tisza párt radnai márk Magyar Péter

Árad a gyűlölet a Tisza-szimpatizánsok soraiban

2026. március 14. 16:30

Tárkányi Zsolt Tisza-sajtófőnök karlendítős fotójának nyilvánosságra kerülése után egyre-másra derül fény más, antiszemita és gyűlöletkeltő felhangú megnyilvánulásokra a párt követői között.

A Tisza Párthoz többé-kevésbé kötődő Facebook-csoportokból több gyűlöletkeltő megjegyzést gyűjtött össze a Tűzfalcsoport – és habár ezek nem hivatalos Tisza-fórumok, annyit leszögezhetünk, hogy a felületeken a párt és Magyar Péter szimpatizánsai adják egymásnak a szót.

A Tisza Párt egyik legnagyobb – 29 ezres – csoportjában például néhány napja egy tiszás aktivista „a zsidó és az emberiség többi része” közötti „alapvető”, „ontologiai és metafizikai” különbségről értekezett.

Újabb kulcstéma bukkant elő a kampányban: ebben a Fidesz köröket ver a Tiszára

Egy 45 ezer tagot számláló tiszás Facebook-csoportban pedig azt olvashatjuk, hogy „a politikai pártjaink 150 éve a zsidó maffiát szolgálják”.

 

A Tűzfalcsoport gyűjtésében kitér egy 109 ezer tagú csoportra is, amelyben december óta olvasható az alábbi komment (betűhíven idézzük): „Nincs Magyar államunk zsidó állam van zsidó pártokkal és képviselőkkel az orszàgot a(Mazsihisz) vezeti”. 

 

Mint arról a Mandineren is beszámoltunk, nemrég nyilvánosságra került egy fotó, amelyen a Tisza Párt képviselőjelöltje és sajtófőnöke, Tárkányi Zsolt náci karlendítést mutat be. 

A párt és annak alelnöke igyekszik relativizálni a fotót – Radnai Márk szerint például azon csak integet Tárkányi –, de egyre erőteljesebb állásfoglalásokat is hallani azzal kapcsolatban, hogy a Tisza politikusa távozzon a közéletből.

Nyitókép: Fotó MTI/Hegedüs Róbert

Közeledik a nagy nap: az elemző szerint ezért nyerheti meg a Fidesz a választást

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bagoly-29
2026. március 14. 17:25
De hát oda tapadt a Jobbik is, a többi szemét mellet.
iphone-13
2026. március 14. 17:20
PONT OLYAN TETVEK MINT A VEZÉRÜK A HAZAÁRULÓ HAZUG TOLVAJ POLOSKA.
hogymikvannak-3
2026. március 14. 17:19
Qrva jók vagytok. Hogy mi a gyűlölet, ahhoz elég visszaolvasni az ideokádott hsz-eket. És ez a fasz mandiner még teret is ad hozzá. Aztán verik a nyálukat, ha a fagyi visszanyal. Idióták.
tiszasszoptato
2026. március 14. 17:16
Èn mèg ilyen primitív gyűlöletett nem làttam soha!A szodomitàk is mindenhol okàdjàk a mèrget, ezt nem fogjuk tudni megúszni harc nèlkül kedves bèkeszerető tàrsaim..
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!