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melléthei - barna márton hegyvidék Magyar Péter vagyonnyilatkozat

Jelentős ingatlanvagyonnal rendelkezik Magyar Péter sógora Budapest egyik legdrágább kerületében

2026. június 09. 00:37

Melléthei-Barna Márton bevásárolt a Hegyvidéken és Balatonberényben.

2026. június 09. 00:37
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Melléthei-Barna Márton, Magyar Péter sógora a vagyonnyilatkozata alapján teljes jogú tulajdonosa egy XII. kerületi 119 négyzetméteres lakásnak. Felerészben tulajdonosa egy szintén XII. kerületi 19 négyzetméteres irodának. Közel felerészben tulajdonosa egy 143 négyzetméteres XII. kerületi ingatlannak. Mindezek mellett teljes jogú tulajdonosa két 91 négyzetméteres XII. kerületi lakásnak. Méllethei-Barna rendelkezik még 231/1000-es tulajdonosi aránnyal egy 1963 négyzetméteres XII. kerületi ingatlannal is, ezen az ingatlanon nincsen épület. 

Melléthei-Barnának Balatonberényben is vannak ingatlanai. 

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  • Rendelkezik egy 1728 négyzetméteres ingatlan haszonélvezeti jogával, valamint egy 1771 négyzetméteres ingatlan haszonélvezeti jogával. 
  • Ugyanezen a településen egy 4344 négyzetméteres ingatlan haszonélvezeti joga is az övé. 

Két autója van a Tisza frakcióvezető-helyettesének 

Melléthei-Barnának van egy 3,1 millió forintos megtakarítása takarékbetétben, valamint 8 millió forintja készpénzben. Több mint 20 millió forintnyi követeléssel is rendelkezik. 25 milliós tartozása is van. Mélletheinek az ügyvédi irodájából van még egy 16 millió forintos ki nem fizetett osztaléka is.

Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI

 

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