Már az Európai Parlament is tudni akarja, mi az ára az uniós pénzek felszabadításának

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Az Európai Parlament költségvetési és költségvetési ellenőrzési bizottságai július 14-én tartandó közös meghallgatáson vizsgálják meg a Bizottság tervét, hogy felszabadítsák a Magyarországnak járó uniós forrásokat.
A Politico információi szerint a törvényhozók részleteket akarnak, miután Ursula von der Leyen és Magyar Péter a múlt hónapban politikai megegyezésre jutott a pénzek kifizetésével kapcsolatban.
Az európai parlamenti képviselők tisztázást kérnek a pénzhez kapcsolódó feltételekről, valamint arról, hogy változtak-e a Budapestre vonatkozó követelmények.
„Az uniós források felszabadítása soha nem politikai szívesség” – mondta Andreas Schwab, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság elnöke a brüsszeli lapnak. A meghallgatáson részt vesz Piotr Serafin költségvetési biztos, Raffaele Fitto ügyvezető alelnök és Michael McGrath igazságügyi biztos.
Daniel Freund, a Zöldek képviselője és magyarellenes aktivizmusáról hírhedt képviselő azt szeretné, ha a Bizottság elmagyarázná, „pontosan mit ígérnek a magyarok”, és hogy változtak-e a mérföldkövek. A liberális Renew képviselője, Lucia Yar arra figyelmeztetett, hogy
ha a feltételeket a körülmények függvényében rugalmasnak tekintjük, akkor azt kockáztatjuk, hogy a jogállamiság elve politikai eszközzé válik”.
A források felszabadítása attól függ, hogy Magyarország benyújtja-e a felülvizsgált helyreállítási tervet.
A Bizottság szóvivője a Politicónak elmondta, hogy a felülvizsgált tervet még nem nyújtották be hivatalosan, bár Brüsszel „hamarosan” várja annak beérkezését, azzal a céllal, hogy a Tanács júliusban jóváhagyhassa.
A meghallgatás hátterében egy külön jogi vita áll a Bizottság azon döntéséről, hogy 2023-ban 10 milliárd eurót feloldott Magyarország számára. Ebben az ügyben Tamara Ćapeta az Európai Bíróság horvát főtanácsnoka kijelentette, hogy a Bizottság nem ellenőrizte megfelelően a szükséges reformok teljesítését, és a döntés megsemmisítését javasolta.
Nyitókép: GEERT VANDEN WIJNGAERT/AFP
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