„Mindenből olcsó napi politikát és összeesküvés-elméletet gyárt” – helyre tette Hadházy Ákost a HUNOR-program vezetője

Hadházy Ákos mindenből olcsó napi politikát és összeesküvés-elméletet gyárt”.

„Újév első napján sikerült megsértenie több száz magyar tudóst, mérnököt, amikor kisszerű politikai haszonszerzéstől hajtva és egyben súlyos ismerethiányról is tanúskodva semmibe vette évekig tartó munkájukat, kutatásaikat, fejlesztéseiket” – tette hozzá.

A miniszteri biztos azzal folytatta, hogy bár Hadházy szerint hazugság, hogy űrkutató nemzet lennénk, az igazság az, hogy senki nem állított ilyet. „Az igazság az, hogy a Kormány 2021-es döntése által lehetővé téve, rengeteg magyar szakember munkája révén megvalósulhatott Kapu Tibor történelmi űrutazása, amelyet sikerrel hajtott végre 2025-ben. Büszke vagyok arra, hogy ezt a programot én irányíthatom”.

Ferencz Orsolya a bejegyzésben arra is kitért, Kapu Tibornak társai voltak ebben az űrutazásban egy amerikai űrhajós legenda hölgy (mint parancsnok), továbbá egy lengyel űrhajós (az Európai Űrügynökség égisze alatt), egy indiai űrhajós, valamint az űrállomáson tartózkodó asztronauták és kozmonauták – sorolta.

„Bizonyára az ő nemzeteikben minden rendben van mindennel. Vagy, esetleg e nemzetek vezetői nem Hadházy Ákos világmegfejtéseire kíváncsiak, hanem tudják, hogy