Az Egyesült Államok ukrajnai nagykövete távozik a posztjáról, mert nem ért egyet Trumppal

Vádat emeltek a hazudozó FBI-igazgató ellen, aki életveszélyesen megfenyegette Trumpot
James Comey a közösségi médiában megjelent videóban ártatlanságát hangoztatta, valamint azt közölte, hogy ezúttal is áll a bírósági eljárás elébe.
Julie Davis szerint Ukrajna túl kevés támogatást kap.
Az Unian arról ír, hogy Julie Davis, az Amerikai Egyesült Államok ukrajnai ideiglenes ügyvivője el szeretné hagyni a posztját. A Financial Times jelentése szerint ennek oka a Donald Trump elnökkel való nézeteltérések és Ukrajna támogatásának gyengülése az adminisztráció részéről, tudjuk meg.
A lap a forrásaiból úgy értesült, hogy
Julie Davis a következő hetekben tervezi elhagyni Kijevet, és befejezi diplomáciai karrierjét közel 30 év szolgálat után.
Távozási szándékáról már tájékoztatta a Külügyminisztériumot.
Emlékeztetnek: Davis 2025 májusa óta tölti be az ideiglenes ügyvivői posztot.
Mint kiderült,
a diplomata csalódott volt szerepkörében és az adminisztráció számos döntésében, különösen a személyi kinevezésekben,
amelyekről a sajtóból értesült. Az előző ukrajnai amerikai nagykövet, Bridget Brink szintén hasonló okokból távozott – írják.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP