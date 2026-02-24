Ft
Migránskereskedelem, kábítószer, sikkasztás – letartóztatták a volt NB I-es focistát

2026. február 24. 14:05

Letöltendő börtönbüntetésre ítélték Marius Siminicet. A 44 éves egykori sportoló annak idején az NB I-ben is focizott.

2026. február 24. 14:05
null

Letöltendő börtönbüntetésre ítélte a Bihar Megyei Törvényszék a volt váradi labdarúgót, az NB I-ben is játszó Marius Siminicet. A 44 éves egykori sportoló négy év és két hónap szabadságvesztést kapott kábítószer-kereskedelem és tiltott anyagok birtoklása miatt. Az ítélet nem jogerős, az ügy a Nagyváradi Ítélőtáblán folytatódhat – tájékoztatott a boon.hu.

A maszol.ro a Bihoreanul beszámolójára hivatkozva azt írja, hogy a volt nagyváradi labdarúgót egy beépített nyomozó segítségével érték tetten. Siminic 2024 nyarától kezdve több hónapon át adott el neki drogot – hol személyesen, hol pedig egy bizalmi embere, a most két évre elítélt Andrei Nicu Drăgușanu által. Két gramm kristálymetért (3-CMC) eleinte 300 lejt kért, később 400 lejre növelte az árat. A nyomozást tavaly márciusban zárták le, amikor is egy házkutatás során további terhelő bizonyítékokat foglaltak le a gyanúsítottak ellen. Az exfocistát letartóztatták, majd háziőrizetbe került. Tavaly májusban emeltek vádat ellene és a Magyarországon 2023-ban migránskereskedelem miatt hét év börtönbüntetésre ítélt bűntársa ellen.

A cikk hozzáteszi: a héten meghozott ítélet még nem jogerős, ugyanakkor a bíró nem tekintette enyhítő körülménynek, hogy az eljárás során Siminic több feljelentést is tett, mert azokat nem hasznosították. A Bihar FC volt labdarúgójának egyébként már korábban is meggyűlt a baja a törvénnyel, de elévülés miatt megúszta a börtönt. Emlékezetes, hogy többedmagával 500 ezer lejt sikkasztott el a Mobexpert bútorüzlet alkalmazottjaként, ugyanakkor Ausztriában is indult eljárás ellene, miután testvérével, Calinnel és a közismert váradi bűnöző, Sorin Balinttal együtt aranykereskedőknek adták ki magukat, majd végül 110 ezer eurót raboltak el.

Játszott az NB I-ben

Siminic összesen 19 mérkőzésen játszott az NB I-ben
Siminic összesen 19 mérkőzésen játszott az NB I-ben (Fotó: biharinaplo.ro/Facebook)

Siminic jól ismert Miskolcon, Borsodban is, hiszen annak idején a DVTK labdarúgója (is) volt – emlékeztetett a Boon.

Az 1981. szeptember 14-én született támadó 2005 elején érkezett Diósgyőrbe, a 2004–2005-ös kiírásban 10/3-as mérkőzés/gól mutatóval zárt, míg a 2005–2006-os idényben 9/0-val az NB I-ben szereplő együttesben.”

 

Nyitókép: Paul J. Richards/AFP – a kép illusztráció

 

