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. Magyar Péter mivel tudja alátámasztani a Fidesz-KDNP gazdaságpolitikáját ostorozó szavai? Semmivel. Hazudik. Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar emberek jövedelem növekedése. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt.
