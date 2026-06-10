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eu tagság brüsszel kijev ukrajna

Nem Zelenszkij diktál: egyre csökken az esélye, hogy Ukrajna gyorsan csatlakozhat az EU-hoz

2026. június 10. 12:36

Brüsszelnek nem tetszik, hogy az ukránok minden áron fel akarják gyorsítani a folyamatot.

2026. június 10. 12:36
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Diplomaták és uniós tisztviselők arról beszéltek a Politicónak, hogy Ukrajna azon törekvése, hogy gyorsan haladjon az EU-tagság felé vezető úton, feszültséget kelt Kijev, Brüsszel és egyes európai fővárosok között. 

Kijev és Brüsszel nyilvánosan áttörésként üdvözölte a hivatalos tárgyalások várható június 15-i megkezdését. Ukrajna azonban attól tart, hogy kérelmét politikai okok miatt – többek között a francia elnökválasztás miatt – „félreteszik”. 

Ez pedig azt eredményezheti, hogy a bővítés lekerül az EU napirendjéről. 

Brüsszel eközben Kijev reformjainak üteme miatt aggódik. A Párizs és Berlin által terjesztett vitaanyagok, amelyek Kijev számára „társult tagságot” és a tagjelölt államok számára egyéb átmeneti megoldásokat javasolnak, aggodalmat keltenek. 

A gyakorlatban Ukrajnának mindent felajánlanak, kivéve magát a tagságot”

– nyilatkozta a lapnak Vszevolod Csensov, Ukrajna EU-nagykövete.

Volodimir Zelenszkij nem egy, hanem több tárgyalási csomagot szeretne megnyitni még ez év vége előtt, jelezve ezzel fáradt választóinak, hogy az EU-tagság valós kilátás, nem pedig ábránd.

Brüsszel attól tart, hogy a kiábrándultság kockázati tényező lehet Ukrajna belső reformjai szempontjából. Valóban, az EU-csatlakozáshoz szükséges kulcsfontosságú törvények elfogadásának üteme az elmúlt hónapokban lelassult, mivel az országos parlamentben vannak betöltetlen helyek, és aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy egyes intézkedések nem szereznének többséget, ha szavazásra kerülnének.

Nyitókép: Geoff Robins / AFP

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Összesen 15 komment

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Sorrend:
Lőrinc51
2026. június 10. 14:27
Választás mikor lesz??
Válasz erre
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Lőrinc51
2026. június 10. 14:26
Választás mikor lesz?????
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greeen
2026. június 10. 13:51
Miért, nem a patkány eu biztatta ukrajnát a csatlakozásra? Ország határ nincs, népességről fingunk sincs, miközben minden szempontból kész Törökország 15 éve parkolópályán. Hülye, buzi, agyatlan faszok
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Canadian
2026. június 10. 13:47
Ukrajnának is végig kell csinálni ugyanazt, mint a többi EU-hoz csatlakozó országnak, a háború végével kezdődően.
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