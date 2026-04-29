04. 29.
fbi szövetségi nyomozó iroda james comey fenyegetés egyesült államok donald trump

Vádat emeltek a hazudozó FBI-igazgató ellen, aki életveszélyesen megfenyegette Trumpot

2026. április 29. 06:09

James Comey a közösségi médiában megjelent videóban ártatlanságát hangoztatta, valamint azt közölte, hogy ezúttal is áll a bírósági eljárás elébe.

2026. április 29. 06:09
null

Az amerikai szövetségi ügyészség az elnök elleni fenyegetés és mások bántalmazással való fenyegetése miatt kedden ismét vádat emelt James Comey, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) egykori igazgatója ellen. Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter és szövetségi főügyész sajtótájékoztatón közölte a vádakat, amelyek egy olyan fotóhoz kapcsolódnak, amelyet 

James Comey a közösségi médiában posztolt 2025 májusában az Instagramon. 

Ezen kagylókból kirakva a „86 47” számkombináció látható, azzal a felirattal, hogy „Klassz kagylóformáció a tengerparti sétámon”. A vádhatóság szerint 

a 86 a szervezett bűnözői körökben elterjedt jelzés arra, ha valakitől meg akarnak szabadulni, míg a 47 a jelenlegi elnökre utal, 

ugyanis Donald Trump az Egyesült Államok 47. elnöke.

Todd Blanche kiemelte, hogy az Egyesült Államok elleni fenyegetés soha nem tolerálható, és a vádemelés része az igazságügyi minisztérium új megközelítésének, amely szigorúbban kezeli a köztisztviselők ellen tett fenyegető megnyilvánulásokat. Todd Blanche szavai szerint az ügyet csaknem egy évnyi alapos és körültekintő nyomozást követően terjesztették vádesküdtszék elé, amely egyetértett a büntetőeljárás megindításával James Comey-val szemben.

James Comey a közösségi médiában megjelent videóban ártatlanságát hangoztatta, valamint azt közölte, hogy ezúttal is áll a bírósági eljárás elébe.

Ügyvédje, Patrick Fitzgerald úgy nyilatkozott, hogy ügyfele határozottan tagadja a vádakban szereplő feltételezéseket, és a védelem az alkotmány szólásszabadságról szóló első kiegészítésén alapul majd.

Donald Trump és James Comey feszült viszonya régóta köztudott,

 és visszanyúlik a 2016-os elnökválasztás idejéig, amikor 

az egykori FBI-igazgató támogatta a nyomozást az előre kitervelt hazugságnak bizonyult orosz választási beavatkozás ügyében,

ami a feltételezés alapján Donald Trump támogatásáról szólt. A gyanú később alaptalannak bizonyult, de a demokraták politikai eszközként használták a vizsgálat tényét.

A szövetségi hatóságok 2025 szeptemberében már egyszer vádat emeltek James Comey ellen, akkor egy 2020-as kongresszusi meghallgatáson eskü alatt tett kijelentés nyomán, ami a vád szerint hamis állításokat tartalmazott, és így büntetendő cselekmény. A bíróság novemberben megalapozatlannak találta a vádat.

(MTI)

Nyitókép: Mike Pence alelnök fogadja James Comeyt közvetlenül Trump beiktatása után. Fotó: MANDEL NGAN / AFP

