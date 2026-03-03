Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt Magyar Péter orbán viktor

Ezek az ukránok valós szándékai Magyar Péterrel

2026. március 03. 08:46

Az ukrán vezetés cinkosra talált Magyar Péterben és a Tisza Pártban.

2026. március 03. 08:46
null

Az orosz-ukrán háború mellett a világ már Iránra is figyel, hiszen a közel-keleti helyzet is alapvetően befolyásolja az ellátási láncokat, jelentősen megdrágítva akár az üzemanyagokat, ezzel pedig minden mást is a boltok polcain. 

Az iráni események közvetlen olajárrobbanás fenyegetnek, miközben Magyarországot továbbra is a olajszállítás leállításával próbálja sakkban tartani a szomszédos Ukrajna. A magyar kormány műholdfelvételeket tett közzé a Barátság kőolajvezeték állapotáról. Ukrajna még január 27-én állította le a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő olajszállítást Magyarország irányába, arra hivatkozva, hogy orosz támadás érte a hálózatot. Ezzel szemben a magyar kormány friss műholdfelvételekkel és operatív információkkal bizonyította, hogy a vezeték működőképes, és a támadás közvetlenül nem érintette azt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

A rendelkezésünkre álló műholdfelvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes

– fogalmazott Orbán Viktor.

Ezért veszélyes Brüsszel, Kijev és a Tisza terve, hogy kivezessék Magyarországról az orosz energiát: a Közel-Keleten egymás után zárnak be az olajfinomítók és gázipari létesítmények az iráni háború miatt, ami következtében meredeken emelkednek a globális energiaárak. Az LNG-termelés leállása miatt az európai gázárak közel 50 százalékkal emelkedtek, a Brent olaj ára pedig már 82 dollár fölött jár, napok alatt elérheti a száz dollárt hordonként. 

A miniszterelnök a felvételeket nyilvánosságra hozta, hangsúlyozva:

A műholdképek nem hazudnak, a Barátság kőolajvezetéket nem érte kár. Zelenszkij elnök zsarolás helyett azonnal lépjen, és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra!”

A magyar miniszterelnök arra szólította fel az ukrán elnököt, hogy indítsa újra a vezetéket, és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket is, mivel a jelenlegi helyzet nem műszaki, hanem politikai természetű.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megerősítette: a nemzetbiztonsági egyeztetésen megtekintett „műholdfelvételekből egyértelműen látszik, hogy Zelenszkij elnök hazudik, a műholdfelvételek egyértelműen mutatják, hogy a Barátság kőolajvezeték blokkolásának semmifajta technikai vagy műszaki oka nincsen”. A miniszter szerint a rendszerüzemeltető cég is készen áll a szállításra.

Mint arról lapunkban beszámoltunk, az ukrán politika is aktívan foglalkozik Magyarországgal, Dmitro Kornyijenko ukrán elemző nyíltan beszélt arról, hogy az olajblokád „jó lépés” volt, és az ukrán kormányzat részéről a „politikai nyomásgyakorlás a játszma” része. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az elemző úgy látja, Magyarország energiaellátásának veszélyeztetése és a zsarolás „jó húzás volt az ukrán vezetés részéről”, és a vezeték újraindítása is politikai játszma része lesz, amelynek célja a magyar választások befolyásolása. 

Ezt a cinikus álláspontot erősítette meg Tarasz Zahorodnyij ukrán politikai elemző is, aki egy tévéinterjúban fejtette ki, miként lehetne a Barátság vezetéket politikai fegyverként használni Magyarországgal szemben. Az elemzőt szemléző Magyar Nemzet szerint Zahorodnyij cinikusan megjegyezte: „Az alkatrészeket lehet fél évig keresni, lehet egy évig keresni, és akár úgy is alakulhat, hogy nem lehet megjavítani – és ez valójában nyomásgyakorlási eszköz lenne Magyarország és Szlovákia felé”.

A kormány szerint a politikai zsarolásban Magyar Péter és a Tisza Párt is aktív szerepet vállal. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint „tudjuk, hogy összejátszanak Zelenszkijjel, és ahogy közösen elzárták a vezetéket, úgy közösen meg is tudják nyitni!”.

Eközben Orbán Viktor arról írt: 

azt is mindenki tudja, hogy Zelenszkij elnök ezzel a blokáddal a magyar kormányt meg akarja buktatni. Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij egy olyan kormányt akar hatalomra segíteni, ami kiszolgálja Kijev igényeit.

Az ukrán zsarolás érzékenységét mutatja, hogy az iráni válság miatt a Brent kőolaj hordónkénti ára a 100 dolláros lélektani határ felé közelít, miközben már a 80 dollárt is elérte, sőt, a WTI nyersolaj ára is közel 8 százalékot ugrott. 

Ebben a helyzetben, amikor a tengeri olajszállítás a Hormuzi-szoros lezárása miatt bizonytalanná vált, egy jól működő szárazföldi csővezetékes olajszállítási útvonal blokkolása merénylet Magyarországgal szemben

szögezte le Szijjártó Péter.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Henry NICHOLLS / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
•••
2026. március 03. 09:53 Szerkesztve
Z. Ursula megmondta, hogy mindenképp megkapja Ukrajna a hitelt... Akkor is, ha blokkolunk... Majd megint kitalálják, hogy elég a többségi 50+1 szavazás... Azzal, hogy mindent blokkolnánk -ők meg megkerülik- és dízelt nem küldünk az ukiknak, nincsenek rákényszerítve, hogy az kőolajvezetéket megnyissák felénk... Ez így kevés lesz... Csak az áram elvétele az, amiben nem tudnának ügyeskedni ellenünk... Hiába próbálnák utána ezt mocskos módon ellenünk fordítani a választásba beleszólva, hogy Orbán miatt hallnak az emberek, mert nem adunk áramot... Mert igenis a mi érdekünk fontosabb számunkra, mint az ő háborújuk, amikor választani kell, hogy a Fidesz🇭🇺, vagy a Tisza!!! Zelenszkij felelőssége minden ami Ukrajnával történik!!! 💯❗😐
Válasz erre
0
0
nyugalom
2026. március 03. 09:30
A hazaáruló! Először a feleségét, most a szektasokat, az országot! Ez bizony kunbela örököse!
Válasz erre
0
0
Reszelő Aladár
2026. március 03. 09:28
Ők így tárgyalnak. Mi örüljünk, hogy adhatunk és cserébe neki nem kell szétbxszni a fejünket. De legalább már tudjuk hogy már ez is egy Örök Európai Érték.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!