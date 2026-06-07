Az ukrajnai háború hullámai elérték a balti országokat

Hosszú évek óta a NATO és Oroszország közötti lehetséges konfliktuspontok egyik legnagyobbikának tartják szakértők a balti országok helyzetét. A függetlenségét az első világháború után megszerző, majd a második világégés során a sztálini birodalom által megszállt, a szovjet uralom alatt társadalmilag és demográfiailag átformált, többszörösen meggyötört Észtország, Lettország és Litvánia a kilencvenes években nyerte vissza önállóságát.

A három nemzetalkotó nép és politikai elitje amint lehetett, sietett az európai politikai és az észak-atlanti védelmi közösségbe. Ez több mint érthető: az önálló államiságukat megszüntető, még etnikai arányaikat is megváltoztató szovjet óriás utódja, az örök Oroszország ott maradt a szomszédjukban. A méretben és kapacitásokban összehasonlíthatatlanul nagyobb szomszéd miatt legfeljebb a jelcini szétesés évei alatt nem kellett minden pillanatban aggódni. A balti államok bel­politikája sem maradt mentes az orosz befolyástól. Mindhárom országban főleg a szovjet betelepítés nyomán jelentős orosz kisebbség él – Lettországban 34, Észtországban 28, Litvániában 6 százalék az oroszt első nyelvként használók aránya –, és az orosz kisebbség korlátozott jogait EU-tagként sem tudták teljesen rendezni. Már csak ebből is következik, hogy az orosz irányultságú vagy befolyásoltságú politikáktól nem tudnak mentesek lenni a balti országok. Gyakori, hogy különböző ideológiájú pártok a balti nemzeti ügyek mentén kötnek szövetséget, koalíciót az oroszpárti erőkkel szemben.