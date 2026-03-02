Kimondták: „A Tisza Párt a drogliberalizáció álláspontján áll. Ez az uniós elvárás, a Tisza a drogosok szavazatára gyúr”

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Hétfő délelőtt Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos és dr. Töreki Sándor vezérőrnagy, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes tartott sajtótájékoztatót azzal kapcsolatban, hogy egy éve indult a kábítószer elleni küzdelem érdekében létrehozott Delta Program. Az eseményen jelen volt Csesztregi Tamás vegyészszakértő, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Kábítószervizsgáló Szakértői Intézet intézetvezetője, aki részletesen bemutatta az anyagvizsgálat fázisainak néhány olyan elemét, amelyet a vegyészszakértők a kábítószerek laboratóriumi vizsgálata során is alkalmaznak.
Mint ismert, tavaly márciusban indult a kábítószer-bűnözés elleni hajtóvadászat a zéró tolerancia jegyében, mára lényegesen kevesebb a forgalomban lévő kábítószer mennyisége, csökkent a fogyasztók és az új belépők száma is a hivatalos adatok szerint. Az első hónapban a rendőrség több mint 1300 esetben rendelt el büntetőeljárást, csaknem 150 kereskedő került rendőrkézre, több száz millió forint értékben több ezer adag kábítószert és jelentős mennyiségű készpénzt foglaltak le.
Horváth László bejelentette, 2026-ban is folytatódik a Delta Program, az elrendelt eljárások száma már 11 ezer felett van, míg a program keretében lefoglalt kábítószer mennyisége meghaladja a három tonnát, valamint a kábítószer-kereskedelemmel összefüggésben kétmilliárd forintnyi vagyont foglaltak le a hatóságok.
Az elmúlt időszak akcióit ideszámolva 50 tonna kábítószert vontunk ki a piacról, ennek piaci értéke a 700 milliárdot is meghaladja”
– említette a kormánybiztos, majd megjegyezte, több tízmillió adag kábítószer és méreg nem ért célba. Horváth László szerint két alapvető cél volt és marad érvényben: a kábítószer fizikai jelenlétének drasztikus visszavágása, továbbá a szervezett csoportok felszámolása.
Minden gramm kábítószer mögött a szervezett bűnözés áll”
– tette hozzá a politikus, aki szerint iparszerű a szervezett bűnözés, amely jelentős médiatámogatással rendelkezik, továbbá a bűnözők otthonosan mozognak az online tér világában is. „Ennek a szervezett bűnözésnek nem teszünk engedményt, nincs alku” – fogalmazott a kormánybiztos, aki szerint a zéró tolerancia érvényben lesz a jövőben is, ami szerinte nem kegyetlenség, hanem jogos önvédelem. Szavai szerint az elmúlt egy évben a rendőrség bizonyította, hogy képes és alkalmas a kihívással megküzdeni.
Horváth László a sajtótájékoztatón részletesen beszélt arról, hogy a Delta Program érvényben marad, ha a nemzeti kormány marad hatalmon, állítása szerint a kormányzati álláspont a kábítószer ügyében gyökeresen eltér a Tisza Párt álláspontjától.
A Tisza Párt nem hajlandó erről beszélni, hallgatásával akarja nem létező problémának tekinteni az ügyet”
– közölte a kormánybiztos, aki megjegyezte, hogy az ellenzéki párt programjában nem szerepel a zéró tolerancia elve, továbbá nem szerepel benne a kereskedelem és fogyasztás felszámolására való törekvés és nem szerepel benne a Delta Program sem. „A Tisza Párt a drogliberalizáció álláspontján áll. Ez az uniós elvárás, a Tisza a drogosok szavazatára gyúr. Ez csak a választások után válhatna világossá a társadalom számára” – emelte ki.
Horváth László úgy látja, a családok csak a nemzeti kormányra számíthatnak.
Töreki Sándor szerint kőkemény a bűnüldözési tevékenység és fellépés a bűnözőkkel szemben, szigorodik a jogszabályi környezet és az adatok szerint hatékony a prevenciós tevékenység. A vezérőrnagy elmondta, azokat a célokat, amiket kitűztek egy éve, tudták teljesíteni, hiszen a kistelepülések biztonsága és a szubjektív biztonságérzet javult, a magyar rendőrség megmutatta, hogy tud egy ilyen bűncselekmény-típussal szemben hatékonyan és biztosan fellépni.
Említett egy kristállyal kapcsolatos bűncselekményt is, amikor is egy nagymama két unokájával kereskedett a kábítószerrel, ők pénzért és lopott tárgyakért cserébe adták a drogot. Mint említette, a rendőrség új eszközöket is kapott, a jogalkotó azonban a mindennapi szakmai munkát segíti és javítja a munkát.
Elmondta, a Darkweb továbbra is aktív, hiszen új pszichoaktív szereket rendelnek Ázsiából, azonban a nagy, klasszikus hálózatok visszaszorultak. Idén nagy hangsúlyt fektetnek a csomagküldő szolgálatokra, hiszen ezeken keresztül is szokták rendelni a kábítószereket.
