Futótűzként terjed Zelenszkij bánata: közel a megegyezés Trump és Putyin között, Európának nem osztottak lapot
Egyre közeledik a megállapodás az amerikai és az orosz elnök részéről a háború lezárására. Ugyanakkor az EU-nak nem osztottak lapot.
Az ellenzék pedig mit művel? Visszataszító módon kufárkodik a nehéz helyzetben elő intézetis gyermekekkel.
„Vastag bőr, az van… Persze, persze, Péter Magyar fog egyesével segíteni mindenkinek. Különösen lelki segély terén. Az az ember, aki terrorizálta a családját, lehallgatta a feleségét? Na ne vicceljünk már!
Ha visszaélések merülnek fel a gyermekvédelmi rendszerben, a magyar hatóságok azonnal intézkednek. Juhász Péter Pál se önszántából van a hűvösön. Mindegyik bűncselekmény ki lesz vizsgálva, a felelősök meg lesznek büntetve.
Az ellenzék pedig mit művel? Visszataszító módon kufárkodik a nehéz helyzetben elő intézetis gyermekekkel. Nincs elég bajuk, hogy nem szerető családban nőnek fel, még a Tisza-DK tandem hergelésének tárgyaivá is váltak. A baloldali ellenzék aljas kampányt folytat, indulatokat gerjeszt azért, hogy bármi áron megszerezze a hatalmat.
Még 117 napig…”
Nyitókép: Krizsán Csaba / MTI