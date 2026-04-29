amerikai egyesült államok nagykövet donald trump ukrajna

Az Egyesült Államok ukrajnai nagykövete távozik a posztjáról, mert nem ért egyet Trumppal

2026. április 29. 07:35

Julie Davis szerint Ukrajna túl kevés támogatást kap.

Az Unian arról ír, hogy Julie Davis, az Amerikai Egyesült Államok ukrajnai ideiglenes ügyvivője el szeretné hagyni a posztját. A Financial Times jelentése szerint ennek oka a Donald Trump elnökkel való nézeteltérések és Ukrajna támogatásának gyengülése az adminisztráció részéről, tudjuk meg.

A lap a forrásaiból úgy értesült, hogy 

Julie Davis a következő hetekben tervezi elhagyni Kijevet, és befejezi diplomáciai karrierjét közel 30 év szolgálat után.

 Távozási szándékáról már tájékoztatta a Külügyminisztériumot.

Emlékeztetnek: Davis 2025 májusa óta tölti be az ideiglenes ügyvivői posztot.

Mint kiderült, 

a diplomata csalódott volt szerepkörében és az adminisztráció számos döntésében, különösen a személyi kinevezésekben,

 amelyekről a sajtóból értesült. Az előző ukrajnai amerikai nagykövet, Bridget Brink szintén hasonló okokból távozott – írják.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csigorin
2026. április 29. 10:17
Egy nagykovet aki azzal sincs tisztaban, hogy az o dolga a KULDO orszagot kepviselni a FOGADO allamban, nem pedig forditva, eleve hogy kerult oda?
Unknown
2026. április 29. 09:48
,,.... nem ért egyet Trumppal...Julie Davis szerint Ukrajna túl kevés támogatást kap. ..." Mihez képest kevesli? Korábban a többől több csorgott vissza - netán neki is? -, most meg a kevesebből már nem tartja elégnek, ami számára visszacsorog? Mert tuti, hogy nagyon sokan vannak ebben a visszacsorgó buliban benne. USA-ban is, EU-ban is. Döntéshozók, és akik tudnak a dolgokról. Akik meg nincsenek benne, azokat kicsinálják, korrupció ürügyén, meg egyéb okokra hivatkozással. Mert ,,botok a küllők között", holott azt várnák el tőlük, hogy ,,küllők" legyenek. Nálunk eddig botok voltunk, most átment az ország küllőbe. Az átmenetet meg előfinanszírozták az Ukr.nába ideiglenesen távozó, majd más úton-módon visszatérő pénzekről döntők. És még van képük szónokolni is! Nem szégyelik magukat, hisz sikerült nekik a tömegek hiszterizálása.
gyzoltan-2
2026. április 29. 08:08
Beszűkült a fickó! -de úgyis fogalmazhatunk, hogy megrendült a bizalma a zsidóságban..! Jobb is, ha megy, ha egyszer nem érti meg, hogy pillanatnyilag a prioritás az Irán ügyet illeti, mely ügy egyébként direktben, közvetlenül is hat a zsidóság ukrajnai háborújára is, hiszen leállította Irán drónexportját Oroszország felé... A zsidóság tudja, hogy mit miért csinál..! -már nehogy, egy hitét, bizalmát vesztett fickó kérdőjelezze meg a zsidóság ezeréves rutinját, bevált gyakorlatát..!
Héja
2026. április 29. 07:57
Ez még egy kiöregedett diplomatától is szokatlan.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!