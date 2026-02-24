Migránskereskedelem, kábítószer, sikkasztás – letartóztatták a volt NB I-es focistát

Letöltendő börtönbüntetésre ítélte a Bihar Megyei Törvényszék a volt váradi labdarúgót, az NB I-ben is játszó Marius Siminicet. A 44 éves egykori sportoló négy év és két hónap szabadságvesztést kapott kábítószer-kereskedelem és tiltott anyagok birtoklása miatt. Az ítélet nem jogerős, az ügy a Nagyváradi Ítélőtáblán folytatódhat – tájékoztatott a boon.hu.

A maszol.ro a Bihoreanul beszámolójára hivatkozva azt írja, hogy a volt nagyváradi labdarúgót egy beépített nyomozó segítségével érték tetten. Siminic 2024 nyarától kezdve több hónapon át adott el neki drogot – hol személyesen, hol pedig egy bizalmi embere, a most két évre elítélt Andrei Nicu Drăgușanu által. Két gramm kristálymetért (3-CMC) eleinte 300 lejt kért, később 400 lejre növelte az árat. A nyomozást tavaly márciusban zárták le, amikor is egy házkutatás során további terhelő bizonyítékokat foglaltak le a gyanúsítottak ellen. Az exfocistát letartóztatták, majd háziőrizetbe került. Tavaly májusban emeltek vádat ellene és a Magyarországon 2023-ban migránskereskedelem miatt hét év börtönbüntetésre ítélt bűntársa ellen.