Nem Zelenszkij diktál: egyre csökken az esélye, hogy Ukrajna gyorsan csatlakozhat az EU-hoz

Diplomaták és uniós tisztviselők arról beszéltek a Politicónak, hogy Ukrajna azon törekvése, hogy gyorsan haladjon az EU-tagság felé vezető úton, feszültséget kelt Kijev, Brüsszel és egyes európai fővárosok között.

Kijev és Brüsszel nyilvánosan áttörésként üdvözölte a hivatalos tárgyalások várható június 15-i megkezdését. Ukrajna azonban attól tart, hogy kérelmét politikai okok miatt – többek között a francia elnökválasztás miatt – „félreteszik”.