Ezek az ukránok valós szándékai Magyar Péterrel

Innentől kezdve félreértésnek helye nincs.
Az ukrán vezetés cinkosra talált Magyar Péterben és a Tisza Pártban.
Az orosz-ukrán háború mellett a világ már Iránra is figyel, hiszen a közel-keleti helyzet is alapvetően befolyásolja az ellátási láncokat, jelentősen megdrágítva akár az üzemanyagokat, ezzel pedig minden mást is a boltok polcain.
Az iráni események közvetlen olajárrobbanás fenyegetnek, miközben Magyarországot továbbra is a olajszállítás leállításával próbálja sakkban tartani a szomszédos Ukrajna. A magyar kormány műholdfelvételeket tett közzé a Barátság kőolajvezeték állapotáról. Ukrajna még január 27-én állította le a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő olajszállítást Magyarország irányába, arra hivatkozva, hogy orosz támadás érte a hálózatot. Ezzel szemben a magyar kormány friss műholdfelvételekkel és operatív információkkal bizonyította, hogy a vezeték működőképes, és a támadás közvetlenül nem érintette azt.
A rendelkezésünkre álló műholdfelvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes
– fogalmazott Orbán Viktor.
Ezért veszélyes Brüsszel, Kijev és a Tisza terve, hogy kivezessék Magyarországról az orosz energiát: a Közel-Keleten egymás után zárnak be az olajfinomítók és gázipari létesítmények az iráni háború miatt, ami következtében meredeken emelkednek a globális energiaárak. Az LNG-termelés leállása miatt az európai gázárak közel 50 százalékkal emelkedtek, a Brent olaj ára pedig már 82 dollár fölött jár, napok alatt elérheti a száz dollárt hordonként.
A miniszterelnök a felvételeket nyilvánosságra hozta, hangsúlyozva:
A műholdképek nem hazudnak, a Barátság kőolajvezetéket nem érte kár. Zelenszkij elnök zsarolás helyett azonnal lépjen, és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra!”
A magyar miniszterelnök arra szólította fel az ukrán elnököt, hogy indítsa újra a vezetéket, és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket is, mivel a jelenlegi helyzet nem műszaki, hanem politikai természetű.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megerősítette: a nemzetbiztonsági egyeztetésen megtekintett „műholdfelvételekből egyértelműen látszik, hogy Zelenszkij elnök hazudik, a műholdfelvételek egyértelműen mutatják, hogy a Barátság kőolajvezeték blokkolásának semmifajta technikai vagy műszaki oka nincsen”. A miniszter szerint a rendszerüzemeltető cég is készen áll a szállításra.
Mint arról lapunkban beszámoltunk, az ukrán politika is aktívan foglalkozik Magyarországgal, Dmitro Kornyijenko ukrán elemző nyíltan beszélt arról, hogy az olajblokád „jó lépés” volt, és az ukrán kormányzat részéről a „politikai nyomásgyakorlás a játszma” része.
Az elemző úgy látja, Magyarország energiaellátásának veszélyeztetése és a zsarolás „jó húzás volt az ukrán vezetés részéről”, és a vezeték újraindítása is politikai játszma része lesz, amelynek célja a magyar választások befolyásolása.
Ezt a cinikus álláspontot erősítette meg Tarasz Zahorodnyij ukrán politikai elemző is, aki egy tévéinterjúban fejtette ki, miként lehetne a Barátság vezetéket politikai fegyverként használni Magyarországgal szemben. Az elemzőt szemléző Magyar Nemzet szerint Zahorodnyij cinikusan megjegyezte: „Az alkatrészeket lehet fél évig keresni, lehet egy évig keresni, és akár úgy is alakulhat, hogy nem lehet megjavítani – és ez valójában nyomásgyakorlási eszköz lenne Magyarország és Szlovákia felé”.
A kormány szerint a politikai zsarolásban Magyar Péter és a Tisza Párt is aktív szerepet vállal. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint „tudjuk, hogy összejátszanak Zelenszkijjel, és ahogy közösen elzárták a vezetéket, úgy közösen meg is tudják nyitni!”.
Eközben Orbán Viktor arról írt:
azt is mindenki tudja, hogy Zelenszkij elnök ezzel a blokáddal a magyar kormányt meg akarja buktatni. Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij egy olyan kormányt akar hatalomra segíteni, ami kiszolgálja Kijev igényeit.
Az ukrán zsarolás érzékenységét mutatja, hogy az iráni válság miatt a Brent kőolaj hordónkénti ára a 100 dolláros lélektani határ felé közelít, miközben már a 80 dollárt is elérte, sőt, a WTI nyersolaj ára is közel 8 százalékot ugrott.
Ebben a helyzetben, amikor a tengeri olajszállítás a Hormuzi-szoros lezárása miatt bizonytalanná vált, egy jól működő szárazföldi csővezetékes olajszállítási útvonal blokkolása merénylet Magyarországgal szemben
– szögezte le Szijjártó Péter.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
