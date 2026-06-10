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ursula von der leyen európai parlament Magyar Péter költségvetési ellenőrző bizottság

Már az Európai Parlament is tudni akarja, mi az ára az uniós pénzek felszabadításának

2026. június 10. 10:37

Az Európai Parlament költségvetési és költségvetési ellenőrzési bizottságai július 14-én tartandó közös meghallgatáson vizsgálják meg a Bizottság tervét, hogy felszabadítsák a Magyarországnak járó uniós forrásokat.

2026. június 10. 10:37
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A Politico információi szerint a törvényhozók részleteket akarnak, miután Ursula von der Leyen és Magyar Péter a múlt hónapban politikai megegyezésre jutott a pénzek kifizetésével kapcsolatban. 

Az európai parlamenti képviselők tisztázást kérnek a pénzhez kapcsolódó feltételekről, valamint arról, hogy változtak-e a Budapestre vonatkozó követelmények.

„Az uniós források felszabadítása soha nem politikai szívesség” – mondta Andreas Schwab, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság elnöke a brüsszeli lapnak. A meghallgatáson részt vesz Piotr Serafin költségvetési biztos, Raffaele Fitto ügyvezető alelnök és Michael McGrath igazságügyi biztos.

Daniel Freund, a Zöldek képviselője és magyarellenes aktivizmusáról hírhedt képviselő azt szeretné, ha a Bizottság elmagyarázná, „pontosan mit ígérnek a magyarok”, és hogy változtak-e a mérföldkövek. A liberális Renew képviselője, Lucia Yar arra figyelmeztetett, hogy 

ha a feltételeket a körülmények függvényében rugalmasnak tekintjük, akkor azt kockáztatjuk, hogy a jogállamiság elve politikai eszközzé válik”.

A források felszabadítása attól függ, hogy Magyarország benyújtja-e a felülvizsgált helyreállítási tervet. 

A Bizottság szóvivője a Politicónak elmondta, hogy a felülvizsgált tervet még nem nyújtották be hivatalosan, bár Brüsszel „hamarosan” várja annak beérkezését, azzal a céllal, hogy a Tanács júliusban jóváhagyhassa.

A meghallgatás hátterében egy külön jogi vita áll a Bizottság azon döntéséről, hogy 2023-ban 10 milliárd eurót feloldott Magyarország számára. Ebben az ügyben Tamara Ćapeta az Európai Bíróság horvát főtanácsnoka kijelentette, hogy a Bizottság nem ellenőrizte megfelelően a szükséges reformok teljesítését, és a döntés megsemmisítését javasolta.

Nyitókép: GEERT VANDEN WIJNGAERT/AFP

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Összesen 11 komment

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buktoragyufaarus
•••
2026. június 10. 11:24 Szerkesztve
Áhh mostantól akkor szij ,mészáros ,tiborc,balásy egy kurva fillért nem lát.Mondjuk a sitten nem nagyon lesz rá szükségük.😜👍 Látta valamelyik bukott fidnyák kretén az integritáshatóság vezetőjével készült riportot?
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Szuperszig
2026. június 10. 11:21
Mi? Magyarország kifosztása.
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pandalala
2026. június 10. 11:14
röhej :-((
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oberennsinnen49
•••
2026. június 10. 11:12 Szerkesztve
"ha a feltételeket a körülmények függvényében rugalmasnak tekintjük, akkor azt kockáztatjuk, hogy a jogállamiság elve politikai eszközzé válik”." Egy szó: Anyád, az a szerencsétlen, aki fel akart nevelni, vagy nem akart... "Ha" és "válik"? Rugalmas jogállamiság, politikai eszköz... A qrvanyád, akkor ami eddig volt, a "jogállamiság" elvével, ha nem politikai eszköz, rohadék emberiség szemetje... A qrvanyádat próbáld megvezetgetni indoktrinált oximoronokkal.. A McGrath nevű másik szemét pedig ugyanoda. a QA-ba. Tudod, McGrath, EU igazságügyi biztosként "jókat mondtál", amikor Orbán Viktor családját Ukrajna kivégzéssel fenyegette, több ízben, olyan jókat, hogy a pokolban is ezt fogod mondogatni! AMIT KELLETT VOLNA, szemétláda. .
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