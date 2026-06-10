Már az Európai Parlament is tudni akarja, mi az ára az uniós pénzek felszabadításának

A Politico információi szerint a törvényhozók részleteket akarnak, miután Ursula von der Leyen és Magyar Péter a múlt hónapban politikai megegyezésre jutott a pénzek kifizetésével kapcsolatban.

Az európai parlamenti képviselők tisztázást kérnek a pénzhez kapcsolódó feltételekről, valamint arról, hogy változtak-e a Budapestre vonatkozó követelmények.

„Az uniós források felszabadítása soha nem politikai szívesség” – mondta Andreas Schwab, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság elnöke a brüsszeli lapnak. A meghallgatáson részt vesz Piotr Serafin költségvetési biztos, Raffaele Fitto ügyvezető alelnök és Michael McGrath igazságügyi biztos.