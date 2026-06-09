Zelenszkij az utolsó centet is bevasalja – Európa újabb brutális összeget utalt Ukrajnának

Hatalmas összeget, mintegy 2,8 milliárd eurós pénzügyi támogatást folyósított Ukrajnának az Európai Unió, amellyel a szomszédos ország helyreállítását, valamint EU-s csatlakozását kívánja ösztönözni – írja a Világgazdaság. Ez a rendkívüli összeg az úgynevezett Ukrajna-eszköz hetedik részlete, melynek összértéke 50 milliárd euró és vissza nem térítendő támogatásokból, valamint hitelekből áll.

A legújabb kifizetéssel együtt a háborúban álló országnak juttatott támogatások értéke eléri a 29,5 milliárd eurót, tehát az első pillérben elérhető összeg csaknem 77 százalékát.