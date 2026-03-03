Ezek az ukránok valós szándékai Magyar Péterrel

Az orosz-ukrán háború mellett a világ már Iránra is figyel, hiszen a közel-keleti helyzet is alapvetően befolyásolja az ellátási láncokat, jelentősen megdrágítva akár az üzemanyagokat, ezzel pedig minden mást is a boltok polcain.

Az iráni események közvetlen olajárrobbanás fenyegetnek, miközben Magyarországot továbbra is a olajszállítás leállításával próbálja sakkban tartani a szomszédos Ukrajna. A magyar kormány műholdfelvételeket tett közzé a Barátság kőolajvezeték állapotáról. Ukrajna még január 27-én állította le a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő olajszállítást Magyarország irányába, arra hivatkozva, hogy orosz támadás érte a hálózatot. Ezzel szemben a magyar kormány friss műholdfelvételekkel és operatív információkkal bizonyította, hogy a vezeték működőképes, és a támadás közvetlenül nem érintette azt.