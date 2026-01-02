Ft
01. 02.
péntek
bors tisza párt hadházy ákos kapu tibor

Hadházy nem áll le: a két ünnep között be is tört Hatvanpusztára

2026. január 02. 10:37

Jövő hét keddre pedig újabb demonstrációt hirdetett a nagy port kavart Bors különszám miatt.

2026. január 02. 10:37
null

Még el sem telt két nap az évből, Hadházy Ákos független parlamenti képviselő, már kétszer is igyekezett magára vonni a figyelmet. Január elsején Kapu Tibor kutatóűrhajósba kötött bele Sulyok Tamás köztársasági elnökkel mondott újévi beszéde miatt, január második napján pedig arról osztott meg egy fényképet, hogy a két ünnep között bemászott a hatvanpusztai birtokra. 

Nem volt otthon senki a két ünnep között a hatvanpusztai »mezőgazdasági üzemben«”

– írta a fotóhoz kísérőszövegként.

Majd azzal folytatta, hogy azóta a 444 kiderítette, hogy egy másik, frissen szerzett, somogyi kastélyukban „hesszelhetett” az Orbán család. „Mindenesetre örülök, hogy a választás előtt nem mernek beköltözni. És persze reméljük, hogy a már most is zajló választási csalás, az adófizetők pénzéből fizetett mocskos propaganda ellenére a választás után már nem is lesz lehetőségük rá” – tette hozzá a képviselő, aki tettét azzal indokolta, hogy a bírósági tiltás ellenére terjesztik a Bors azon különszámát, amely részletesen ismerteti a Tisza Párt baloldali gazdasági csomagját.

Hadházy Ákos bejegyzésében azt is közölte, hogy „az mégsem lenne helyes, ha szó nélkül hagynánk ezt a szintlépést”, ezért keddre 17.30-ra a Ferenciek terére, majd utána az Erzsébet hídra demonstrációt hirdetett. 

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, a Fővárosi Törvényszék decemberben azonnali hatállyal megtiltotta a Bors különszámának terjesztését, fellebbezésnek helye nem volt. A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter, a döntés nyilvánosságra kerülése után felszólította a Mediaworksöt, hogy függessze fel a lap kiszállítását.

De emlékezetes, hogy év végén Lázár János miniszter magyarázta el, hogy 

a kiadvány megjelenését egy a Tisza Párthoz köthető fővárosi bírónő akadályozta meg, akinek a neve szerepelt a korábban kiszivárgott Tisza-aktivisták listáján.

A szóban forgó kiadvány a Tisza Párt gazdasági elképzeléseit ismertette és élesen bírálta a megszorító intézkedéseket, amelyek a magasabb adókat és alacsonyabb béreket hoznának.

A miniszter a kormány álláspontját is szembeállította a Tisza Párt terveivel, kiemelve, hogy a Fidesz a magasabb jövedelem és a csökkentett rezsi pártján áll. Lázár ekkor nem kímélte a bírói kart sem: ironikusan úgy fogalmazott, hogy a magyar bírók függetlensége gyakorlatilag azt jelenti, hogy „csak a Tiszának nyalnak”.

Nyitókép: Hadházy Ákos Facebook-oldala

angolpuska
2026. január 02. 11:38
Börtön a lakhelyed lóf@sz doktor.
madas
2026. január 02. 11:36
Én feljelentést tennék betörés miatt, mert ez az. Ki tudja, hogy mit lophatott el, amit még nem vettek észre?
Welszibard
2026. január 02. 11:34
Az "agent provocateur" Ákos Hadházy a fotóval önként bizonyította a magánlaksértés és birtokháborítás polgári büntetőjogi vonatkozó tényálladékát. Tiltakozni lehet a demokratikus kereteket betartva és mások magánszférájának sérthetetleségét biztosítva. Hadházy mindezeket rendszeresen megsérti és a balliberális táborát "leszámolásra uszítja. A tettlegesség az ami túl is lépi a határt és büntetés von maga után.
Csopak
2026. január 02. 11:32
Ez nem magánlaksértés?
