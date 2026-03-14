Árad a gyűlölet a Tisza-szimpatizánsok soraiban

Botrány: karlendítős fotó került elő a Tisza sajtófőnökéről
A Tisza debreceni jelöltje, Tárkányi Zsolt elismerte, hogy ő szerepel a fotón, de nem kér bocsánatot, szerinte ez nem az, aminek látszik.
Tárkányi Zsolt Tisza-sajtófőnök karlendítős fotójának nyilvánosságra kerülése után egyre-másra derül fény más, antiszemita és gyűlöletkeltő felhangú megnyilvánulásokra a párt követői között.
A Tisza Párthoz többé-kevésbé kötődő Facebook-csoportokból több gyűlöletkeltő megjegyzést gyűjtött össze a Tűzfalcsoport – és habár ezek nem hivatalos Tisza-fórumok, annyit leszögezhetünk, hogy a felületeken a párt és Magyar Péter szimpatizánsai adják egymásnak a szót.
A Tisza Párt egyik legnagyobb – 29 ezres – csoportjában például néhány napja egy tiszás aktivista „a zsidó és az emberiség többi része” közötti „alapvető”, „ontologiai és metafizikai” különbségről értekezett.
Egy 45 ezer tagot számláló tiszás Facebook-csoportban pedig azt olvashatjuk, hogy „a politikai pártjaink 150 éve a zsidó maffiát szolgálják”.
A Tűzfalcsoport gyűjtésében kitér egy 109 ezer tagú csoportra is, amelyben december óta olvasható az alábbi komment (betűhíven idézzük): „Nincs Magyar államunk zsidó állam van zsidó pártokkal és képviselőkkel az orszàgot a(Mazsihisz) vezeti”.
Mint arról a Mandineren is beszámoltunk, nemrég nyilvánosságra került egy fotó, amelyen a Tisza Párt képviselőjelöltje és sajtófőnöke, Tárkányi Zsolt náci karlendítést mutat be.
A párt és annak alelnöke igyekszik relativizálni a fotót – Radnai Márk szerint például azon csak integet Tárkányi –, de egyre erőteljesebb állásfoglalásokat is hallani azzal kapcsolatban, hogy a Tisza politikusa távozzon a közéletből.
Nyitókép: Fotó MTI/Hegedüs Róbert