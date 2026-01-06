Ft
tisza párt magyar péter szentkirályi alexandra ep

Egyetlen táblázat bizonyítja: Magyar Péter a saját csapdájába sétált bele Rónai Egonnál (VIDEÓ)

2026. január 06. 11:36

A Tisza Párt elnöke a jól kereső képviselőket kárhoztatta, akik be se járnak a munkahelyükre. Szinte azonnal lebukott, hogy bort iszik és vizet prédikál.

2026. január 06. 11:36
null

„»Megengedhetetlen, hogy sok millió forintot keressen egy képviselő, aki be se jár a munkahelyére« – mondta Magyar Péter, a képviselő, aki sok milliót keres és a legtöbbet hiányzik munkahelyéről az egész EP-ben” írta Facebookjára Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

Magyar Péter az idézett mondatot még csak nem is évekkel ezelőtt mondta, hanem az ATV Egyenes Beszéd című műsorának hétfői adásában. Tehát az sem zavarta, hogy ő maga másfél éve EP-képviselő, aki köztudottan kerüli a munkát az intézményben, hiszen a statisztikák alapján nem is nagyon jár be oda.

Szentkirályi Alexandra a posztja alatti hozzászólásban egy táblázatot is megosztott, amely szerint

Magyar Péter toronymagasan a legtöbbet hiányzó EP-képviselő, az esetek mindössze 26,6 százalékában jelenik meg, míg a második legtöbbet hiányzó is legalább a 40 százalékot eléri.

Íme a táblázat:

 

Mint ismert,

Magyar Péter 2023-ban egy üzenetében az EP-képviselőség a „világ legnagyobb kamuállásának” nevezte. Magyar arra is célzást tett, hogy túl is fizetik a képviselőket, hiszen hozzátette, hogy havi 20 ezer euró jár érte.

Ezek után Magyar Péter mégis elindult 2024-ben az EP-választáson, de előzetesen azt ígérte, nem veszi fel a mandátumát, aztán mégis felvette. Az ismerősének küldött üzenet tehát rosszul öregedett, de a Szentkirályi Alexandra által idézett mondat esetében még csak nem is erről van szó, hiszen Magyar Péter azt úgy mondta el rezzenéstelen arccal, hogy már jelen időben is a saját tevékenységét nevezte megengedhetetlennek. Persze mindezt nem önkritikának szánta, hanem a politikai ellenfeleit igyekezett ostorozni azzal, amit pont ő művel.

Nyitókép: Szentgallay Bálint / AFP

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2026. január 06. 13:23
A Szaros hírhedt nem bejáró, munkakerülő egész életében.
Válasz erre
0
0
K.TAMAS
2026. január 06. 13:15
Kíváncsi voltam, megnéztem. Végig. Azért pár kérdés mintha kimaradt volna illetve néhány nyilvánvalóan hamis állításra nem tért vissza Egon. A sorkötelezettség például a RSZR kedvence. Most azt mondta (a teljesség igénye nélkül), hogy nem lesz sorkötelezettség, adócsökkentés lesz, marad a kerítés, nem fogad be migránsokat és nem támogatja Ukrajna idő előtti EU csatlakozását. Az emberei, akiket nem tagad meg és gyakran ő maga is tök mást mondanak.
Válasz erre
0
0
nyolcadikutasagyozo
•••
2026. január 06. 13:14 Szerkesztve
Nem jár be dolgozni de legalább szerzett 20 milliárdos védőpajzsot trumptol. És 1 milliárdos hitelt is kínától.nem mindenkinek adnak ám kölcsön.Csak aki rászorul annak.👍
Válasz erre
0
2
sagirdilsiz-2
2026. január 06. 13:02
MP már mindent bevetett annak érdekében, hogy ne nyerjen áprilisban,---- most például a fenti mondatot, de a koponya és szájüregi csápolók nem akarnak lemorzsolódni róla.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!