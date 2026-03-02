Ft
beismerés nyomásgyakorlás Ukrajna Barátság kőolajvezeték

Ukrán elemző ismerte be: politikai játszma és nyomásgyakorlás az olajszállítás leállítása, és nem fogják egyhamar újraindítani (VIDEÓ)

2026. március 02. 11:52

Innentől kezdve félreértésnek helye nincs.

2026. március 02. 11:52
null

Dmitro Kornyijenko ukrán elemző „jó lépésnek” tartja Kijevtől, hogy olajblokáddal zsarolja Magyarországot, és elismerte, hogy ez nem több, mint „politikai nyomásgyakorlás, a politikai játszma része”.

Az ukrán diplomácia egy meglehetősen jó lépést tett. Nagy valószínűséggel egy bizonyos ponton helyreáll az ellátás, de ez nem gyorsan fog megtörténni; a folyamat egyben a politikai nyomásgyakorlás, illetve a politikai játszma része is”

– jelentette ki az ukrán elemző.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Képernyőfotó

 

