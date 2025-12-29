Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Magyarország már nincs egyedül Brüsszelben.
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
A december 18-ai uniós csúcs egyértelmű siker hazánk és a patrióták szempontjából, mivel már nem csak Magyarország, de Csehország és Szlovákia is nemet mondott Brüsszel újabb ötletére, amely Ukrajna és a háború finanszírozásának a folytatását célozza.
Ez a felállás ugyanakkor újabb jel arra, hogy az Európai Unió jövője a tét – hangzott el a Mesterterv évzáró adásában.
Az EU válságban van, óriási válságban, mert odaadja a biztonsági tartalékát egy olyan háborúban, amiben nem vesz részt. Két lehetőség van: az unió felbomlik, vagy megváltozik
– értékelte a brüsszeli döntések következményét G. Fodor Gábor. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója arra is emlékeztetett:
Orbán Viktor miniszterelnök már régen rámutatott, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Az EU a jelenlegi politikájával ugyanis
A szakértő felidézte: Donald Trump megválasztásával az Egyesült Államok külpolitikája irányt váltott, Európával szemben az orosz-ukrán háború lezárását szeretné elérni. Ráadásul a közelmúltban kiszivárgott egy olyan stratégiai terv is, amelyben Washington azt szeretné, ha néhány uniós ország leválna az Európai Unióról.
G. Fodor Gábor hozzátette: csak abban az esetben kerülhető el az EU szétesése, ha mielőbb megváltoztatja a politikáját Brüsszel, ám az elit ezt mindenáron el akarja kerülni.
Kapcsolódó vélemény
Trumpék stratégiája kíméletlen diagnózis, de legalább kimondja: a nemzetállami rendszer nem a múlt, hanem a jövő egyetlen életképes kerete.
A december 18-i uniós csúcs számos szempontból sikeresnek mondható hazánk szemszögéből nézve. Többek között
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.
Nyitókép: Diego Ravier / Hans Lucas / AFP