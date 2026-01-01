Hadházy Ákost 2026-ban sem könnyű megérteni: ezúttal Kapu Tibor újévi köszöntőjét vette célba a képviselő

Sulyok Tamás és Kapu Tibor újévi üzenete: Sokkal több köt össze minket, mint amennyi elválaszt!
A hagyományoktól eltérően a köztársasági elnök immáron az űrhajóssal, Kapu Tiborral együtt köszöntötte a 2026-os esztendőt.
Hadházy szerint Kapu Tibor sikeres űrutazása ellenére Magyarország még nem lett űrkutató nemzet.
Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő Facebook-posztban reagált Sulyok Tamás köztársasági elnök és Kapu Tibor kutatóűrhajós közös újévi üzenetére.
Hadházy szerint Kapu Tibor téved, amikor beszédében úgy fogalmaz, hogy 2026-ban „némi közéleti vita” lesz az űrprogram kapcsán. A képviselő állítása szerint itt nem csupán vitáról van szó, hanem egy olyan választásról, „amit az országot kifosztó bűnszervezet a propagandával már most elcsal”.
A politikus különösen felháborítónak tartja, hogy az űrhajós kijelentette, a választás másnapján is feljön majd a nap. Hadházy értelmezése szerint ez arra utal, hogy a választási csalások miatt a „maffia” újra győzne, és a lakosságnak nyugodtan kellene elfogadnia ezt a helyzetet.
Hát nem. Lehet ugyan, hogy ha nyer a Fidesz, propaganda célokkal újra befizetne húsz milliárdért egy űrutazásra egy magyart, hogy aztán szép szavakkal nyugtatgasson minket. De attól, hogy egy magáncégnél megveszünk egy széket egy űrhajóban, még nem leszünk űrkutató nemzet”
– írja Hadházy.
Hadházy kritikájában kiemelte az űrprogram és az ország általa vélt problémái közötti ellentéteteket is: miközben milliárdokat költenek űrprojektekre, szerinte a kórházak állapota romlik és a gyermekvédelem is csak papíron létezik, az utak és a vízvezeték-hálózat pedig pusztul. „Mert űrhajóst befizettünk, de a vízvezetékeinkre csak annyit költöttünk, amivel az akkugyárakhoz vezettük a vizet” – fogalmazott Hadházy.
A képviselő véleménye szerint nem csupán Orbán Viktor a felelős az ország helyzetéért, hanem azok a „kollaboránsok” is, akik „pénzért, élményekért vagy kiváltságokért hajlandóak asszisztálni az ország kifosztásához”. Szerinte a legjobb esetben ezek az emberek „csak félrenéznek és pezsgővel a kézben közéleti vitáknak titulálják az országot fogva tartó maffia elleni harcot”.
