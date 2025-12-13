Itt van, friss, megjelent, vihetik: a hidegháború utáni liberális világrend halotti bizonyítványa!

De a legszebb mégiscsak az, ahogy a trumpi dokumentum megerősíti: a nemzetállami rendszer nem a múlt, hanem a jövő egyetlen életképes kerete. A stratégia explicit módon tesz különbséget „Európa” és az „európai nemzetek” között, egyértelműen az utóbbiak oldalára állva, a brüsszeli elitet lesöpörve, elismerve azt, hogy az Egyesült Államok a jövőben a saját lábukon álló nemzetállamokkal kíván csak tárgyalni, az EU-val nem.

Megunta Trump azt ugyanis, hogy az EU gyakorlatilag végigblöffölte az utóbbi éveket, gazdasági súlya szinte a felére csökkent 1990 óta, és abszolúte nem biztos már, hogy ha minden így halad, akkor 20 év múlva „bizonyos” európai országok olyan állapotban lesznek, hogy az USA szövetségesei tudjanak lenni.

Trump pedig leszögezi: „We want Europe to remain European”, magyarán: azt akarják, hogy Európa megmaradjon európainak.

Sőt, ennél tovább is merészkednek a dokumentumban: leírják, hogy az Oroszország és Európa közti kapcsolat rendezésében szerepet akarnak játszani, nem akarnak orosz-európai háborút, és bizony, ha összejönne a béke Ukrajnában, akkor Európa gazdasága is stabilizálódna.

Meg is nevezték, hogy Európában a többség békét akar, viszont ez nem látható a politikában, mivel az EU kormányainak egy része a „demokratikus folyamatokat aláássa” az ellenzék elnyomása érdekében. Ám ennek ellenére, „Európa stratégiailag és kulturálisan létfontosságú az Egyesült Államok számára”, „nem engedhetjük meg magunknak, hogy leírjuk Európát”, „az amerikai diplomáciának ki kell állnia a valódi demokrácia, a véleménynyilvánítás szabadsága, valamint az európai nemzetek egyedi jellegének és történelmének őszinte, bocsánatkérés nélküli ünneplése mellett”.