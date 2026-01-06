Egyetlen táblázat bizonyítja: Magyar Péter a saját csapdájába sétált bele Rónai Egonnál (VIDEÓ)

„»Megengedhetetlen, hogy sok millió forintot keressen egy képviselő, aki be se jár a munkahelyére« – mondta Magyar Péter, a képviselő, aki sok milliót keres és a legtöbbet hiányzik munkahelyéről az egész EP-ben” – írta Facebookjára Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

Magyar Péter az idézett mondatot még csak nem is évekkel ezelőtt mondta, hanem az ATV Egyenes Beszéd című műsorának hétfői adásában. Tehát az sem zavarta, hogy ő maga másfél éve EP-képviselő, aki köztudottan kerüli a munkát az intézményben, hiszen a statisztikák alapján nem is nagyon jár be oda.

Szentkirályi Alexandra a posztja alatti hozzászólásban egy táblázatot is megosztott, amely szerint