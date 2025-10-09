Lecsaphat a törvény az emberre, aki megmérgezte Trump elnökségét

Ez nem más volt, mint Michael Flynn, Trump első nemzetbiztonsági tanácsadója, akit az FBI pár nappal Trump beiktatása után jogalap nélkül hallgatott ki, amelynek az volt a célja, hogy csapdába csalják. Ez derült ki egy 2020-as nyomozás eredményéből mikor az Igazságügyi Minisztérium ejtette a nyugalmazott tábornok ellen az ügyét. Flynn az átmenti időszakban találkozott az orosz nagykövettel, amelyet úgy próbáltak beállítani, mint az orosz befolyás bizonyítékát. Bár a nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderült: az FBI nem gondolta, hogy Flynn az oroszok emberek lenne, Comey mégis megparancsolta az ügynökeinek, hogy nyomozzanak ellene, és csalják csapdába úgy, hogy a kihallgatásról nem értesítik a Fehér Házat.

Flynn már 2017 februárjában lemondásra kényszerült, és később Robert Mueller különleges ügyész rávette, hogy vallja magát bűnösnek, de nem közölte vele azt az információt, hogy az FBI-nak nem is volt jogalapja a nyomozásra ellene. Felmentése 2020-ban, három évnyi jogi procedúra után történt, úgy, hogy a nyugalmazott tábornok jó hírét a földbe tiporták, és igazán soha nem lett az helyreállítva.

Trump 2017-ben néhány hónap után kirúgta Comey-t, amelyet szintén beleépítettek abba a narratívába, hogy az elnök azért tette ezt, mert az FBI igazgató a kampányának „orosz összeköttetéseit” nyomozta.

A legtöbb főáramú amerikai lap a szeptemberi vádemelés után is ezt a narratívát ismételte meg.

Ahogy egy cseppnyi tinta egy egész pohár vizet ihatatlanná tesz, ugyanúgy az orosz befolyás gyanúja kihatott Trump első elnökségének minden területére és a maradványai még mindig jelen vannak az amerikai közéletben. Comey számonkérése valószínűleg bonyolult feladat lesz, hiszen nagyon sok minden, amit tett ugyan etikátlan, de kérdés mennyire alakítható át konkrét vádirattá. Több elemző szerint Comey elleni vádemelés után várható, hogy az orosz-összeesküvés narratíváját kidolgozó tisztviselőket utoléri az igazságszolgáltatás.