Zelenszkij az utolsó centet is bevasalja – Európa újabb brutális összeget utalt Ukrajnának

Megkapta Moszkva Zelenszkij első komoly ajánlatát
Az ukrán elnök a tűzszünet érdekében hajlandó lenne a jelenlegi frontvonalak „befagyasztására”.
A háborúban álló szomszédos ország helyreállítását, valamint EU-s csatlakozását kívánják ösztönözni a támogatással.
Hatalmas összeget, mintegy 2,8 milliárd eurós pénzügyi támogatást folyósított Ukrajnának az Európai Unió, amellyel a szomszédos ország helyreállítását, valamint EU-s csatlakozását kívánja ösztönözni – írja a Világgazdaság. Ez a rendkívüli összeg az úgynevezett Ukrajna-eszköz hetedik részlete, melynek összértéke 50 milliárd euró és vissza nem térítendő támogatásokból, valamint hitelekből áll.
A legújabb kifizetéssel együtt a háborúban álló országnak juttatott támogatások értéke eléri a 29,5 milliárd eurót, tehát az első pillérben elérhető összeg csaknem 77 százalékát.
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Az ukrán elnök a tűzszünet érdekében hajlandó lenne a jelenlegi frontvonalak „befagyasztására”.
„Ukrajna gyorsasága és elkötelezettsége az érdemi reformok végrehajtása mellett indokolttá tette ezt a kifizetést, és most egyúttal utat is nyitunk a csatlakozási tárgyalások további előrehaladása előtt.
Az előkészítő munka jelentős része már a klaszterek hivatalos megnyitása előtt lezárult, így most minden készen áll a tárgyalások megnyitására”
– fogalmazott néhány hete Marta Kos, az Európai Unió bővítésért felelős biztosa.
Sokatmondó, hogy a nem EU-tag Ukrajnának juttatott támogatás 33 milliárd euró hitelből, továbbá 17 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból áll – miközben a közösséghez 2004-ben csatlakozott Magyarországnak járó, korábban befagyasztott uniós források 16,4 milliárd eurót tesznek ki, ami nagyságrendileg megegyezik az eszköz vissza nem térítendő komponensének értékével!
Az Európai Unió Tanácsa május 28-án fogadta el a 2,8 milliárd euró összegű támogatást Ukrajnának, a háttérben pedig továbbra is gőzerővel pörög a csatlakozás csúcsra járatása: érdemi munka júniusban már megkezdődhet, az utolsó klaszter megnyitására pedig júliusban kerülhet sor.
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Fotó: Ludovic MARIN / AFP