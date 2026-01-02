Hadházy nem áll le: a két ünnep között be is tört Hatvanpusztára

a kiadvány megjelenését egy a Tisza Párthoz köthető fővárosi bírónő akadályozta meg, akinek a neve szerepelt a korábban kiszivárgott Tisza-aktivisták listáján.
A szóban forgó kiadvány a Tisza Párt gazdasági elképzeléseit ismertette és élesen bírálta a megszorító intézkedéseket, amelyek a magasabb adókat és alacsonyabb béreket hoznának.
A miniszter a kormány álláspontját is szembeállította a Tisza Párt terveivel, kiemelve, hogy a Fidesz a magasabb jövedelem és a csökkentett rezsi pártján áll. Lázár ekkor nem kímélte a bírói kart sem: ironikusan úgy fogalmazott, hogy a magyar bírók függetlensége gyakorlatilag azt jelenti, hogy „csak a Tiszának nyalnak”.
Nyitókép: Hadházy Ákos Facebook-oldala