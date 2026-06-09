Jelentős ingatlanvagyonnal rendelkezik Magyar Péter sógora Budapest egyik legdrágább kerületében

Két autója van a Tisza frakcióvezető-helyettesének

Melléthei-Barnának van egy 3,1 millió forintos megtakarítása takarékbetétben, valamint 8 millió forintja készpénzben. Több mint 20 millió forintnyi követeléssel is rendelkezik. 25 milliós tartozása is van. Mélletheinek az ügyvédi irodájából van még egy 16 millió forintos ki nem fizetett osztaléka is.