Ukrán elemző ismerte be: politikai játszma és nyomásgyakorlás az olajszállítás leállítása, és nem fogják egyhamar újraindítani (VIDEÓ)

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
Innentől kezdve félreértésnek helye nincs.
Dmitro Kornyijenko ukrán elemző „jó lépésnek” tartja Kijevtől, hogy olajblokáddal zsarolja Magyarországot, és elismerte, hogy ez nem több, mint „politikai nyomásgyakorlás, a politikai játszma része”.
Az ukrán diplomácia egy meglehetősen jó lépést tett. Nagy valószínűséggel egy bizonyos ponton helyreáll az ellátás, de ez nem gyorsan fog megtörténni; a folyamat egyben a politikai nyomásgyakorlás, illetve a politikai játszma része is”
– jelentette ki az ukrán elemző.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: Képernyőfotó