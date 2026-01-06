Egyetlen táblázat bizonyítja: Magyar Péter a saját csapdájába sétált bele Rónai Egonnál (VIDEÓ)

Magyar Péter szerint az EP-képviselőség a világ „legnagyobb kamuállása” havi 20 ezer euróért, de azért most beülne az EP-be
Magyar Péter az európai parlamenti képviselőségről: „A legnagyobb kamuállás a világon havi 20 ezer euróért.”
A Tisza Párt elnöke a jól kereső képviselőket kárhoztatta, akik be se járnak a munkahelyükre. Szinte azonnal lebukott, hogy bort iszik és vizet prédikál.
„»Megengedhetetlen, hogy sok millió forintot keressen egy képviselő, aki be se jár a munkahelyére« – mondta Magyar Péter, a képviselő, aki sok milliót keres és a legtöbbet hiányzik munkahelyéről az egész EP-ben” – írta Facebookjára Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.
Magyar Péter az idézett mondatot még csak nem is évekkel ezelőtt mondta, hanem az ATV Egyenes Beszéd című műsorának hétfői adásában. Tehát az sem zavarta, hogy ő maga másfél éve EP-képviselő, aki köztudottan kerüli a munkát az intézményben, hiszen a statisztikák alapján nem is nagyon jár be oda.
Szentkirályi Alexandra a posztja alatti hozzászólásban egy táblázatot is megosztott, amely szerint
Magyar Péter toronymagasan a legtöbbet hiányzó EP-képviselő, az esetek mindössze 26,6 százalékában jelenik meg, míg a második legtöbbet hiányzó is legalább a 40 százalékot eléri.
Íme a táblázat:
Mint ismert,
Magyar Péter 2023-ban egy üzenetében az EP-képviselőség a „világ legnagyobb kamuállásának” nevezte. Magyar arra is célzást tett, hogy túl is fizetik a képviselőket, hiszen hozzátette, hogy havi 20 ezer euró jár érte.
Ezek után Magyar Péter mégis elindult 2024-ben az EP-választáson, de előzetesen azt ígérte, nem veszi fel a mandátumát, aztán mégis felvette. Az ismerősének küldött üzenet tehát rosszul öregedett, de a Szentkirályi Alexandra által idézett mondat esetében még csak nem is erről van szó, hiszen Magyar Péter azt úgy mondta el rezzenéstelen arccal, hogy már jelen időben is a saját tevékenységét nevezte megengedhetetlennek. Persze mindezt nem önkritikának szánta, hanem a politikai ellenfeleit igyekezett ostorozni azzal, amit pont ő művel.
