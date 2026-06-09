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Zelenszkij az utolsó centet is bevasalja – Európa újabb brutális összeget utalt Ukrajnának

2026. június 09. 07:20

A háborúban álló szomszédos ország helyreállítását, valamint EU-s csatlakozását kívánják ösztönözni a támogatással.

2026. június 09. 07:20
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Hatalmas összeget, mintegy 2,8 milliárd eurós pénzügyi támogatást folyósított Ukrajnának az Európai Unió, amellyel a szomszédos ország helyreállítását, valamint EU-s csatlakozását kívánja ösztönözni – írja a Világgazdaság. Ez a rendkívüli összeg az úgynevezett Ukrajna-eszköz hetedik részlete, melynek összértéke 50 milliárd euró és vissza nem térítendő támogatásokból, valamint hitelekből áll.

A legújabb kifizetéssel együtt a háborúban álló országnak juttatott támogatások értéke eléri a 29,5 milliárd eurót, tehát az első pillérben elérhető összeg csaknem 77 százalékát.

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„Ukrajna gyorsasága és elkötelezettsége az érdemi reformok végrehajtása mellett indokolttá tette ezt a kifizetést, és most egyúttal utat is nyitunk a csatlakozási tárgyalások további előrehaladása előtt.

Az előkészítő munka jelentős része már a klaszterek hivatalos megnyitása előtt lezárult, így most minden készen áll a tárgyalások megnyitására”

– fogalmazott néhány hete Marta Kos, az Európai Unió bővítésért felelős biztosa.

Sokatmondó, hogy a nem EU-tag Ukrajnának juttatott támogatás 33 milliárd euró hitelből, továbbá 17 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból áll – miközben a közösséghez 2004-ben csatlakozott Magyarországnak járó, korábban befagyasztott uniós források 16,4 milliárd eurót tesznek ki, ami nagyságrendileg megegyezik az eszköz vissza nem térítendő komponensének értékével!

Az Európai Unió Tanácsa május 28-án fogadta el a 2,8 milliárd euró összegű támogatást Ukrajnának, a háttérben pedig továbbra is gőzerővel pörög a csatlakozás csúcsra járatása: érdemi munka júniusban már megkezdődhet, az utolsó klaszter megnyitására pedig júliusban kerülhet sor.

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Fotó: Ludovic MARIN / AFP

Összesen 2 komment

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egyszeri
2026. június 09. 07:51
Ez a pénz se Ursula és Wéreb pénztárcájából megy majd, hanem a miénkből, még ha áttételesen is! A magyarországi hazaáruló helytartók meg csak tapsikolnak hozzá. Orbán nem ezt tenné!
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auditorium
2026. június 09. 07:46
A "helyreállitás" Ukrajnában úgy megy, h. Pu. kijelentette, ha a Nato újabb fegyvert és pénzt ad Z-nek, akkor még intenzivebben folytatják a drón és rakétatámadást, még több területet bombáznak szét, még több ukránt (gyerekekkel együtt) ölnek meg. Válaszként az ukránok még több orosz energiaközpontot, olajraktárokat és atomerőműveket, tankhajókat támadnak egyre korszerűbb drónjaikkal . Európa keleti része romba dől, nő az infláció, a még megmaradt energiaforrásokat is pusztitják, pénzeljük Z-ét, akinek mandátuma már két éve lejárt és a nekik adott pénz feneketlen zsákba megy. Örület nézni ezeket a hölgyeket, akik jótékonysági teadélutánok rendezésére alkalmasabbak lennének egy Kontinens vezetésénél.
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