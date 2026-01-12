Demokráciapajzs: a demokrácia nevében akarja cenzúrázni a neki nem tetsző médiumokat Brüsszel

Hogy pontosan mit is jelent mindez?

Lewis kifejti: „A demokratikus következmények mélyrehatóak.

A prebunking alapvetően aláássa a pluralizmus elvét és a polgárok szabadságát,

hogy a versengő eszméket és állításokat az eszmék nyílt piacán értékeljék. A vitatkozást patológikussá nyilvánítják, a prebunking megkérdőjelezését pedig dezinformációnak titulálják. A Bizottság az egyedüli episztemikus tekintély, az EFCSN hálózat „tényellenőrzői” bizonyos újságírókkal és közösségi média platformokkal együtt pedig kollektíven eldöntik, hogy mi gondolható el. A társadalmat nemcsak annak kapcsán ellenőrzik, amit mond, hanem azért is, hogy eleve mit mondhat.”

Az MCC Brüsszel jelentése számos olyan NGO-k által vitt, Bizottság által finanszírozott kezdeményezést is felsorol, amelyek a megfelelő mederben kívánják tartani a polgárok gondolkodását, s amelyek keretében

a politikai egyet nem értés szélsőségként, dezinformációként vagy épp alulinformáltságként van értelmezve.

Továbbá az EU meghív bizonyos „szakértő” szervezeteket, hogy a Digitális Szolgáltatások Törvény égisze alatt jelentsék a „veszélyes” illegális online tartalmakat. Ezek a szervezetek a „megbízható bejelentők” (trusted flaggers). A megbízható bejelentőknek hatalmukban áll ’kényszeríteni az online platformokat a bejelentések rangsorolására és feldolgozására indokolatlan késedelem nélkül’, különben drákói pénzügyi büntetésekkel nézhetnek szembe. Egyben hatalmuk van arra, hogy eltávolíttassanak vagy leminősítsenek tartalmakat a digitális platformokon. Ezek elvileg független szervezetek, miközben anyagilag és politikailag is a Bizottságtól függenek – azaz a Bizottság politikai céljait szolgálják.

Ráadásul nem csak előzetes ellenőrzés és tényellenőrzés, valamint online tartalmak megbízhatónak és megbízhatatlannak nyilvánítása folyik a Demokráciapajzs égisze alatt, hanem a polgárok, főleg a fiatalság ideológiai nevelése is. Lewis rámutat: „az olyan érdekvédelmi NGO-k, mint az IGLYO (LMBTQI), az ERGO (roma jogok) és a Plan International (a nemek közötti egyenlőségre és a társadalmi igazságosságra összpontosítva) bevonása egyértelműen jelzi, hogy mely ’európai értékeket’ részesítik előnyben.” Ez a balliberális-woke értelmezés.

Norman Lewis következtetése szerint: „a Demokráciapajzs működésében rejlő nyilvánvaló érdekütközés nem egy hiba vagy figyelmetlenség, hanem a teljes működési módja. Azzal, hogy ezeket a ’tényellenőrzőket’ és a ’megbízható bejelentőket’ bevonjuk a tartalmak megfigyelésébe és ellenőrzésébe, az EU-nál és a nemzeti kormányoknál végzett lobbizásba, valamint az oktatási programok finanszírozásába, bezárul a gondolkodásmód és a szólásszabadság-szabályozás közötti hurok. A kívánt eredmény nem egy a tájékozott polgárok sokasága, ami képes ellenállni a demokráciába való beavatkozásoknak. Hanem inkább egy olyan polgárság, amelyet serdülőkortól kezdve arra képeztek, hogy internalizálja az EU technokrata ideológiai kapuőreinek kategóriáit és ítéleteit, és így az EU által támogatott narratívák kiterjesztését a platformalgoritmusoktól a következő generáció elméjéig.”

A Demokráciapajzs cenzúrát jelent, egyfajta puha cenzúrát, a demokrácia és szólásszabadság nevében.