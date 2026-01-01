Ft
Ft
2°C
-5°C
Ft
Ft
2°C
-5°C
01. 01.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 01.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
űrhajós sulyok tamás hadházy ákos kapu tibor ferencz orsolya fidesz űrkutatás Donald Tusk

„Mindenből olcsó napi politikát és összeesküvés-elméletet gyárt” – helyre tette Hadházy Ákost a HUNOR-program vezetője

2026. január 01. 20:46

„A 21. században nincs sikeres nemzet sikeres űrtechnológia nélkül” – üzente meg a független parlamenti képviselőnek Ferencz Orsolya.

2026. január 01. 20:46
null

Ferencz Orsolya, a HUNOR Magyar Űrhajós Program vezetője nem hagyta szó nélkül Hadházy Ákos újévi megnyilvánulását. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a parlamenti képviselő Facebook-oldalán illette kritikával Sulyok Tamás köztársasági elnök é Kapu Tibor kutatóűrhajós közös újévi beszédét.

Hadházy azt írta, Kapu Tibor téved, amikor beszédében úgy fogalmaz, hogy 2026-ban „némi közéleti vita” lesz. A képviselő állítása szerint itt nem csupán vitáról van szó, hanem egy olyan választásról, „amit az országot kifosztó bűnszervezet a propagandával már most elcsal”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A politikus különösen felháborítónak tartotta, hogy az űrhajós kijelentette, a választás másnapján is feljön majd a nap. Hadházy értelmezése szerint ez arra utal, hogy a választási csalások miatt a „maffia” újra győzne, és a lakosságnak nyugodtan kellene elfogadnia ezt a helyzetet.

„Hát nem. Lehet ugyan, hogy ha nyer a Fidesz, propaganda célokkal újra befizetne húsz milliárdért egy űrutazásra egy magyart, hogy aztán szép szavakkal nyugtatgasson minket. 

De attól, hogy egy magáncégnél megveszünk egy széket egy űrhajóban, még nem leszünk űrkutató nemzet”

– írta Hadházy Ákos.

Ezt is ajánljuk a témában

Több száz magyar tudóst sértett meg Hadházy

Erre Ferencz Orsolya úgy reagált közösségi oldalán, hogy 

Hadházy Ákos mindenből olcsó napi politikát és összeesküvés-elméletet gyárt”. 

„Újév első napján sikerült megsértenie több száz magyar tudóst, mérnököt, amikor kisszerű politikai haszonszerzéstől hajtva és egyben súlyos ismerethiányról is tanúskodva semmibe vette évekig tartó munkájukat, kutatásaikat, fejlesztéseiket” – tette hozzá.

A miniszteri biztos azzal folytatta, hogy bár Hadházy szerint hazugság, hogy űrkutató nemzet lennénk, az igazság az, hogy senki nem állított ilyet. „Az igazság az, hogy a Kormány 2021-es döntése által lehetővé téve, rengeteg magyar szakember munkája révén megvalósulhatott Kapu Tibor történelmi űrutazása, amelyet sikerrel hajtott végre 2025-ben. Büszke vagyok arra, hogy ezt a programot én irányíthatom”

Ferencz Orsolya a bejegyzésben arra is kitért, Kapu Tibornak társai voltak ebben az űrutazásban egy amerikai űrhajós legenda hölgy (mint parancsnok), továbbá egy lengyel űrhajós (az Európai Űrügynökség égisze alatt), egy indiai űrhajós, valamint az űrállomáson tartózkodó asztronauták és kozmonauták – sorolta.

„Bizonyára az ő nemzeteikben minden rendben van mindennel. Vagy, esetleg e nemzetek vezetői nem Hadházy Ákos világmegfejtéseire kíváncsiak, hanem tudják, hogy 

a 21. században nincs sikeres nemzet sikeres űrtechnológia nélkül” 

– üzente meg a független parlamenti képviselőnek.

„Akkor már Tusk is fideszes?”

Ezután idézte Donald Tuskot, Lengyelország miniszterelnökét, aki az űrkutatásról a következőt nyilatkozta. „Az űr már nem csupán a képzelet birodalma. Egyre inkább olyan területté válik, ahol jelen lesznek a lengyel ambíciók is. Mindannyian ismerjük azt a mondást, hogy »az ég a határ«. Ma már azt mondhatjuk, hogy »az ég nem a határ« – sem Önök (ti. a jelen lévő űrhajósok), sem a lengyel ambíciók számára.

Bárki, aki figyelemmel kíséri az ukrajnai háborút, tudja, milyen döntő jelentőségűek lehetnek az űrből származó képességek.

Nagyon büszke vagyok ennek a missziónak a szimbolikus jelentőségére, amelynek amerikai parancsnoka és legénységének magyar tagja van. 

A lengyelek szívének talán ezek a legkedvesebb nemzetek, a politikától függetlenül”

A fenti idézet kapcsán Ferencz Orsolya végül azt a kérdést is feltette Hadházy Ákosnak, hogy „akkor már Tusk is fideszes?”.

Nyitókép: Kapu Tibor Facebook-oldala

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Takagi
2026. január 01. 21:47
Primitív, fizetett uszító. Úgy is fogja végezni.
Válasz erre
0
0
Csopak
2026. január 01. 21:29
Touché!
Válasz erre
2
0
2xli
2026. január 01. 21:26
Kíváncsian várom, Hatházyt beszavazza-e képviselőnek Zugló? Eddig a kisujját sem mozdította meg a kerület érdekében.
Válasz erre
2
0
Ízisz
2026. január 01. 21:10
Z. Hadházy gyűlölete, taplósága olyan szinten végtelen, mint az űr!!! Mérhetetlen!!! 💯❗😐
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!