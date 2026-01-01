Hadházy Ákost 2026-ban sem könnyű megérteni: ezúttal Kapu Tibor újévi köszöntőjét vette célba a képviselő

Hát nem. Lehet ugyan, hogy ha nyer a Fidesz, propaganda célokkal újra befizetne húsz milliárdért egy űrutazásra egy magyart, hogy aztán szép szavakkal nyugtatgasson minket. De attól, hogy egy magáncégnél megveszünk egy széket egy űrhajóban, még nem leszünk űrkutató nemzet”

– írja Hadházy.

Hadházy kritikájában kiemelte az űrprogram és az ország általa vélt problémái közötti ellentéteteket is: miközben milliárdokat költenek űrprojektekre, szerinte a kórházak állapota romlik és a gyermekvédelem is csak papíron létezik, az utak és a vízvezeték-hálózat pedig pusztul. „Mert űrhajóst befizettünk, de a vízvezetékeinkre csak annyit költöttünk, amivel az akkugyárakhoz vezettük a vizet” – fogalmazott Hadházy.

A képviselő véleménye szerint nem csupán Orbán Viktor a felelős az ország helyzetéért, hanem azok a „kollaboránsok” is, akik „pénzért, élményekért vagy kiváltságokért hajlandóak asszisztálni az ország kifosztásához”. Szerinte a legjobb esetben ezek az emberek „csak félrenéznek és pezsgővel a kézben közéleti vitáknak titulálják az országot fogva tartó maffia elleni harcot”.

Nyitókép: Bodnár Boglárka / MTI