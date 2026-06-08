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Háború Ukrajnában Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Megkapta Moszkva Zelenszkij első komoly ajánlatát

2026. június 08. 10:25

Az ukrán elnök a tűzszünet érdekében hajlandó lenne a jelenlegi frontvonalak „befagyasztására”.

2026. június 08. 10:25
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Azonnali és teljeskörű tűzszünetre szólították fel Vlagyimir Putyin orosz elnököt az ukrajnai háborúról rendezett vasárnapi négyoldalú londoni csúcstalálkozó résztvevői. A Downing Streeten tartott, éjszakába nyúló tanácskozáson a közös érdekű nemzetközi diplomáciai ügyekben E3-csoportként fellépő Nagy-Britannia, Franciaország és Németország vezetői – a vendéglátó Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár –, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vett részt.

A találkozóról kiadott közös közlemény szerint a résztvevők sürgős feladatként jelölték ki a légi elfogórendszerek gyártásának felfuttatását, valamint a ballisztikus rakéták elhárítására képes rakétarendszerek és a mélységi csapásmérésre alkalmas eszközök közös kifejlesztését.

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A négy vezető a londoni miniszterelnöki hivatalban tartott csúcstalálkozón leszögezte, hogy az igazságos és tartós ukrajnai béke első feltétele a hadműveletek befejezése,

és ennek érdekében felszólították Vlagyimir Putyin orosz elnököt a haladéktalan, teljeskörű tűzszünet érvénybe léptetésére.

A feltételek közé tartozik a tanácskozáson elfogadott állásfoglalás szerint annak rögzítése, hogy a nemzetközi határokat nem lehet erő alkalmazásával megváltoztatni. A csúcstalálkozó előtt az ukrán elnök a Sky News brit hírtelevíziónak nyilatkozva leszögezte, hogy a béke ára nem lehet a Donyec-medence átadása Oroszországnak. Úgy fogalmazott: Ukrajna „nem adja meg ezt a győzelmet” Putyinnak.

Volodimir Zelenszkij a Sky News-interjúban ugyanakkor kijelentette:

a tűzszünet érdekében hajlandó lenne a jelenlegi frontvonalak „befagyasztására”, mivel ez a fegyvernyugvás elérésének leggyorsabb módja.

(MTI)

Nyitókép: Viacheslav PROKOFIEV / POOL / AFP

 

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Összesen 20 komment

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nempolitizalok-0
2026. június 08. 12:20
Akkor épp most kell az oroszoknak továbbmenni. Egyébként most igen jó helyzetben vannak.
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0
0
Stingary76
2026. június 08. 12:01
Ja, világos, elfogyott a fegyver, a lőszer.. legyen már tűzszünet amíg gyártunk.. beszarás mekkora hülyének nézik az oroszt..
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4
0
cutcopy
•••
2026. június 08. 11:45 Szerkesztve
Egyszer már volt egy ilyen békecsúcs, persze az is Putyin nélkül ahol kb ugyanez volt az eredmény hogy azonnal hagyja abba a háborút és vonuljon ki, hát most mindenesetre újra fontosnak akartak látszani az EU alkalmatlan trógerei..
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2
0
ördöngös pepecselés
2026. június 08. 11:43
háborúpárti propaganda
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2
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