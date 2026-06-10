Nem Zelenszkij diktál: egyre csökken az esélye, hogy Ukrajna gyorsan csatlakozhat az EU-hoz

Volodimir Zelenszkij nem egy, hanem több tárgyalási csomagot szeretne megnyitni még ez év vége előtt, jelezve ezzel fáradt választóinak, hogy az EU-tagság valós kilátás, nem pedig ábránd.
Brüsszel attól tart, hogy a kiábrándultság kockázati tényező lehet Ukrajna belső reformjai szempontjából. Valóban, az EU-csatlakozáshoz szükséges kulcsfontosságú törvények elfogadásának üteme az elmúlt hónapokban lelassult, mivel az országos parlamentben vannak betöltetlen helyek, és aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy egyes intézkedések nem szereznének többséget, ha szavazásra kerülnének.
Nyitókép: Geoff Robins / AFP