kampány Magyar Péter ellenzék gyermekvédelem

A baloldali ellenzék aljas kampányt folytat, indulatokat gerjeszt azért, hogy bármi áron megszerezze a hatalmat

2025. december 16. 20:47

Az ellenzék pedig mit művel? Visszataszító módon kufárkodik a nehéz helyzetben elő intézetis gyermekekkel.

2025. december 16. 20:47
Nagy János
Nagy János
Facebook

„Vastag bőr, az van… Persze, persze, Péter Magyar fog egyesével segíteni mindenkinek. Különösen lelki segély terén. Az az ember, aki terrorizálta a családját, lehallgatta a feleségét? Na ne vicceljünk már!

Ha visszaélések merülnek fel a gyermekvédelmi rendszerben, a magyar hatóságok azonnal intézkednek. Juhász Péter Pál se önszántából van a hűvösön. Mindegyik bűncselekmény ki lesz vizsgálva, a felelősök meg lesznek büntetve.

Az ellenzék pedig mit művel? Visszataszító módon kufárkodik a nehéz helyzetben elő intézetis gyermekekkel. Nincs elég bajuk, hogy nem szerető családban nőnek fel, még a Tisza-DK tandem hergelésének tárgyaivá is váltak. A baloldali ellenzék aljas kampányt folytat, indulatokat gerjeszt azért, hogy bármi áron megszerezze a hatalmat.

Még 117 napig…”

Forrás: Facebook

Nyitókép: Krizsán Csaba / MTI

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Pandaka pygmaea
2025. december 16. 21:02
Ezeknek semmi se drága. Főleg, hogy egy-egy pár sportcipőért/vel vehetnek meg gyerekeket az aberrált vágyaikhoz.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!