Ft
Ft
5°C
-4°C
Ft
Ft
5°C
-4°C
12. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Mesterterv brüsszel európai unió válság magyarország amerika ukrajna politika

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené

2025. december 29. 14:12

Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.

2025. december 29. 14:12
null

A december 18-ai uniós csúcs egyértelmű siker hazánk és a patrióták szempontjából, mivel már nem csak Magyarország, de Csehország és Szlovákia is nemet mondott Brüsszel újabb ötletére, amely Ukrajna és a háború finanszírozásának a folytatását célozza. 

Ez a felállás ugyanakkor újabb jel arra, hogy az Európai Unió jövője a tét – hangzott el a Mesterterv évzáró adásában.

Az EU válságban van, óriási válságban, mert odaadja a biztonsági tartalékát egy olyan háborúban, amiben nem vesz részt. Két lehetőség van: az unió felbomlik, vagy megváltozik 

– értékelte a brüsszeli döntések következményét G. Fodor Gábor. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója arra is emlékeztetett:

Orbán Viktor miniszterelnök már régen rámutatott, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.

Az EU a jelenlegi politikájával ugyanis

  • eladósítja magát,
  • belesodródik a háborúba,
  • kezd szétszakadni, amelyet az új amerikai adminisztráció is erősít.

A szakértő felidézte: Donald Trump megválasztásával az Egyesült Államok külpolitikája irányt váltott, Európával szemben az orosz-ukrán háború lezárását szeretné elérni. Ráadásul a közelmúltban kiszivárgott egy olyan stratégiai terv is, amelyben Washington azt szeretné, ha néhány uniós ország leválna az Európai Unióról.

G. Fodor Gábor hozzátette: csak abban az esetben kerülhető el az EU szétesése, ha mielőbb megváltoztatja a politikáját Brüsszel, ám az elit ezt mindenáron el akarja kerülni.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Itt van, friss, megjelent, vihetik: a hidegháború utáni liberális világrend halotti bizonyítványa!

Trumpék stratégiája kíméletlen diagnózis, de legalább kimondja: a nemzetállami rendszer nem a múlt, hanem a jövő egyetlen életképes kerete.

A december 18-i uniós csúcs számos szempontból sikeresnek mondható hazánk szemszögéből nézve. Többek között

  • sikerült megakadályozni az orosz befagyasztott vagyon elkobozását, mely tovább rontotta volna az Unió és Oroszország viszonyát,
  • hazánk sikeresen kimaradt a közös uniós hitelfelvételből, mellyel Brüsszel az ukrán háborút akarta volna tovább pénzelni;
  • valamint az uniós erőpaletta is átrendeződött, amelyből Magyarország is jócskán profitálhat.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Diego Ravier / Hans Lucas / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
iphone-13
2025. december 29. 16:19
BÁR VÉGE LENNE MÁR ENNEK A MOCSKOS EU-NAK! EL IS MENNÉK A TEMPLOMBA ÉS DOBNÉK A PERSELYBE NEM KIS ÖSSZEGET! AZ EU EGY SZARTELEP TELE ALJAS BŰNÖZŐVEL! KI KELL LÉPNI ÉS CSINÁLNI VALAMI SOKKAL JOBBAT!
Válasz erre
0
0
rasdi1
2025. december 29. 16:07
"sikerült megakadályozni az orosz befagyasztott vagyon elkobozását, mely tovább rontotta volna az Unió és Oroszország viszonyát," Nem "mely" rontotta volna tovább..., hanem "ami". Apró nyelvhelyességi kérdés, de ugyanolyan nyelvromlás érzékelhető korunkban, mint anno a "reformkort" megelőző időszakban volt. Ami annak idején kiváltotta az un. "nyelvújítási mozgalmat". Éppen ezért ötletes és tetszetős, hogy Vona Gábor a maga pártjának a "Második Reformkor" elnevezést választotta. (Bár a Jobbikot a "tömegpártiág" címszóval ő taszította "zsákutcába". Érdekes, hogy a nemzeti pártokat - MIÉP, Jobbik - pont a vezetőik tették tönkre.)
Válasz erre
0
0
Bastyaelvtars
2025. december 29. 15:45
Ez a „mesterterv–triumvirátus–szövetségesek” sztori ott csúszik el, h Csehország nem politikai okból volt együtt emlegetve, hanem azért, mert nem állt még fel a kormánya, így alkotmányosan nem hozhatott döntést. Ez nem Orbán melletti kiállás, hanem adminisztratív fék. Ezt szövetségnek beállítani olyan, mintha a megállt órát is csapattársnak számolnánk, mert épp nem ketyeg. Ráadásul Csehország hosszabb távon egyre inkább a mag-Európához igazodik, nem a magyar különúthoz. Itt nincs elvi blokk, csak pillanatnyi helyzet, amit kommunikációval sikernek maszkíroznak. A „Brüsszel válságban, Orbánnak kurva sok szövetségese van” narratíva inkább optikai trükk, mint politikai realitás. Ha ezt kell mestertervnek hívni, akkor tényleg nagy baj lehet a tartalommal.
Válasz erre
0
2
csulak
2025. december 29. 15:42
ez a zUnio egy diktatura
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!