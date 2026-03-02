Kimondták: „A Tisza Párt a drogliberalizáció álláspontján áll. Ez az uniós elvárás, a Tisza a drogosok szavazatára gyúr”

A Tisza Párt nem hajlandó erről beszélni, hallgatásával akarja nem létező problémának tekinteni az ügyet”

– közölte a kormánybiztos, aki megjegyezte, hogy az ellenzéki párt programjában nem szerepel a zéró tolerancia elve, továbbá nem szerepel benne a kereskedelem és fogyasztás felszámolására való törekvés és nem szerepel benne a Delta Program sem. „A Tisza Párt a drogliberalizáció álláspontján áll. Ez az uniós elvárás, a Tisza a drogosok szavazatára gyúr. Ez csak a választások után válhatna világossá a társadalom számára” – emelte ki.

Horváth László úgy látja, a családok csak a nemzeti kormányra számíthatnak.

Töreki Sándor szerint kőkemény a bűnüldözési tevékenység és fellépés a bűnözőkkel szemben, szigorodik a jogszabályi környezet és az adatok szerint hatékony a prevenciós tevékenység. A vezérőrnagy elmondta, azokat a célokat, amiket kitűztek egy éve, tudták teljesíteni, hiszen a kistelepülések biztonsága és a szubjektív biztonságérzet javult, a magyar rendőrség megmutatta, hogy tud egy ilyen bűncselekmény-típussal szemben hatékonyan és biztosan fellépni.

Említett egy kristállyal kapcsolatos bűncselekményt is, amikor is egy nagymama két unokájával kereskedett a kábítószerrel, ők pénzért és lopott tárgyakért cserébe adták a drogot. Mint említette, a rendőrség új eszközöket is kapott, a jogalkotó azonban a mindennapi szakmai munkát segíti és javítja a munkát.