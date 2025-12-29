Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené

A december 18-ai uniós csúcs egyértelmű siker hazánk és a patrióták szempontjából, mivel már nem csak Magyarország, de Csehország és Szlovákia is nemet mondott Brüsszel újabb ötletére, amely Ukrajna és a háború finanszírozásának a folytatását célozza.

Ez a felállás ugyanakkor újabb jel arra, hogy az Európai Unió jövője a tét – hangzott el a Mesterterv évzáró adásában.