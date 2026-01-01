„Mindenből olcsó napi politikát és összeesküvés-elméletet gyárt” – helyre tette Hadházy Ákost a HUNOR-program vezetője

Hadházy Ákost 2026-ban sem könnyű megérteni: ezúttal Kapu Tibor újévi köszöntőjét vette célba a képviselő
Hadházy szerint Kapu Tibor sikeres űrutazása ellenére Magyarország még nem lett űrkutató nemzet.
„A 21. században nincs sikeres nemzet sikeres űrtechnológia nélkül” – üzente meg a független parlamenti képviselőnek Ferencz Orsolya.
Ferencz Orsolya, a HUNOR Magyar Űrhajós Program vezetője nem hagyta szó nélkül Hadházy Ákos újévi megnyilvánulását. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a parlamenti képviselő Facebook-oldalán illette kritikával Sulyok Tamás köztársasági elnök é Kapu Tibor kutatóűrhajós közös újévi beszédét.
Hadházy azt írta, Kapu Tibor téved, amikor beszédében úgy fogalmaz, hogy 2026-ban „némi közéleti vita” lesz. A képviselő állítása szerint itt nem csupán vitáról van szó, hanem egy olyan választásról, „amit az országot kifosztó bűnszervezet a propagandával már most elcsal”.
A politikus különösen felháborítónak tartotta, hogy az űrhajós kijelentette, a választás másnapján is feljön majd a nap. Hadházy értelmezése szerint ez arra utal, hogy a választási csalások miatt a „maffia” újra győzne, és a lakosságnak nyugodtan kellene elfogadnia ezt a helyzetet.
„Hát nem. Lehet ugyan, hogy ha nyer a Fidesz, propaganda célokkal újra befizetne húsz milliárdért egy űrutazásra egy magyart, hogy aztán szép szavakkal nyugtatgasson minket.
De attól, hogy egy magáncégnél megveszünk egy széket egy űrhajóban, még nem leszünk űrkutató nemzet”
– írta Hadházy Ákos.
Erre Ferencz Orsolya úgy reagált közösségi oldalán, hogy
Hadházy Ákos mindenből olcsó napi politikát és összeesküvés-elméletet gyárt”.
„Újév első napján sikerült megsértenie több száz magyar tudóst, mérnököt, amikor kisszerű politikai haszonszerzéstől hajtva és egyben súlyos ismerethiányról is tanúskodva semmibe vette évekig tartó munkájukat, kutatásaikat, fejlesztéseiket” – tette hozzá.
A miniszteri biztos azzal folytatta, hogy bár Hadházy szerint hazugság, hogy űrkutató nemzet lennénk, az igazság az, hogy senki nem állított ilyet. „Az igazság az, hogy a Kormány 2021-es döntése által lehetővé téve, rengeteg magyar szakember munkája révén megvalósulhatott Kapu Tibor történelmi űrutazása, amelyet sikerrel hajtott végre 2025-ben. Büszke vagyok arra, hogy ezt a programot én irányíthatom”.
Ferencz Orsolya a bejegyzésben arra is kitért, Kapu Tibornak társai voltak ebben az űrutazásban egy amerikai űrhajós legenda hölgy (mint parancsnok), továbbá egy lengyel űrhajós (az Európai Űrügynökség égisze alatt), egy indiai űrhajós, valamint az űrállomáson tartózkodó asztronauták és kozmonauták – sorolta.
„Bizonyára az ő nemzeteikben minden rendben van mindennel. Vagy, esetleg e nemzetek vezetői nem Hadházy Ákos világmegfejtéseire kíváncsiak, hanem tudják, hogy
a 21. században nincs sikeres nemzet sikeres űrtechnológia nélkül”
– üzente meg a független parlamenti képviselőnek.
Ezután idézte Donald Tuskot, Lengyelország miniszterelnökét, aki az űrkutatásról a következőt nyilatkozta. „Az űr már nem csupán a képzelet birodalma. Egyre inkább olyan területté válik, ahol jelen lesznek a lengyel ambíciók is. Mindannyian ismerjük azt a mondást, hogy »az ég a határ«. Ma már azt mondhatjuk, hogy »az ég nem a határ« – sem Önök (ti. a jelen lévő űrhajósok), sem a lengyel ambíciók számára.
Bárki, aki figyelemmel kíséri az ukrajnai háborút, tudja, milyen döntő jelentőségűek lehetnek az űrből származó képességek.
Nagyon büszke vagyok ennek a missziónak a szimbolikus jelentőségére, amelynek amerikai parancsnoka és legénységének magyar tagja van.
A lengyelek szívének talán ezek a legkedvesebb nemzetek, a politikától függetlenül”
A fenti idézet kapcsán Ferencz Orsolya végül azt a kérdést is feltette Hadházy Ákosnak, hogy „akkor már Tusk is fideszes?”.
Nyitókép: Kapu Tibor Facebook-oldala