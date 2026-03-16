„Ez nem segít rajtunk” – Szoboszlai szavaira sokan felkapták a fejüket Liverpoolban

Jönnek a visszavágók a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool egygólos hátrányból várja a Sallai Rolandot is soraiban tudó Galatasaray elleni csata hazai mérkőzését. Ha a Vörösök nem nyernek az Anfielden, akkor egymást követő második évben esnek ki már a legjobb 16 között a legrangosabb európai kupából – tavaly a későbbi győztes Paris Saint-Germainnel szemben búcsúztak a sorozatnak ebben a szakaszában –, míg a török együttes tizenhárom esztendő után juthat be ismét a negyeddöntőbe.

Szoboszlai Dominik azt szeretné, ha a Liverpool szurkolótábora a meccsek első percétől az utolsóig a csapat mögött állna / Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A párharc esélyese az isztambuli vereség ellenére és az erőviszonyok ismeretében továbbra is az angol csapat, melynek továbbjutását a statisztikai adatokkal és eredmények szimulálásával foglalkozó Opta szuperszámítógépe még mindig 58,78 százalékban valószínűsíti, ugyanakkor a komputer szerint a nyolc közül ez a legkiegyenlítettebb párbaj az első meccsek után.